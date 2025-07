Grève des cols bleus à Laval

LAVAL, QC, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Les cols bleus de la Ville de Laval (SCFP 4545) entament aujourd'hui, à 14 h, trois jours de grève consécutifs. Les pourparlers achoppent principalement sur la question salariale. Ils sont sans augmentations depuis quatre ans déjà. Il s'agit du deuxième arrêt de travail depuis le printemps dernier.

« Les temps sont difficiles. Le contexte inflationniste historique nous fait mal. Nous voulons une entente satisfaisante et espérons que cette fois-ci, la Ville va mettre les efforts nécessaires pour arriver à une entente », d'expliquer le président du syndicat, Louis-Pierre Plourde.

Les services essentiels seront maintenus durant le conflit. Le SCFP 4545 représente 850 cols bleus à la Ville de Laval.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

