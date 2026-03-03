Organismes spécialisés en employabilité - Des allègements pour renforcer les services à la population

QUÉBEC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Dans sa volonté de rendre l'État plus efficace et d'améliorer les services à la population, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Pascale Déry, annonce aujourd'hui la mise en place de nouveaux allègements administratifs visant à simplifier les démarches requises des organismes spécialisés en employabilité.

Ces nouvelles mesures concrètes permettront à ces organismes de consacrer davantage de temps et de ressources à leur mission première : accompagner efficacement les personnes vers l'intégration et le maintien en emploi.

Parmi les allègements annoncés :

Mise en œuvre progressive d'ententes triennales plutôt qu'annuelles afin d'assurer une meilleure prévisibilité et de favoriser la stabilité des liens d'emploi du personnel spécialisé.

Optimisation du partage de documents entre les organismes et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Simplification de la saisie de données et de la consultation des informations au dossier d'un participant.

Possibilité pour les organismes de contacter plus facilement l'agent d'aide à l'emploi associé au dossier du participant, afin de favoriser la prise en charge.

Enfin, ces améliorations permettront de renforcer l'efficacité des services et de mieux soutenir les organismes au bénéfice des personnes en démarche d'intégration à l'emploi.

Citation

« Les organismes spécialisés en employabilité sont des partenaires incontournables pour soutenir et accompagner les personnes dans leur intégration et leur maintien en emploi. Ils nous ont demandé de réduire la lourdeur administrative pour qu'ils puissent être plus efficaces, et nous les avons entendus. Nous avons trouvé l'équilibre qui leur permettra de gagner en agilité, tout en nous assurant d'un suivi rigoureux. Les avancées que nous mettons en place témoignent de l'engagement clair de notre gouvernement à améliorer les services et à simplifier la vie des Québécois. »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants

Le Ministère fait appel à près de 400 organismes spécialisés en employabilité qui offrent des services d'aide à l'emploi partout au Québec.

En 2024-2025, ces organismes ont aidé près de 133 000 personnes dans leurs démarches d'emploi.

En 2024-2025, le Ministère a investi 243,9 millions de dollars dans les services offerts par ces organismes. Pour 2025-2026, les investissements sont estimés à 245,5 millions de dollars.

