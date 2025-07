/R E P R I S E -- Les chauffeurs d'autobus de Shawinigan votent en faveur d'une trêve/

SHAWINIGAN, QC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale, les membres de la section locale 5564 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont voté en faveur d'une trêve qui aura comme impact suspendre la grève générale illimitée présentement en cours dès demain matin, et ce jusqu'au 31 octobre prochain.

En contrepartie, les chauffeurs et chauffeuses d'autobus de Shawinigan recevront une augmentation salariale immédiate, ainsi qu'une rétroaction salariale au 1er novembre 2024, qui sera versée dès lundi prochain.

La trêve permettra également à la négociation de se poursuivre, sans compromettre les autres moyens de pression et de visibilité : les membres continueront ainsi à porter leurs chandails de campagne et à afficher les collants sur les autobus afin de rappeler à la population leurs enjeux de négociation.

L'ensemble des points en négociations demeurent sur la table et les discussions sur les conditions salariales ainsi que les autres enjeux d'importance se poursuivront pendant cette période afin de tenter d'en arriver à une entente satisfaisante pour toutes les parties impliquées. D'ailleurs, d'autres rencontres sont déjà planifiées avec la conciliatrice au dossier.

Le SCFP 5564 réaffirme son engagement à défendre les droits de ses membres et à obtenir des conditions de travail justes, sécuritaires et à la hauteur de leur rôle essentiel dans la communauté.

Le SCFP représente plus de 143 000 membres au Québec, dont plus de 8 500 dans le secteur du transport terrestre. Il s'agit du plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Alexa Lachaine, Service des communications du SCFP, 819 440-7880, [email protected]