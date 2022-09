NORTH COWICHAN, BC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les Canadiens ressentent les répercussions des changements climatiques partout au pays. En finançant des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), à stimuler l'efficacité énergétique et à construire des infrastructures vertes, nous pouvons accélérer nos progrès pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, tout en contribuant au développement de collectivités fortes, résilientes et durables dans toutes les régions du pays.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé aujourd'hui un investissement de 11,5 M$ par le biais du Fonds municipal vert de la FCM en vue de la construction d'un bâtiment de la GRC prêt à la consommation énergétique nette zéro (CENZ) dans la municipalité de North Cowichan. Ce financement comprend un prêt à faible taux d'intérêt de 10 millions de dollars et une subvention de 1,5 million de dollars.

Le pôle de services intégrés permettra de mieux desservir une population urbaine en croissance d'environ 50 000 habitants vivant dans les municipalités de North Cowichan et de Duncan, dans les tribus Cowichan et les régions rurales environnantes. Le nouveau bâtiment de 50 000 pieds carrés réunira le détachement de la GRC de North Cowichan/Duncan, les services d'Identité judiciaire, les services de la circulation de South Island et les services policiers autochtones.

Ce projet s'inspire de celui du bâtiment prêt à la CENZ de la GRC à Fort St. John, qui a été financé par le Fonds municipal vert de la FCM et dont la conception a été optimisée pour répondre au climat et aux besoins particuliers de North Cowichan. Tous les aspects de la conception du bâtiment intégreront en outre des mesures d'efficacité énergétique. Les caractéristiques optimisées du bâtiment comprennent des améliorations à la structure et à l'orientation de l'aménagement, des appareils hautement efficaces, des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit, des zones d'ombre permettant de réduire de 45 pour cent les besoins en refroidissement et des capteurs de lumière permettant de réduire l'éclairage électrique de 25 pour cent.

Le Fonds municipal vert, administré par la FCM, est un programme financé grâce à une dotation du gouvernement du Canada. Le FMV aide les gouvernements municipaux à adopter des pratiques durables plus rapidement. La combinaison unique de financement de projets, de ressources et de formation proposée par le Fonds municipal vert donne aux municipalités les outils qu'elles ont besoin pour renforcer leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Citations

« Notre gouvernement est ravi de soutenir l'aménagement d'infrastructures durables dans diverses collectivités au Canada. L'investissement annoncé aujourd'hui est un grand pas vers la création d'un détachement carboneutre de la GRC pour desservir les tribus Cowichan ainsi que les résidents de Cowichan, de Duncan et des environs. Voilà un bel exemple d'innovation et d'action climatique communautaires. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Il est d'une importance capitale que tout le monde participe à la lutte contre les changements climatiques. Les municipalités dans l'ensemble du Canada font leur part en adoptant des solutions novatrices qui créent des emplois et favorisent la résilience au climat. Les investissements dans l'infrastructure verte des collectivités canadiennes amélioreront la qualité de l'air et la vitalité de notre économie, en plus de nous conduire vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les gouvernements locaux sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques et de l'action climatique. Avec les bons outils, ils peuvent exercer une influence sur la moitié des émissions de gaz à effet de serre du pays et faire preuve de leadership en matière de climat à un moment où nous en avons vraiment besoin. Le Fonds municipal vert leur donne les moyens d'obtenir des résultats sur le terrain. Avec nos partenaires fédéraux, nous soutenons les collectivités - comme North Cowichan - à devenir plus vertes et plus durables. Ensemble, nous avançons vers l'atteinte de la carboneutralité. »

Taneen Rudyk, présidente de la FCM

"Le nouveau bâtiment de la GRC se démarque par son l'efficacité. Le fait de modeler ce détachement sur le nouveau bâtiment de Fort St. John nous a permis de réaliser des économies en matière de planification et de conception. En plus, le regroupement des divers services de police de la région en une seule installation permettra d'assurer un maintien de l'ordre plus efficace dans notre collectivité. Grâce à cette annonce de financement, la capacité de construire un bâtiment à haut rendement énergétique est importante. Au fur et à mesure que la collectivité croît et que nous remplaçons les infrastructures, il est essentiel pour notre avenir et pour les générations qui suivront de laisser un héritage durable. "

Al Siebring, maire de la municipalité de North Cowichan

Liens connexes

Fonds municipal vert

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada: Relations avec les médias: 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles du Canada, 613-323-7892, [email protected]; Relations avec les médias de la FCM: 613-907-6395, [email protected]