Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du présent communiqué.

MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - Bell Canada (« Bell » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le début d'offres distinctes (les « Offres ») visant le rachat en espèces d'au plus 400 000 000 $ CA (le « montant maximal du rachat ») au total, compte non tenu des intérêts courus et impayés, de ses débentures en circulation des dix séries énumérées dans le tableau ci-dessous (collectivement, les « débentures »), ce montant maximal du rachat pouvant être augmenté ou réduit ou pouvant faire l'objet d'une renonciation par la Société, à sa seule discrétion. Chaque Offre est assujettie à la satisfaction ou à la levée de certaines conditions, notamment la condition de financement (définie ci-après).

Les Offres

Les Offres sont faites selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l'offre de rachat datée du 27 mai 2026 relative aux débentures (l'« offre de rachat »). Les débentures sont garanties inconditionnellement quant au remboursement du capital et au paiement des intérêts et d'autres obligations par BCE Inc. (« BCE »), la société mère de Bell. Les définitions figurant dans l'offre de rachat s'appliquent au présent communiqué.

Le montant des débentures rachetées dans le cadre des Offres et la répartition de ce montant entre les dix séries énumérées ci-dessous seront établis par la Société, à sa seule discrétion. Les Offres peuvent être assujetties à une répartition proportionnelle, décrite dans l'offre de rachat.

Titre des débentures Encours du capital Numéros

CUSIP/ISIN(1) Titre de

référence(2) Page de

référence

Bloomberg(2) Écart fixe

(points de

base)(2) Débentures MTN à 4,35 % de série M-39, échéant en 2045 395 000 000 $ CA 07813ZBR4 / CA07813ZBR43 CAN 3 ½ 12/01/57 FIT CAN0-50 110 Débentures MTN à 4,45 % de série M-45, échéant en 2047 400 000 000 $ CA 07813ZBX1 / CA07813ZBX11 CAN 3 ½ 12/01/57 FIT CAN0-50 110 Débentures MTN à 5,15 % de série M-60, échéant en 2028 600 000 000 $ CA 07813ZCN2 / CA07813ZCN20 CAN 3 ¼ 09/01/28 FIT CAN0-50 45 Débentures MTN à 5,25 % de série M-62, échéant en 2029 700 000 000 $ CA 07813ZCQ5 / CA07813ZCQ50 CAN 3 ¼ 09/01/28 FIT CAN0-50 50 Débentures MTN à 6,55 % de série M-3, échéant en 2029 200 053 000 $ CA 07813ZAC8 / CA07813ZAC82 CAN 3 ½ 09/01/29 FIT CAN0-50 60 Débentures MTN à 2,90 % de série M-50, échéant en 2029 550 000 000 $ CA 07813ZCC6 / CA07813ZCC64 CAN 3 ½ 09/01/29 FIT CAN0-50 35 Débentures MTN à 2,50 % de série M-52, échéant en 2030 1 000 000 000 $ CA 07813ZCE2 / CA07813ZCE21 CAN 1 ¼ 06/01/30 FIT CAN0-50 40 Débentures MTN à 3,00 % de série M-54, échéant en 2031 1 000 000 000 $ CA 07813ZCG7 / CA07813ZCG78 CAN ½ 12/01/30 FIT CAN0-50 45 Débentures MTN à 4,75 % de série M-31, échéant en 2044 500 000 000 $ CA 07813ZBH6 / CA07813ZBH60 CAN 3 ½ 12/01/57 FIT CAN0-50 120 Débentures MTN à 3,80 % de série M-48, échéant en 2028 1 000 000 000 $ CA 07813ZCA0 / CA07813ZCA09 CAN 3 ¼ 09/01/28 FIT CAN0-50 45



(1) La Société n'a fait aucune déclaration quant à la justesse ou à l'exactitude des numéros CUSIP ou ISIN indiqués dans le présent communiqué ou imprimés sur les débentures. Ces numéros sont présentés uniquement par souci de commodité.



(2) La contrepartie totale pour chaque série de débentures (la « contrepartie totale ») payable par tranche de 1 000 $ CA de capital de cette série de débentures validement déposée aux fins de rachat sera fondée sur l'écart fixe applicable indiqué dans le tableau ci-dessus pour cette série de débentures, majoré du rendement applicable fondé sur le cours acheteur du titre de référence canadien indiqué dans le tableau ci-dessus, tel qu'il figure sur la page de référence Bloomberg pertinente à 11 h (heure de l'Est) le 4 juin 2026, sauf si la Société prolonge l'Offre concernée (ces date et heure en ce qui a trait à une Offre pouvant être reportées par la Société dans le cadre de cette Offre et étant appelées la « date d'établissement du prix »). La contrepartie totale ne comprend pas le paiement du coupon couru applicable (défini ci-après), qui sera payable en espèces en plus de la contrepartie totale applicable.

