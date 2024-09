DISTRICT RÉGIONAL DE KITIMAT-STIKINE, BC, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Les membres de la Nation Haisla et de la Première Nation Gitanyow auront bientôt 37 nouveaux logements abordables dans leurs réserves, grâce à l'ouverture de l'ensemble Eagleview Apartments dans le village de Kitimat et au début de la construction d'un autre ensemble résidentiel à Gitanyow.

Dans le village de Kitamat, des familles et des aînés de la Nation Haisla ont emménagé dans le nouvel immeuble situé au 605, Eagle Crescent. L'immeuble de trois étages compte 23 appartements de une, deux ou trois chambres.

La Haisla Guxv Housing Society gère l'immeuble, qui appartient à la Nation Haisla.

Les travaux ont commencé pour construire l'ensemble de 14 logements de la Xsi'Gintaiyin Housing Society, sur le lot 115 situé sur la First Ave, à Gitanyow. L'immeuble de deux étages comptera six appartements de deux chambres et huit appartements d'une chambre. Chaque logement comprendra un espace de stockage pour les aliments traditionnels, et les aînés auront un accès prioritaire aux logements du rez-de-chaussée.

Le financement fourni à l'ensemble résidentiel de la Nation Haisla comprend :

1,2 million de dollars de financement dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique, aux termes de la Stratégie nationale sur le logement;

et la Colombie-Britannique, aux termes de la Stratégie nationale sur le logement; 5,4 millions de dollars du gouvernement provincial, par l'intermédiaire de BC Housing, dont : 4,6 millions de dollars de l'initiative Building BC : Indigenous Housing Fund; 815 000 $ en subvention visant à réduire la pression exercée par les coûts; environ 522 000 $ en subvention d'exploitation annuelle.



Le financement fourni à l'ensemble résidentiel de la Première Nation Gitanyow comprend :

546 000 $ en financement dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique, aux termes de la Stratégie nationale sur le logement;

et la Colombie-Britannique, aux termes de la Stratégie nationale sur le logement; 5,1 millions de dollars de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, dans le cadre de l'Indigenous Housing Fund, et environ 358 000 $ en financement d'exploitation annuel.

Citations :

« La tranquillité d'esprit que procure un logement sûr et stable n'a pas de prix. C'est pourquoi le gouvernement fédéral est heureux de soutenir la création de ces nouveaux logements, qui procureront aux membres de la Nation Haisla des logements abordables de qualité. Tout le monde mérite un chez-soi sûr. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, nous sommes déterminés à faire de cette vision une réalité pour tout le monde au Canada. » - l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le chemin de la réconciliation a renforcé l'engagement de notre gouvernement à prendre des mesures énergiques pour contribuer à résoudre la crise du logement à laquelle sont confrontés les peuples Haisla, Gitanyow et d'autres peuples autochtones. Nous saluons nos partenaires dans ces communautés qui travaillent à nos côtés pour s'assurer que tout le monde a un logement sûr, de qualité et adapté à sa culture, peu importe l'endroit où il choisit de vivre. » - L'honorable Ravi Khalon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« La Nation Haisla tient à remercier chaleureusement la SCHL et BC Housing pour leur soutien financier à la construction d'Eagle View Apartments. Ce complexe de 23 appartements est un ajout important à notre communauté, car il fournit des logements dont nous avons grand besoin et permet à nos membres de s'appuyer sur des bases plus solides. Le logement est la priorité numéro un du plan communautaire global de la Nation Haisla. La construction de cet immeuble est un grand pas en avant dans nos efforts pour répondre aux besoins essentiels de logement de notre peuple. » - Kailee Gardiner, agente principale de l'administration, Nation Haisla

« Nous sommes ravis de savoir que les aînés auront la possibilité de demeurer dans leur communauté à mesure qu'ils avancent en âge, tout en conservant leur autonomie. » - Joel Starlund, directeur administratif, Gitanyow Chiefs

« Le Conseil de bande de Gitanyow soutient ce projet visant à créer des unités de soin pour aînés afin de remédier au problème du surpeuplement dans les petites maisons. Ces unités aideront à prévenir les cas d'abus envers les aînés et leur offriront un milieu de vie sûr sous la supervision régulière du personnel. » - Conseil de bande de Gitanyow

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Ces ensembles résidentiels font partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, près de 77 000 logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation grâce au soutien de la province, dont 626 logements abordables dans le district régional de Kitimat-Stikine.

Renseignements supplémentaires :

