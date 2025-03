Nouvel appel de propositions pour investir dans l'apprentissage des métiers spécialisés

GATINEAU, QC, le 18 mars 2025 /CNW/ - Pour avoir des maisons, des entreprises et des espaces publics fonctionnels, sécuritaires et bien entretenus, il faut des ouvriers qualifiés. Le gouvernement du Canada investit donc dans la formation en apprentissage, pour élargir et diversifier le bassin de main-d'œuvre qualifiée et le rendre plus inclusif.

Voilà pourquoi, aujourd'hui, le ministre de l'Emploi et des Familles, Steven MacKinnon, a annoncé que l'appel de propositions dans le cadre du volet Investissements dans l'équipement de formation de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage sera lancé le 19 mars, pour les organismes Canadiens qui veulent soumettre des demandes.

Grâce au financement de projets, le gouvernement du Canada appuiera l'achat d'équipement et de matériel modernes, conformes aux normes de l'industrie, pour améliorer la qualité de la formation des apprentis dans les métiers désignés Sceau rouge. Les organismes admissibles comprennent les syndicats représentant les travailleurs des métiers désignés Sceau rouge, les organismes qui gèrent leurs propres fonds de formation et les établissements qui offrent des programmes reconnus d'apprentissage de métiers, notamment des métiers désignés Sceau rouge.

Les organismes intéressés peuvent soumettre leur demande par voie électronique sur le portail des Services en ligne des subventions et contributions (SELSC) à partir du 19 mars. Les organismes qui créent un compte utilisateur sur le portail peuvent faire des demandes de financement auprès de différents programmes d'Emploi et Développement social Canada, dans un environnement Web sécurisé.

Citations

« Le Canada a un urgent besoin de logements, il faut construire plus rapidement pour répondre à la demande de notre pays en pleine croissance. En investissant dans de l'équipement et du matériel de formation de pointe, nous préparons les jeunes à profiter des possibilités formidables qui existent dans plusieurs métiers spécialisés, dont ceux de la construction domiciliaire, et les aidons à démarrer une carrière stimulante. »

- Le ministre de l'Emploi et des Familles, Steven MacKinnon

Faits en bref

Cet appel de propositions bénéficie d'une enveloppe de 20 millions de dollars pour l'exercice 2025-2026. Il n'y a pas de date limite. Les propositions seront reçues et étudiées de façon continue.

Le volet Investissements dans l'équipement de formation fournit aux bénéficiaires jusqu'à 50 % du coût du matériel et de l'équipement neufs qu'il faut acheter pour le préapprentissage et l'apprentissage dans les métiers désignés Sceau rouge. On exige des bénéficiaires une contribution de 50 % puisqu'ils tirent un avantage de l'acquisition d'immobilisations.

Le gouvernement du Canada investit près de 1 milliard de dollars par année dans des mesures de soutien à l'apprentissage, y compris des subventions, des prêts (jusqu'à 20 000 $ sans intérêt dans le cadre du Programme du prêt canadien aux apprentis), des crédits d'impôt, des prestations d'assurance-emploi pendant la formation technique, ainsi que le financement de projets et du Programme du Sceau rouge pour aider à mettre sur pied une solide main-d'œuvre qualifiée.

Le budget de 2024 et le Plan du Canada sur le logement ont préparé la voie à la construction de 3,87 millions de logements d'ici 2031. Pour construire ces logements, le Canada va devoir embaucher et former des milliers d'ouvriers qualifiés.

Afin de répondre au besoin croissant de main-d'œuvre qualifiée, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2024 son intention d'investir 90 millions de dollars dans le Service d'apprentissage, afin d'aider les petits et moyens employeurs à accueillir des apprentis, et 10 millions de dollars dans le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés, afin de susciter l'intérêt des Canadiens pour une carrière dans les métiers spécialisés.

La page Web Canada.ca/metiers-specialises fournit aux Canadiens des renseignements sur les métiers spécialisés, y compris sur les programmes d'apprentissage et l'aide financière offerte pendant la formation.

Liens connexes

Document d'information : Stratégie canadienne de formation en apprentissage

À propos de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage

Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Budget de 2024

Canada.ca/metiers-specialises

Services en ligne des subventions et contributions

Bobine vidéo sur le SELSC

