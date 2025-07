Vote de grève à Dorval

MONTRÉAL, le 18 juill. 2025 /CNW/ - Lors d'une assemblée extraordinaire d'accréditation aujourd'hui, les cols bleus de la Cité de Dorval ont voté à 100 % pour entamer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

« Nous n'avions pas le choix de mettre de la pression car après 10 rencontres de négociation, nous effleurons à peine les clauses normatives. Ça ne bouge pas assez vite et nous avons de réels problèmes dans le champ », d'expliquer Jean-Pierre Lauzon, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301).

Il y règne à Dorval un climat de travail nocif provoqué par un gestionnaire que l'employeur continue d'appuyer. Entre autres, l'employeur fait un usage abusif de son droit de gérance et ne respecte pas l'ancienneté.

« Des dossiers qui s'éternisent et qui créent de l'impatience chez les membres, surtout en matière de santé sécurité au travail. On espère que ce vote va faire bouger les pourparlers » de conclure le président du syndicat.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]