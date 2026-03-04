Événement DuoEmploi - Les personnes handicapées : une force pour les entreprises

QUÉBEC, le 4 mars 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pascale Déry, est fière d'annoncer le début de la période d'inscription à la sixième édition de DuoEmploi, un événement unique offrant des stages d'une journée en entreprise aux personnes handicapées. Les personnes et les entreprises souhaitant participer à DuoEmploi ont jusqu'au 3 mai 2026 pour s'y inscrire.

L'initiative DuoEmploi se déroulera dans toutes les régions du Québec du 1er au 7 juin 2026, pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées. Elle est réalisée en collaboration avec le Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées (ROSEPH) et le Conseil du patronat du Québec. L'information relative à cette journée ainsi que les formulaires d'inscription se trouvent sur Québec.ca/DuoEmploi.

Une occasion d'explorer un métier

DuoEmploi permet aux personnes handicapées de 16 ans et plus d'explorer, au sein d'une entreprise participante, une profession ou un métier qui pourrait les intéresser. C'est une rare occasion de préparer leur intégration professionnelle et de promouvoir leurs compétences auprès d'un employeur. Durant ce stage, chaque personne participante sera supervisée par une marraine ou un parrain dans l'entreprise.

Pour les entreprises, DuoEmploi offre la possibilité de découvrir une main-d'œuvre compétente, motivée et prête à travailler, en plus de valoriser la diversité dans leur milieu de travail. Les employeurs qui accueillent les stagiaires à cette journée exploratoire contribuent ainsi à développer un marché du travail plus inclusif et représentatif de la société québécoise. L'année dernière, DuoEmploi a permis de réaliser 198 jumelages à travers le Québec.

Citations

« La diversité est une force dans un milieu de travail et la contribution des personnes handicapées est un atout majeur en ce sens. Dans le contexte où les enjeux de main-d'œuvre sont bien présents dans plusieurs secteurs d'activité, il est primordial que toutes les personnes qui le souhaitent puissent faire leur place sur le marché de l'emploi. DuoEmploi est donc une excellente occasion pour les personnes handicapées d'explorer de nouvelles avenues professionnelles et donne aux employeurs la chance de découvrir des personnes motivées qui ont beaucoup à offrir. »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le travail est un élément important du projet de vie de nombreux Québécois. Grâce à une initiative telle que DuoEmploi, démontrons ensemble qu'il l'est aussi pour les personnes en situation de handicap. Par la découverte d'un milieu de travail ou par la valorisation de leurs compétences professionnelles, les participants à DuoEmploi sauront montrer aux organisations qui les accueillent qu'ils ont un rôle à jouer pour rendre le marché du travail dynamique et humain. Pour la sixième édition, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale nous confie l'organisation de cet événement et nous en sommes très fiers. »

Laurence Marin, directrice générale du Regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées

« En raison de la rareté persistante de main-d'œuvre, il est essentiel d'élargir nos perspectives et de mobiliser tous les talents disponibles. En soutenant cette sixième édition de DuoEmploi, nous encourageons les entreprises québécoises à poser un geste concret, humain et porteur de sens. En favorisant la rencontre entre les entreprises et les candidates et candidats, les employeurs découvrent des personnes compétentes, engagées et prêtes à contribuer activement à leur organisation. Miser sur l'inclusion, c'est aussi miser sur la performance et la prospérité du Québec. J'invite les employeurs de toutes les régions à prendre part à cette nouvelle édition de DuoEmploi et à faire de cette initiative une réponse tangible aux besoins du marché du travail québécois. »

Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du Conseil du patronat du Québec

Faits saillants

Pour toute question ou pour obtenir de l'aide pour l'inscription, communiquez avec le ROSEPH par téléphone, au 438 798-0788 ou au 1 833 376-7374 (1 833 3ROSEPH), ou par courriel, à [email protected] .

. L'événement DuoEmploi a été créé en 2021, en partenariat avec le ROSEPH et le Conseil du patronat du Québec.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

Source : Simon Savignac, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la régionde Lanaudière, Tél. : 438 341-2255, Courriel : [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias,Direction générale des communications Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]