Modalités des Offres

Les Offres expireront à 17 h (heure de l'Est) le 3 juin 2026, sauf si la Société les prolonge ou les retire avant l'expiration (ces date et heure en ce qui a trait à une Offre, telles qu'elles peuvent être reportées par la Société dans le cadre de cette Offre, étant appelées la « date d'expiration »). Les débentures valablement déposées aux fins de rachat peuvent être valablement révoquées au plus tard à 17 h (heure de l'Est) le 3 juin 2026 (ces date et heure en ce qui a trait à une Offre, telles qu'elles peuvent être reportées par la Société dans le cadre de cette Offre, étant appelées la « date de révocation »), mais aucunement après ce moment, sauf si la Société reporte cette échéance en ce qui a trait à une Offre.

Pourvu que toutes les conditions relatives aux Offres aient été respectées ou levées par la Société au plus tard à la date d'expiration (ou à la date de règlement (définie ci-après) en ce qui concerne la condition de financement), le règlement de toutes les débentures valablement déposées au plus tard à la date d'expiration et dont le dépôt n'a pas été valablement révoqué au plus tard à la date de révocation et acceptées aux fins de rachat par la Société dans le cadre de ces Offres se fera deux jours ouvrables suivant la date d'expiration, qui devrait être le 5 juin 2026, sauf si la Société reporte cette échéance en ce qui a trait à une Offre (la « date de règlement »).

Selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l'offre de rachat, les porteurs dont les débentures sont acceptées aux fins de rachat dans le cadre des Offres recevront la contrepartie totale applicable par tranche de 1 000 $ CA de capital de ces débentures en espèces à la date de règlement. Dès que possible après 11 h (heure de l'Est) le 4 juin 2026, soit la date d'établissement du prix, sauf si elle reporte cette date en ce qui a trait à une Offre, la Société publiera un communiqué indiquant, entre autres, la contrepartie totale à payer pour chaque série de débentures valablement déposées et acceptées aux fins de rachat ou que la Société a l'intention d'accepter aux fins de rachat sous réserve du respect ou de la levée de la condition de financement avant la date de règlement.

Outre la contrepartie totale applicable, les porteurs dont les débentures sont acceptées aux fins de rachat par la Société recevront un paiement en espèces égal aux intérêts courus et impayés sur ces débentures entre la date de paiement d'intérêts immédiatement précédente pour ces débentures, inclusivement, et la date de règlement, exclusivement (le « paiement du coupon couru »). Les intérêts cesseront de courir à la date de règlement pour toutes les débentures acceptées dans le cadre des Offres. En aucun cas des intérêts ne seront payables en raison d'un retard de transmission des fonds aux porteurs par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») ou ses adhérents.

Les débentures valablement déposées dans le cadre des Offres, mais qui n'auront pas été acceptées aux fins de rachat par la Société seront retournées sans délai aux porteurs déposants.

La Société peut augmenter le montant maximal du rachat ou y renoncer en reportant la date de révocation ou non. Si les porteurs déposent dans le cadre des Offres un nombre de débentures supérieur au nombre de débentures qui, selon eux, seraient acceptées aux fins de rachat en fonction du montant maximal du rachat et que la Société accepte par la suite un nombre de débentures déposées supérieur aux attentes de ces porteurs en raison d'une augmentation du montant maximal du rachat, ces porteurs pourraient ne pas être en mesure de révoquer le dépôt de leurs débentures.

Les Offres sont assujetties au respect de certaines conditions décrites dans l'offre de rachat, notamment celle selon laquelle la Société doit avoir recueilli au plus tard à la date de règlement un produit net au moyen d'une ou de plusieurs émissions de titres d'emprunt sur les marchés financiers publics ou privés, selon des modalités raisonnablement satisfaisantes pour la Société, suffisant pour racheter toutes les débentures valablement déposées (et dont le dépôt n'a pas été valablement révoqué) et acceptées aux fins de rachat par la Société dans le cadre des Offres, sous réserve du montant maximal du rachat, et pour payer les intérêts courus et impayés ainsi que tous les frais et dépenses liés aux Offres (la « condition de financement »). La Société se réserve le droit, sous réserve des lois applicables, de renoncer à toute condition d'une Offre. Si l'une des conditions n'est pas remplie, la Société ne sera pas tenue d'accepter aux fins de règlement, de racheter ou de régler les débentures déposées, et elle pourra retarder l'acceptation aux fins de règlement des débentures déposées, dans chaque cas, sous réserve des lois applicables, et peut retirer ou modifier les Offres en totalité ou en partie. Les Offres ne sont pas conditionnelles au dépôt d'un capital minimal total des débentures d'une série (sous réserve des exigences relatives aux coupures minimales énoncées dans l'offre de rachat).

