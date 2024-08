MONTRÉAL, le 5 août 2024 /CNW/ - Espace pour la vie, Vermont Center for Ecostudies, Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle ainsi que l'Université d'Ottawa sont fiers d'annoncer le lancement de l'application eButterfly. Une équipe internationale de biologistes, d'entomologistes et de spécialistes en informatique ont collaboré à la création de cette application gratuite qui utilise l'intelligence artificielle pour identifier les papillons de jour de la planète entière et qui permet de partager ses observations, sur le terrain, directement depuis un téléphone.

Grâce à l'intégration d'un algorithme de reconnaissance d'images, l'application peut identifier les papillons à partir des photos prises avec le téléphone. Entraînée sur des millions d'images de papillons, cette intelligence artificielle peut détecter les motifs et les caractéristiques uniques de chaque espèce. À la fine pointe de la technologie, l'algorithme d'identification utilise aussi le lieu où le papillon a été observé ainsi que la date d'observation pour optimiser sa performance.

eButterfly : un outil essentiel pour observer et étudier les papillons

En plus d'offrir la consultation des données en temps réel de partout sur la terre, la plateforme eButterfly permet aux utilisateurs et utilisatrices de soumettre, organiser et partager leurs observations et de recevoir du soutien pour l'identification des papillons de la part d'une communauté de passionné.e.s.

Un projet rendu possible grâce au travail collaboratif

eButterfly est un projet international consacré à la recherche, la conservation et l'éducation soutenu par les organisations suivantes : Vermont Center for Ecostudies, Espace pour la vie, Mila et Université d'Ottawa.

Lancée au Canada en 2012, la plateforme a rapidement étendu sa portée en Amérique du Nord pour finalement devenir mondiale en 2023. D'ailleurs, en 2023, plus de 34 000 observations ont été effectuées depuis 39 pays. Toutes les données sont téléversées dans le Système mondial d'information sur la biodiversité (GBIF--the Global Biodiversity Information Facility) et sont ainsi accessibles à tous les chercheurs et chercheuses à travers le monde.

Depuis son lancement, au-dessus de 50 articles scientifiques fondés sur les données d'eButtefly ont été publiés et la banque de données eButterfly a été citée plus de 250 fois.

Rodrigo Solis, coordinateur du réseau humain et des données d'eButterfly

« Cette nouvelle application est l'outil de surveillance à long terme idéal pour permettre aux personnes de contribuer aux données sur les observations de papillons dans le monde entier pour les décennies à venir. Il s'agit d'une occasion essentielle et fantastique pour les gens de s'impliquer dans la science, d'apprécier la nature et d'interagir avec la biodiversité. »

Kent McFarland, directeur du Vermont Atlas of Life de VCE et d'eButterfly

« Les changements dans la diversité des papillons constituent des signaux d'alerte pour la dégradation des habitats, les changements climatiques et d'autres menaces écologiques. En rassemblant des observations dans sa base de données en accès libre, eButterfly est une ressource d'information puissante pour atténuer la perte rapide de la biodiversité des insectes documentée dans le monde entier. »

Maxim Larrivée, directeur de l'Insectarium et créateur de eButterfly

« eButterfly est l'outil idéal pour les passionné.e.s de papillons, que l'on soit débutant.e.s cherchant de l'aide pour l'identification des papillons ou expert.e.s qui souhaitent planifier leurs sorties en fonction des espèces actives à une date donnée, à un endroit particulier. »

David Rolnick, membre académique principal de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle

« Je suis très enthousiaste à l'idée de cette nouvelle application d'eButterfly, qui utilise l'IA pour démocratiser l'observation de papillons à l'échelle mondiale, et qui ouvre ainsi la porte à une multitude de données sur la biodiversité. »

Plus d'informations

Pour en savoir plus sur l'application et son utilisation, visionnez un webinaire de Maxim Larrivée, directeur de l'Insectarium.

eButterfly sur l'App Store

eButterfly sur Google Play

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,4 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

