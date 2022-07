WHITBY, ON, le 28 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Ressources naturelles Canada

Les Canadiens ressentent les répercussions des changements climatiques partout au pays. En investissant dans des projets communautaires qui réduisent la pollution et soutiennent des infrastructures locales efficaces, nous parvenons à assainir l'air et créer des collectivités fortes, saines et accueillantes pour tous. C'est dans cet objectif que le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans des solutions intelligentes et durables dans tout le Canada.

Le député de Whitby Ryan Turnbull, représentant l'Honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Rory Nisan, membre du conseil d'administration de la FCM et conseiller municipal de la Municipalité régionale de Halton, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 44 250 $ par le biais du Fonds municipal vert (FMV) de la FCM, pour soutenir la réalisation d'une étude portant sur la faisabilité d'un projet à grande échelle de chauffage communautaire à Whitby.

Cette étude de faisabilité analysera les effets économiques et environnementaux de ce système énergétique communautaire géothermique. Elle révélera aussi les défis associés à la géothermie et proposera des pistes de solutions pour permettre la réalisation de projets durables à grande échelle à Whitby et d'en assurer la viabilité.

Le système géothermique sera d'abord intégré à la construction d'un complexe sportif et il alimentera ensuite d'autres bâtiments au fur et à mesure de leur construction. Le système pourrait être jusqu'à 90 % plus efficace que l'utilisation de l'électricité du réseau, en outre très fiable comparativement aux autres sources d'énergie à faibles émissions de carbone.

Le Fonds municipal vert est un programme financé par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne des municipalités. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter des pratiques durables plus rapidement. La combinaison unique de financement de projets, de ressources et de formation proposée par le Fonds municipal vert donne aux municipalités les outils qu'elles ont besoin pour renforcer leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Le chauffage géothermique fournit de l'énergie propre aux Canadiens tout en réduisant les émissions. Notre gouvernement est heureux de soutenir cette étude novatrice en vue de réaliser un projet de système de chauffage géothermique communautaire à grande échelle à Whitby. Cet investissement aide les Ontariens et les Canadiens à combattre les changements climatiques tout en réduisant les coûts. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Il est d'une importance capitale que tout le monde participe à la lutte contre les changements climatiques. Les municipalités dans l'ensemble du Canada font leur part en adoptant des solutions novatrices qui créent des emplois et favorisent la résilience au climat. Les investissements dans l'infrastructure verte des collectivités canadiennes amélioreront la qualité de l'air et la vitalité de notre économie, en plus de nous conduire vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Whitby contribue à l'avancement de la lutte contre les changements climatiques, et le gouvernement fédéral est là pour nous soutenir. Je suis ravi d'annoncer du financement pour une étude de faisabilité sur l'utilisation d'un système de chauffage géothermique écologique dans le complexe sportif de Whitby. Voilà un bel exemple d'efficacité énergétique et d'innovation fondée sur l'énergie propre. Félicitations à tous les participants au projet. »

Ryan Turnbull, député de Whitby

« Les municipalités sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques et de l'action climatique, et des collectivités de toutes tailles font preuve de leadership en matière de climat à un moment où nous en avons vraiment besoin. Le Fonds municipal vert leur donne les moyens d'obtenir des résultats sur le terrain. Et ces résultats, nous les obtenons avec nos partenaires fédéraux, en aidant des villes comme Whitby à bâtir des collectivités plus vertes et plus durables, à créer des emplois et en aidant les Canadiens à rendre leurs maisons plus confortables et abordables. Ensemble, nous sommes bien engagés sur la voie de la carboneutralité. »

Rory Nisan, membre du Conseil d'administration de la FCM et conseiller municipal de la Région de Halton

« Il est vital que notre collectivité se donne un avenir plus durable. La Ville de Whitby est reconnaissante du soutien apporté par la Fédération canadienne des municipalités. Ce financement a permis à la municipalité de réaliser une étude de faisabilité en vue d'un nouveau système énergétique communautaire à North Whitby. Je suis également heureux d'annoncer que la municipalité s'est associée au Groupe Elexicon pour cet important projet. La mise en service de ce nouveau système énergétique communautaire permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 96 % comparativement au modèle actuel. Il pourra chauffer et climatiser le futur complexe sportif de Whitby ainsi que les commerces et industries qui s'installeront à proximité. Ce projet témoigne de l'engagement du Conseil municipal à gérer les changements climatiques au moyen de partenariats et d'innovations. »

Don Mitchell, maire de la Ville de Whitby

« Le Groupe Elexicon est très fier d'apporter aux collectivités qu'il dessert les bénéfices de l'innovation. C'est pourquoi nous sommes enchantés par ce projet de système énergétique communautaire et par ses effets positifs à long terme sur la réduction des émissions de carbone et sur la croissance économique. La Ville de Whitby démontre son leadership en matière de développement durable. C'est un partenaire de qualité avec qui nous aimons travailler. Nous tenons à remercier la Fédération canadienne des municipalités d'avoir vigoureusement soutenu ce projet pour qu'il lève du sol - et s'y enfonce. »

Craig Pollard, chef de la direction, Groupe Elexicon

