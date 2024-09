PRINCE ALBERT, SK, le 11 sept. 2024 /CNW/ - La construction de Miakoda, un ensemble de logements de transition à Prince Albert, commence aujourd'hui. Cet immeuble de 8 logements, construit et géré par la Prince Albert Community Housing Society Inc., offrira des logements de transition aux femmes et aux personnes 2ELGBTQQIA+ métisses et à leurs enfants qui fuient la violence interpersonnelle.

Government of Canada Logo (Groupe CNW/Gouvernement du Canada)

L'annonce a été faite aujourd'hui sur le site à Prince Albert. Une fois construit, l'ensemble comprendra 8 logements de 2 chambres dans un immeuble d'appartements de faible hauteur. On y trouvera aussi des bureaux et des espaces communs pour les programmes. Deux logements seront exempts d'obstacles pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

Le gouvernement fédéral, par l'entremise de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones, a versé 3,4 millions de dollars pour l'ensemble. Services aux Autochtones Canada versera une subvention pour les activités et le soutien continus.

Le financement total pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

3,4 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones;

subvention de Services aux Autochtones Canada pour les activités et le soutien continus;

245 588 $ en investissement foncier et mise de fonds en argent de la Prince Albert Community Housing Society Inc.;

216 000 $ de la Saskatchewan Housing Corporation;

100 000 $ de l'organisme Les Femmes Michif Otipemisiwak.

Citations :

« Le gouvernement fédéral se fait une priorité d'investir dans des logements pour les personnes qui en ont le plus besoin. Les personnes victimes de violence font face à d'importants obstacles pour trouver un endroit où vivre en sécurité. C'est pourquoi nous travaillons avec tous nos partenaires pour construire des logements pour les personnes les plus vulnérables, en particulier les femmes, enfants et personnes 2ELGBTQIA+ autochtones. L'annonce d'aujourd'hui ici, à Prince Albert, n'est qu'un exemple de ce que fait notre Stratégie nationale sur le logement pour offrir des logements sûrs et abordables à tout le monde. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

« Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones courent un risque accru de violence interpersonnelle au pays, ce qui rend d'autant plus importants des ensembles de logements de transition comme celui de Prince Albert. Le financement fourni pour cet ensemble résidentiel a été affecté à la construction de Miakoda et servira à créer un espace sûr avec des services de soutien adaptés à la culture pour les femmes et les personnes 2ELGBTQI+ métisses et leurs enfants dans le besoin. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor

« La Prince Albert Community Housing Society Inc. est très heureuse de donner vie à cet ensemble résidentiel. Il s'agit d'une première pour notre organisation, et les retombées qu'il aura sur la collectivité sont immenses. Ce qui était au départ un rêve devient maintenant une réalité grâce à tous nos extraordinaires partenaires de financement et à 3Twenty Modular. » - Prince Albert Community Housing Society Inc.

« Le gouvernement de la Saskatchewan est déterminé à s'assurer que les familles vulnérables, en particulier celles qui ont été victimes de violence interpersonnelle, ont accès à des logements sûrs et abordables. Ces 8 nouveaux logements représentent pour elles plus qu'un simple toit : ils leur offrent une base pour la sécurité et un avenir meilleur. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« L'impact que Miakoda aura sur tant de femmes, en leur donnant la capacité et le temps dont elles ont besoin pour bâtir un avenir exempt de violence pour elles-mêmes et leurs enfants, est un changement qui aura une incidence sur les générations futures. » - Brenda White, vice-présidente, LFMO (Women of the Metis Nation - Les Femmes Michif Otipimisiwak)

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, ainsi que des secteurs du logement social et privé. La SNL a été créée à la suite de consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux au Canada , notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

, notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités. L' Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones , de 724,1 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord.

, de 724,1 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le financement fait partie de l'enveloppe budgétaire de 724,1 millions de dollars allouée à la Stratégie globale de prévention de la violence, conformément à l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Le budget est réparti comme suit : La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) verse 420 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition; Services aux Autochtones Canada (SAC) investit 304,1 millions de dollars sur cinq ans et 96,6 millions de dollars par année pour soutenir les charges opérationnelles des nouvelles maisons d'hébergement et des nouveaux ensembles de logements de transition. Cet investissement a aussi pour but d'accroître le financement d'activités de prévention de la violence adaptées à la culture.

La SCHL et SAC ont sollicité les commentaires d'organisations autochtones et de spécialistes du domaine afin de former des comités et d'élaborer le processus d'évaluation.

Les demandes admissibles sont évaluées par des comités dirigés par des Autochtones. Ces comités sont composés de représentants de la SCHL, de SAC et d'organisations autochtones, de spécialistes des maisons d'hébergement et de la production de logements, ainsi que de personnes ayant une expérience vécue. On s'assure ainsi que les ensembles de logements sélectionnés sont adaptés à la culture et qu'ils répondent aux besoins des personnes à qui ils sont destinés. Les comités fournissent une orientation et un ordre de priorité globaux. De plus, ils examinent et notent les propositions.

La Voie fédérale représente la contribution du Canada au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Ce plan a été élaboré en partenariat avec des gouvernements provinciaux et territoriaux, des peuples autochtones, des personnes survivantes, des familles et des organisations de femmes autochtones. Il s'agit d'une réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Ce plan a été élaboré en partenariat avec des gouvernements provinciaux et territoriaux, des peuples autochtones, des personnes survivantes, des familles et des organisations de femmes autochtones. Il s'agit d'une réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Les appels à la justice 4.7, 16.19 et 18.25 du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées demandent à tous les gouvernements d'appuyer l'établissement et le financement de maisons d'hébergement, d'espaces sûrs, d'ensembles de logements de transition, de logements de deuxième étape et de services pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

La ligne de soutien pour les personnes touchées par la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées offre un soutien émotionnel. Elle permet aussi aux personnes touchées par le problème des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées d'être orientées vers des services d'intervention en cas de crise. On appelle la ligne de soutien en composant le 1-844-413-6649 (sans frais). Ce service est disponible en tout temps.

Liens connexes :

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour obtenir des renseignements sur ce communiqué : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère des Services sociaux de la Saskatchewan, 306-787-3610, [email protected]