La Société a retenu les services de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (« RBC »), de Scotia Capitaux Inc. (« Scotia ») et de Marchés mondiaux CIBC inc. (« CIBC ») pour agir en qualité de courtiers gérants (les « courtiers gérants ») dans le cadre des Offres. Pour toute question concernant les modalités et conditions des Offres ou pour obtenir des exemplaires de l'offre de rachat, veuillez communiquer avec RBC au 1 877 381-2099 (sans frais) ou au 416 842-6311 (à frais virés), avec Scotia au 800 372-3930 (sans frais) ou au 212 225-5559 (à frais virés), ou avec CIBC au 1 416 594-8515 (à frais virés). Vous pouvez également communiquer avec votre courtier en valeurs, banque commerciale, société de fiducie ou autre prête-nom pour obtenir de l'aide concernant les Offres.

Compagnie Trust TSX agira à titre d'agent d'offre dans le cadre des Offres.

Si la Société retire une Offre visant une ou plusieurs séries de débentures, elle en avisera rapidement l'agent d'offre, et toutes les débentures déposées dans le cadre de cette Offre retirée seront retournées sans délai aux porteurs déposants. À compter de ce retrait, toutes les débentures bloquées à la CDS seront libérées.

Les porteurs devraient consulter la banque, le courtier en valeurs ou tout autre intermédiaire qui détient leurs débentures pour connaître le délai dans lequel l'intermédiaire doit recevoir les instructions des propriétaires véritables pour que les porteurs puissent participer aux Offres ou retirer leur instruction de participer aux Offres, avant les dates limites indiquées aux présentes et dans l'offre de rachat. Les dates limites fixées par un tel intermédiaire et par la CDS pour la remise ou le retrait des instructions de dépôt seront également antérieures aux dates limites indiquées aux présentes et dans l'offre de rachat.

Restrictions relatives aux Offres et aux distributions

Les Offres ne sont présentées que dans le cadre de l'offre de rachat. Le présent communiqué ne constitue pas la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis. Aucune Offre ne constitue une offre ou une invitation par BCE, la Société ou les courtiers gérants, ou pour leur compte : (i) visant à participer aux Offres aux États-Unis; (ii) faite à des personnes des États‑Unis, ou pour leur compte ou en leur faveur (au sens donné à « U.S. person » dans le Regulation S pris en application de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée); ou (iii) visant à participer aux Offres dans un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale, et ces personnes ne peuvent pas participer aux Offres ni déposer leurs titres aux termes de celles-ci. Aucune mesure n'a été ni ne sera prise aux États-Unis ou dans un autre territoire qui permettrait la possession, la diffusion ou la distribution du présent communiqué, de l'offre de rachat ou de tout autre document de placement ou annonce concernant les Offres (i) à une personne aux États-Unis; (ii) à une personne des États-Unis; (iii) à une personne dans un autre territoire où cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée; ou (iv) à une personne à qui il est illégal de faire cette offre ou sollicitation. Par conséquent, ni le présent communiqué, ni l'offre de rachat, ni aucun autre document de placement ou annonce concernant les Offres ne peuvent être distribués ou publiés aux États-Unis ou dans un autre territoire (sauf conformément aux règles ou aux règlements applicables de ce territoire). Les dépôts ne seront pas acceptés de la part de porteurs situés ou résidant aux États-Unis.

Dans les territoires où les lois sur les valeurs mobilières exigent que les Offres soient faites par un courtier en valeurs agréé, les Offres seront réputées avoir été faites pour le compte de la Société par les courtiers gérants ou par un ou plusieurs courtiers en valeurs inscrits qui sont agréés en vertu des lois du territoire en question.

Le présent communiqué n'est publié qu'à titre informatif. Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou la sollicitation d'une offre de vente de débentures ou d'autres titres de BCE, de la Société ou de l'une de leurs filiales.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des « déclarations prospectives », notamment les déclarations concernant les modalités, les conditions et le moment de la réalisation des Offres, y compris l'acceptation aux fins de rachat des débentures valablement déposées ainsi que la date d'expiration et la date de règlement prévues de ces Offres; le mode de financement des Offres et des rachats aux termes de celles-ci; la satisfaction ou la renonciation à certaines conditions des Offres, notamment la condition de financement; et les autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. De telles déclarations prospectives sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon importante de nos attentes. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet des Offres proposées susmentionnées. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins. L'obligation de la Société de réaliser une Offre en ce qui concerne une série précise de débentures valablement déposées est conditionnelle à la satisfaction des conditions décrites dans l'offre de rachat, notamment la condition de financement. En conséquence, rien ne peut garantir que les rachats des débentures effectués dans le cadre des Offres auront lieu ni qu'ils auront lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué. Pour de plus amples renseignements au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents à certaines des déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez consulter le rapport de gestion annuel de 2025 de BCE Inc. (BCE) daté du 5 mars 2026, le rapport de gestion du premier trimestre de BCE daté du 6 mai 2026 et le communiqué de BCE daté du 7 mai 2026 annonçant ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2026, qui ont été déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières provinciales canadiennes (disponibles sur sedarplus.ca) et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à l'adresse SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca.

À propos de Bell

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1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

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SOURCE Bell Canada (MTL)