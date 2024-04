Les nouvelles bornes de recharge FLO Maison s'appuient sur un savoir-faire développé au gré de 15 ans d'expérience en matière de recharge privée, publique et commerciale, ainsi que sur les résultats des sondages réalisés sur les besoins des électromobilistes en matière de recharge à domicile.

« Dans les sondages menés auprès des électromobilistes, nous avons constaté que ces derniers souhaitaient majoritairement une borne de recharge durable et assortie d'une garantie qui protège leur investissement », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « Avec une multitude d'options de recharge à domicile, les électromobilistes veulent savoir qu'ils ont un partenaire de confiance, comme la borne de recharge FLO Maison. »

Les nouvelles bornes de recharge FLO Maison sont conçues pour la vie réelle :

Un boîtier très robuste, résistant aux impacts, aux températures chaudes et froides, à la corrosion et aux climats les plus extrêmes.

Un câble de 7,62 m (25 pieds) facile à manipuler, qui reste flexible et qui est conçu pour résister à une utilisation quotidienne.

(25 pieds) facile à manipuler, qui reste flexible et qui est conçu pour résister à une utilisation quotidienne. Disponible avec un choix de connecteur J3400 (également connu sous le nom de NACS ou connecteur Tesla) et de connecteur J1772.

Conçues pour s'adapter aux besoins uniques de diverses maisons et garages, avec plusieurs options d'alimentation, de gestion des câbles et de piédestal.

Des capteurs de chaleur intégrés au connecteur côté véhicule et à la prise côté maison permettent de détecter les problèmes de surchauffe, protégeant ainsi la borne de recharge, le véhicule et la maison.

Une garantie limitée, l'une des meilleures de l'industrie, couvrant 5 ans d'utilisation résidentielle et 1 an d'utilisation commerciale.

La recharge intelligente via Wi-Fi permettant aux propriétaires d'avoir accès à des options de recharge avancées tel que la gestion d'accès en un simple clic avec l'application FLO.

« L'achat d'une maison et d'une voiture sont souvent les achats les plus importants pour une famille », a déclaré Nathan Yang, vice-président et chef de la direction des produits de FLO. « Nous avons conçu la nouvelle génération de bornes FLO Maison pour aider à protéger ces investissements et assurer la durabilité la recharge des VE, qu'il s'agisse d'un véhicule multisegment d'aujourd'hui ou de la camionnette électrique de demain. »

FLO propose trois options flexibles de recharge intelligente pour répondre aux besoins de tous les électromobilistes.

FLO Maison X3 - Cette borne de recharge est dotée d'un boîtier en thermoplastique de qualité industrielle et d'une sortie de 50A/12kW.

FLO Maison X6 - Dotée d'un boîtier en aluminium robuste, cette borne de recharge haut de gamme de 50A/12kW offre une flexibilité supplémentaire grâce à un support de câble amovible.

FLO Maison X8 - La X8 offre une puissance de sortie ultime et une robustesse idéale pour répondre aux besoins de recharge des voitures et camions de haute performance. Elle offre une puissance de 80A/19,2 kW, la plus élevée autorisée pour une borne de recharge de niveau 2 en Amérique du Nord, ainsi qu'un support amovible.

La borne FLO Maison est également prise en charge par l'application mobile FLO et le réseau en entier de FLO. Très appréciée des électromobilistes, l'application FLO permet de programmer des sessions de recharge et de verrouiller ou déverrouiller à distance les bornes de recharge. Lorsqu'ils ne rechargent pas à leurs domiciles, les membres de FLO ont accès à un réseau de plus de 86 000 bornes de recharge publiques en Amérique du Nord.

Les nouvelles bornes de recharge FLO Maison seront mis en vente cet été dans la boutique en ligne de FLO ou par l'intermédiaire des partenaires de distribution de FLO.

FLOMD et FLO MaisonMC sont des marques déposées ou non déposées de Services FLO Inc.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. L'entreprise contribue à vaincre les changements climatiques et à accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains à la campagne. Chaque mois, elle permet plus de 1,5 million de sessions de recharge grâce à plus de 100 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO exerce ses activités dans toute l'Amérique du Nord et possède des usines d'assemblage au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

SOURCE FLO

Renseignements: Andrea Knapp, [email protected]