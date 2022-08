OTTAWA, ON, le 30 août 2022 /CNW/ - L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national, a annoncé aujourd'hui la nomination de six nouveaux membres au Comité consultatif des personnes handicapées.

Le Comité joue un rôle important en fournissant à la ministre et à l'Agence du revenu du Canada des conseils sur le soutien à apporter aux contribuables handicapés. L'expertise médicale et universitaire des membres du Comité permet à l'Agence de prendre connaissance de points de vue importants concernant les personnes qu'elle sert. Il importe que les membres du Comité reflètent la diversité et la richesse de la population du Canada afin de pouvoir fournir des conseils approfondis et représentatifs. Ainsi, le Comité comprend des membres qui font partie de groupes touchés par des enjeux d'équité.

L'Agence accueille les nouveaux membres suivants, qui ont commencé leur mandat de deux ans :

Liza Arnason, propriétaire principale et directrice de l'éducation chez Arnason Consulting inc.;

Dre Jennifer Chalmers, psychologue agréée exerçant dans les Territoires du Nord-Ouest et directrice générale de la Tl'oondih Healing Society;

Laura Housden, directrice de la Fraser Health Authority et infirmière praticienne autorisée;

Guillaume Parent, président fondateur et conseiller en sécurité financière chez Gestion de patrimoine Finandicap;

Emile Tompa, scientifique principal à l'Institut de recherche sur le travail et la santé;

Jennifer Zwicker, docteure en neurophysiologie et directrice de la politique de santé et professeure adjointe en kinésiologie à l'Université de Calgary.

Les nouveaux membres se sont joints aux sept membres actuels du Comité qui poursuivent leur mandat. Pour en savoir plus sur les nouveaux membres, lisez la page Web du Comité.

Le Comité est coprésidé par le sous-commissaire de la Direction générale de cotisation, de prestation et de service (ou par une personne déléguée) et par un membre du Comité travaillant dans le secteur privé qui a siégé au Comité depuis au moins 24 mois avant sa nomination comme co-président.

À compter de septembre, Sharon McCarry et Jonathan Lai, des membres actuels du Comité, assumeront le rôle de coprésidente (travaillant dans le secteur privé) et de vice-président, respectivement.

La ministre Lebouthillier tient à remercier les membres sortants, y compris l'une des co-présidentes et la vice-présidente, et à souligner leur contribution :

Dre Karen Cohen (coprésidente), psychologue agréée et chef de la direction de la Société canadienne de psychologie;

Sherri Torjman (vice-présidente), qui a été vice-présidente du Caledon Institute of Social Policy pendant 25 ans;

Laurie Beachell, qui a été coordonnateur national du Conseil des Canadiens avec déficiences;

Gary Birch, qui a été directeur général de la Société Neil Squire;

Roberta Heale, professeure à l'École des sciences infirmières de l'Université Laurentienne et titulaire d'un doctorat en soins infirmiers;

Ray McGuire, représentant autochtone, British Columbia Aboriginal Network on Disability Society.

Pour en savoir plus sur le Comité et sur ses contributions pour les personnes handicapées, allez à Comité consultatif des personnes handicapées.

Citations

« Je suis ravie d'accueillir les nouveaux membres du Comité consultatif des personnes handicapées. Nous sommes reconnaissants que le Comité comprenne des représentants des communautés autochtones et de l'Ouest canadien. Nous sommes aussi reconnaissants de pouvoir compter sur l'expertise de six nouveaux membres prêts à offrir une perspective et des idées inestimables quant au soutien pour les personnes handicapées au Canada. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

Faits en bref

Depuis 2017, le Comité consultatif des personnes handicapées participe à un dialogue constructif avec la communauté des personnes handicapées afin de fournir des conseils à l'Agence et à la ministre du Revenu national. En 2021, le Comité a d'ailleurs formulé deux recommandations qui ont été incluses dans le budget de 2021 et intégrées dans la loi le 22 juin 2022.

À la suite de ces recommandations, les critères d'admissibilité au crédit d'impôt pour personnes handicapées ont été élargis pour qu'un plus grand nombre de problèmes de santé mentale et de soins thérapeutiques essentiels puissent donner droit au crédit.

À ce jour, le Comité a publié deux rapports qui présentent une série d'autres recommandations sur les enjeux importants et émergents qui touchent les personnes handicapées et les personnes qui les soutiennent.

Les membres du Comité sont nommés pour deux ans et ils accomplissent le mandat du Comité.

