Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du présent communiqué.

MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - Bell Canada (« Bell » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a modifié ses offres distinctes annoncées précédemment (les « Offres ») visant le rachat en espèces d'au plus 400 000 000 $ CA (le « montant maximal du rachat ») au total, compte non tenu des intérêts courus et impayés, de ses débentures en circulation des dix séries énumérées dans le tableau ci-dessous (collectivement, les « débentures »).

La Société a modifié le montant maximal du rachat afin d'augmenter le prix de rachat global des débentures visées par les offres, le faisant passer de 400 000 000 $ CA à au plus 1 000 000 000 $ CA. Sauf tel qu'il est indiqué aux présentes à l'égard de l'augmentation du montant maximal du rachat, aucune des autres modalités des Offres énoncées dans l'offre de rachat datée du 27 mai 2026 (l'« offre de rachat ») n'a changé. Chaque Offre est assujettie à la satisfaction ou à la levée de certaines conditions, notamment la condition de financement. Les définitions figurant dans l'offre de rachat s'appliquent au présent communiqué.

Titre des

débentures Encours du capital Numéros CUSIP/ISIN(1) Titre de référence(2) Page de

référence Bloomberg(2) Écart fixe

(points de base)(2) Débentures MTN à 4,35 % de série M-39, échéant en 2045 395 000 000 $ CA 07813ZBR4 / CA07813ZBR43 CAN 3 ½ 12/01/57 FIT CAN0-50 110 Débentures MTN à 4,45 % de série M-45, échéant en 2047 400 000 000 $ CA 07813ZBX1 / CA07813ZBX11 CAN 3 ½ 12/01/57 FIT CAN0-50 110 Débentures MTN à 5,15 % de série M-60, échéant en 2028 600 000 000 $ CA 07813ZCN2 / CA07813ZCN20 CAN 3 ¼ 09/01/28 FIT CAN0-50 45 Débentures MTN à 5,25 % de série M-62, échéant en 2029 700 000 000 $ CA 07813ZCQ5 / CA07813ZCQ50 CAN 3 ¼ 09/01/28 FIT CAN0-50 50 Débentures MTN à 6,55 % de série M-3, échéant en 2029 200 053 000 $ CA 07813ZAC8 / CA07813ZAC82 CAN 3 ½ 09/01/29 FIT CAN0-50 60 Débentures MTN à 2,90 % de série M-50, échéant en 2029 550 000 000 $ CA 07813ZCC6 / CA07813ZCC64 CAN 3 ½ 09/01/29 FIT CAN0-50 35 Débentures MTN à 2,50 % de série M-52, échéant en 2030 1 000 000 000 $ CA 07813ZCE2 / CA07813ZCE21 CAN 1 ¼ 06/01/30 FIT CAN0-50 40 Débentures MTN à 3,00 % de série M-54, échéant en 2031 1 000 000 000 $ CA 07813ZCG7 / CA07813ZCG78 CAN ½ 12/01/30 FIT CAN0-50 45 Débentures MTN à 4,75 % de série M-31, échéant en 2044 500 000 000 $ CA 07813ZBH6 / CA07813ZBH60 CAN 3 ½ 12/01/57 FIT CAN0-50 120 Débentures MTN à 3,80 % de série M-48, échéant en 2028 1 000 000 000 $ CA 07813ZCA0 / CA07813ZCA09 CAN 3 ¼ 09/01/28 FIT CAN0-50 45





(1) La Société n'a fait aucune déclaration quant à la justesse ou à l'exactitude des numéros CUSIP ou ISIN indiqués dans le présent communiqué ou imprimés sur les débentures. Ces numéros sont présentés uniquement par souci de commodité.



(2) La contrepartie totale pour chaque série de débentures (la « contrepartie totale ») payable par tranche de 1 000 $ CA de capital de cette série de débentures validement déposée aux fins de rachat sera fondée sur l'écart fixe applicable indiqué dans le tableau ci-dessus pour cette série de débentures, majoré du rendement applicable fondé sur le cours acheteur du titre de référence canadien indiqué dans le tableau ci-dessus, tel qu'il figure sur la page de référence Bloomberg pertinente à 11 h (heure de l'Est) le 4 juin 2026, sauf si la Société prolonge l'Offre concernée (ces date et heure en ce qui a trait à une Offre pouvant être reportées par la Société dans le cadre de cette Offre et étant appelées la « date d'établissement du prix »). La contrepartie totale ne comprend pas le paiement du coupon couru applicable (défini ci-après), qui sera payable en espèces en plus de la contrepartie totale applicable.

