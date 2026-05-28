Un nouvel indicatif régional sera ajouté dans la région actuellement desservie par les indicatifs 367, 418 et 581

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - À compter du 27 février 2027, un indicatif régional additionnel, le 273, sera introduit dans la région actuellement desservie par les indicatifs 367, 418 et 581, au Québec. L'ajout de ce nouvel indicatif régional vise à répondre à la demande croissante de numéros de téléphone, afin que les résidents et les entreprises de la région puissent continuer d'avoir accès à de nouveaux numéros, aujourd'hui comme à l'avenir.

Le nouvel indicatif 273 sera ajouté aux indicatifs régionaux déjà en service et couvrira le même territoire géographique. L'introduction du nouvel indicatif se fera graduellement à compter du 27 février 2027. À partir de cette date, les clients qui demanderont un nouveau service téléphonique pourraient se voir attribuer un numéro comportant le nouvel indicatif 273. Les indicatifs existants continueront d'être attribués jusqu'à épuisement.

L'introduction d'un nouvel indicatif régional n'entraîne aucun changement aux limites des zones d'appel local ni à la façon de composer les appels locaux ou interurbains. Les numéros abrégés, comme le 9‑1‑1, continueront d'être composés à trois chiffres.

Information importante

Les numéros de téléphone existants conserveront le même indicatif régional

Les zones d'appels locaux demeurent inchangées

Tous les appels locaux continuent de nécessiter la composition à 10 chiffres (indicatif régional + numéro)

Les numéros abrégés tels que 4‑1‑1, 8‑1‑1 ou encore le 9‑1‑1 ne sont pas touchés

Les entreprises et organisations utilisant des systèmes de télécommunications, des systèmes d'alarme ou de composition automatique devraient s'assurer que leurs systèmes peuvent reconnaître le nouvel indicatif 273, au besoin

Pour plus de renseignements sur les indicatifs régionaux au Canada, visitez la page Nouveaux indicatifs régionaux.

À propos de Bell

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1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Renseignements :

Relations médias Bell Canada

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SOURCE Bell Canada (MTL)