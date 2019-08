Nouvel investissement de la Caisse et Fengate dans eStruxture

MONTRÉAL, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) et Fengate Asset Management (Fengate) annoncent un nouvel investissement dans eStruxture, un opérateur québécois de centres de données pour les entreprises et les fournisseurs de services infonuagiques.

Ce nouvel engagement de capital permet d'appuyer eStruxture dans la poursuite de sa stratégie de croissance, qui repose à la fois sur des acquisitions, l'agrandissement des centres existants et la construction de nouveaux centres de données.

eStruxture compte actuellement cinq centres, dont trois à Montréal et deux dans la région de Vancouver. Grâce à cet investissement, la société a acquis un nouveau centre de données à Calgary, auparavant détenu par Shaw Communications, renforçant ainsi sa présence dans le principal centre technologique de l'Ouest canadien.

Cette transaction permet également à eStruxture d'accélérer l'agrandissement des centres existants, dont celui de l'édifice de The Gazette, à Montréal. Au terme de cette expansion, ce centre de données atteindra une superficie de plus de 16 700 m2 et possédera la plus grande capacité de puissance dans la région de Montréal avec 30 mégawatts.

« Par ce réinvestissement, la Caisse poursuit son appui à une entreprise québécoise en forte croissance œuvrant dans une industrie en plein essor », affirme Charles Emond, premier vice-président et chef des Investissements au Québec et Planification stratégique globale à la Caisse. « Au fur et à mesure que les entreprises se transforment, leurs besoins en matière d'infonuagique, de stockage et de réseau continuent de croître de façon exponentielle. eStruxture est bien positionnée pour tirer parti de l'importante transition numérique qui a cours actuellement. »

« À titre de coïnvestisseur d'eStruxture, nous sommes continuellement impressionnés par la capacité de l'équipe de direction, qui travaille de près avec notre équipe, de mettre en œuvre sa stratégie de croissance », ajoute Justin Catalano, directeur général et chef, Placements privés, à Fengate. « eStruxture se démarque dans le secteur concurrentiel des centres de données par sa forte croissance et les activités qu'elle privilégie. Par ailleurs, ses flux de trésorerie stables à long terme concordent avec la stratégie d'investissement que nous avons mise en place pour répondre aux besoins de nos clients. »

« Nous sommes très chanceux d'avoir des partenaires comme la Caisse et Fengate, qui reconnaissent l'importance des investissements dans le marché des centres de données, un secteur qui connaît une forte expansion. Ces investisseurs appuient notres stratégie de croissance à long terme qui vise à faire d'eStuxture le principal fournisseur de services de centres de données infonuagiques neutres au Canada », termine Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture.

En juin 2017, la Caisse s'inscrivait au capital-actions d'eStruxture, une société nouvellement incorporée ayant l'ambition de devenir une plateforme pancanadienne dominante de centres de données. Fengate s'est joint comme coïnvestisseur principal en janvier 2018. En seulement deux ans, l'entreprise a atteint plus de 900 clients tels que des entreprises de télécommunications, des fournisseurs de services infonuagiques, des médias et créateurs de contenu et des fournisseurs de services financiers.



À PROPOS D'ESTRUXTURE

eStruxture fournit des solutions pour réseaux et pour centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, procure un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service orienté client tout en dépendant de ceux-ci. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE FENGATE ASSET MANAGEMENT

Fengate est un gestionnaire de placements non traditionnels axé sur les stratégies de placements privés, d'infrastructures et d'immobilier. Comptant des bureaux à Toronto, Houston, Vancouver, New York et Oakville, Fengate a un historique d'investissements réussis qui l'ont établi comme un des investisseurs en actifs réels les plus actifs en Amérique du Nord. La stratégie de placements privés de Fengate mise sur des occasions sur le marché intermédiaire en Amérique du Nord en ciblant de façon proactive des sociétés, des équipes de gestion et des plateformes qui bénéficieront de capital de croissance et de l'expertise de l'équipe Fengate. La firme est reconnue comme l'une des « Sociétés les mieux gérées au Canada » depuis 2007. Pour plus de renseignements, consultez le www.fengate.com.

