Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour connaître les facteurs de risque et hypothèses connexes, veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du présent communiqué.

MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - Bell Canada (« Bell ») a annoncé aujourd'hui l'émission publique au Canada (l'« émission au Canada ») d'un capital global de 1,6 milliard de dollars canadiens de débentures MTN en deux séries dans le cadre de son programme de débentures à moyen terme (« MTN »). Les débentures MTN à 4,70 % de série M-69 d'un capital de 900 millions de dollars canadiens viendront à échéance le 15 novembre 2036 et seront émises au prix de 99,815 $ CA par tranche de capital de 100 $ pour un rendement à l'échéance de 4,723 %. Les débentures MTN à 5,30 % de série M-70 d'un capital de 700 millions de dollars canadiens viendront à échéance le 3 juin 2056 et seront émises au prix de 99,568 $ CA par tranche de capital de 100 $ pour un rendement à l'échéance de 5,329 %. Les débentures MTN sont offertes au public dans toutes les provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte. La clôture de l'émission des débentures MTN est prévue pour le 3 juin 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Les débentures MTN seront garanties pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.

Bell a également annoncé aujourd'hui l'émission publique aux États-Unis (l'« émission aux É.-U. ») d'un capital global de 650 millions de dollars américains de billets de premier rang américains (les « billets ») en une série. Les billets de série US-11 à 5,450 % d'un capital de 650 millions de dollars américains viendront à échéance le 15 novembre 2036 et seront émis au prix de 99,917 $ US par tranche de capital de 100 $ pour un rendement à l'échéance de 5,461 %. Les billets sont offerts au public aux États-Unis par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes. La clôture de l'émission des billets est prévue pour le 5 juin 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Les billets seront garantis pleinement et inconditionnellement par BCE Inc.

Bell Canada a l'intention d'affecter produit net de l'émission au Canada et de l'émission aux États-Unis (i) au rachat ou au remboursement, selon le cas, de la dette prioritaire et/ou subordonnée de la Société, notamment les titres déposés dans le cadre des offres publiques de rachat de Bell lancées le 27 mai 2026 visant le rachat en espèces de certains de ses titres d'emprunt libellés en dollars canadiens et libellés en dollars américains (collectivement, les « offres publiques de rachat »), et (ii) aux fins générales de l'entreprise. La clôture de l'émission de chaque série de débentures MTN et la clôture de l'émission des billets ne dépendent pas l'une de l'autre.

Les débentures MTN sont émises aux termes d'un prospectus préalable de base daté du 2 avril 2026 et d'un supplément de prospectus daté du 6 avril 2026. Bell Canada déposera un supplément de fixation du prix relatif à cette émission auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.

L'émission aux É.-U. est réalisée aux États-Unis aux termes d'un supplément de prospectus daté du 27 2026 au prospectus préalable de base simplifié de Bell daté du 2 avril 2026 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et faisant partie d'une déclaration d'inscription préalable sur formulaire F-10.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vente des titres visés par les offres publiques de rachat.

Les débentures MTN de série M-69 et de série M-70 n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de toute loi sur les valeurs mobilières étatique américaine, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice de personnes aux États-Unis (au sens donné à U.S. persons dans le règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933). Les billets ne sont pas offerts au Canada ni aux résidents du Canada.

Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et des suppléments de prospectus relatifs à l'émission des débentures MTN canadiennes et des billets américains déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis, respectivement, en communiquant avec le service des Relations avec les investisseurs de Bell Canada au 1, Carrefour Alexander-Graham-Bell, édifice A, 8e étage, Verdun (Québec) H3E 3B3 (téléphone : 1 800 339-6353). Des exemplaires de ces documents peuvent aussi être consultés électroniquement, selon le cas, sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche + des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (SEDAR+) au www.sedarplus.ca ou sur le Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval System (EDGAR) administré par la Securities and Exchange Commission des États-Unis au www.sec.gov .

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Questions des médias :

Ellen Murphy

[email protected]

Questions des investisseurs :

Krishna Somers

[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives, y compris, notamment, les déclarations concernant le moment et la conclusion prévus de la vente proposée de débentures MTN et de la vente proposée des billets ainsi que des offres publiques de rachat, l'utilisation visée du produit net des émissions et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières applicable et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis. De telles déclarations prospectives sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon importante de nos attentes. Ces déclarations ne constituent pas une garantie du rendement ou d'événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque de vous fier à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, elles pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l'information au sujet des émissions proposées susmentionnées. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

Les déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, notamment celles relatives au moment et à la conclusion des ventes proposées susmentionnées de débentures MTN et de billets ainsi que des offres publiques de rachat, sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes et sont fondées sur certaines hypothèses, notamment le respect des conditions de clôture usuelles. En conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des débentures MTN et/ou des billets aura lieu, que l'une des offres publiques de rachat se réalisera, ni qu'une des opérations mentionnées précédemment aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué. Pour de plus amples renseignements au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents à certaines des déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez consulter le rapport de gestion annuel de 2025 de BCE Inc. (« BCE ») daté du 5 mars 2026, le rapport de gestion du premier trimestre de BCE daté du 6 mai 2026 et le communiqué de BCE daté du 7 mai 2026 annonçant ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2026, qui ont été déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières provinciales canadiennes (disponibles sur sedarplus.ca) et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à l'adresse SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca.

SOURCE Bell Canada (MTL)