La Société a retenu les services de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (« RBC »), de Scotia Capitaux Inc. (« Scotia ») et de Marchés mondiaux CIBC inc. (« CIBC ») pour agir en qualité de courtiers gérants (les « courtiers gérants ») dans le cadre des Offres. Pour toute question concernant les modalités et conditions des Offres ou pour obtenir des exemplaires de l'offre de rachat, veuillez communiquer avec RBC au 1 877 381-2099 (sans frais) ou au 416 842-6311 (à frais virés), avec Scotia au 800 372-3930 (sans frais) ou au 212 225-5559 (à frais virés), ou avec CIBC au 1 416 594-8515 (à frais virés). Vous pouvez également communiquer avec votre courtier en valeurs, banque commerciale, société de fiducie ou autre prête-nom pour obtenir de l'aide concernant les Offres.

Compagnie Trust TSX agira à titre d'agent d'offre dans le cadre des Offres.

Les porteurs devraient consulter la banque, le courtier en valeurs ou tout autre intermédiaire qui détient leurs débentures pour connaître le délai dans lequel l'intermédiaire doit recevoir les instructions des propriétaires véritables pour que les porteurs puissent participer aux Offres ou retirer leur instruction de participer aux Offres, avant les dates limites indiquées dans l'offre de rachat. Les dates limites fixées par un tel intermédiaire et par Services de dépôt et de compensation CDS Inc. pour la remise ou le retrait des instructions de dépôt seront également antérieures aux dates limites indiquées dans l'offre de rachat.

Restrictions relatives aux Offres et aux distributions

Les Offres ne sont présentées que dans le cadre de l'offre de rachat. Le présent communiqué ne constitue pas la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis. Aucune Offre ne constitue une offre ou une invitation par BCE Inc. (« BCE »), la société mère de Bell, la Société ou les courtiers gérants, ou pour leur compte : (i) visant à participer aux Offres aux États-Unis; (ii) faite à des personnes des États‑Unis, ou pour leur compte ou en leur faveur (au sens donné à « U.S. person » dans le Regulation S pris en application de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée); ou (iii) visant à participer aux Offres dans un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale, et ces personnes ne peuvent pas participer aux Offres ni déposer leurs titres aux termes de celles-ci. Aucune mesure n'a été ni ne sera prise aux États-Unis ou dans un autre territoire qui permettrait la possession, la diffusion ou la distribution du présent communiqué, de l'offre de rachat ou de tout autre document de placement ou annonce concernant les Offres (i) à une personne aux États-Unis; (ii) à une personne des États-Unis; (iii) à une personne dans un autre territoire où cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée; ou (iv) à une personne à qui il est illégal de faire cette offre ou sollicitation. Par conséquent, ni le présent communiqué, ni l'offre de rachat, ni aucun autre document de placement ou annonce concernant les Offres ne peuvent être distribués ou publiés aux États-Unis ou dans un autre territoire (sauf conformément aux règles ou aux règlements applicables de ce territoire). Les dépôts ne seront pas acceptés de la part de porteurs situés ou résidant aux États-Unis.

Dans les territoires où les lois sur les valeurs mobilières exigent que les Offres soient faites par un courtier en valeurs agréé, les Offres seront réputées avoir été faites pour le compte de la Société par les courtiers gérants ou par un ou plusieurs courtiers en valeurs inscrits qui sont agréés en vertu des lois du territoire en question.

Le présent communiqué n'est publié qu'à titre informatif. Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou la sollicitation d'une offre de vente de débentures ou d'autres titres de BCE, de la Société ou de l'une de leurs filiales.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des « déclarations prospectives », notamment les déclarations concernant les modalités et les conditions des Offres, y compris l'acceptation aux fins de rachat des débentures valablement déposées; la satisfaction ou la renonciation à certaines conditions des Offres, notamment la condition de financement; et les autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. De telles déclarations prospectives sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon importante de nos attentes. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet des Offres proposées susmentionnées. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. L'obligation de la Société de réaliser une Offre en ce qui concerne une série précise de débentures valablement déposées est conditionnelle à la satisfaction des conditions décrites dans l'offre de rachat, notamment la condition de financement. En conséquence, rien ne peut garantir que les rachats des débentures effectués dans le cadre des Offres auront lieu. Pour de plus amples renseignements au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents à certaines des déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez consulter le rapport de gestion annuel de 2025 de BCE Inc. (BCE) daté du 5 mars 2026, le rapport de gestion du premier trimestre de BCE daté du 6 mai 2026 et le communiqué de BCE daté du 7 mai 2026 annonçant ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2026, qui ont été déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières provinciales canadiennes (disponibles sur sedarplus.ca) et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à l'adresse SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Questions des médias :

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Questions des investisseurs :

Krishna Somers

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SOURCE Bell Canada (MTL)