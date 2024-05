WILLIAMS LAKE, BC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Les travaux ont commencé pour la construction d'un ensemble de 36 logements abordables destinés aux personnes âgées à Williams Lake. Il s'agit de la phase II du complexe Glen Arbor.

Logo du gouvernement de la Colombie-Britannique (Groupe CNW/Gouvernement du Canada)

Situé au 564, rue Oliver, cet immeuble de cinq étages offrira 36 logements d'une chambre à des personnes âgées autonomes à revenu faible ou modeste. Sept des logements du rez-de-chaussée seront accessibles en fauteuil roulant. Grâce à cet immeuble, des personnes âgées de Williams Lake pourront vivre près de leur communauté et de leur famille, en plus d'avoir accès à des services.

La phase II de Glen Arbor est reliée à la résidence pour personnes âgées Glen Arbor (phase I). Les deux phases appartiennent à la Cariboo Park Housing Society, qui devrait commencer à accueillir des locataires au printemps 2026.

Cet ensemble résidentiel est situé au centre-ville. Les commodités et les services, comme une épicerie, une station-service, l'hôtel de ville, un établissement de santé et un bureau de poste, sont tous à distance de marche.

Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

1,4 million de dollars en financement conjoint sous forme de contribution dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement;

et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement; 4 millions de dollars de la Province dans le cadre du fonds Building BC: Community Housing Fund, plus une subvention d'exploitation annuelle de 608 528 $;

1,14 million de dollars en investissement foncier de la Cariboo Park Housing Society.

Citations :

« Nous sommes fiers de soutenir la réalisation de cet ensemble résidentiel, qui permettra aux personnes âgées de continuer de vivre dans leur collectivité, près de leurs familles et de leurs proches. Elles le méritent pleinement, après toute une vie passée à contribuer à la vitalité de leur pays. » - l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les personnes âgées de Williams Lake veulent avoir la possibilité de vivre de façon autonome, mais pour celles qui ont des revenus faibles ou modérés, l'inflation et la pénurie de logements font qu'il peut être difficile de trouver un logement abordable. La phase II de Glen Arbor fait partie de notre plan d'action Homes for People, qui vise à accroître le nombre de logements abordables dans l'ensemble de la province. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Le logement abordable et accessible pour les personnes âgées est une priorité, et je suis heureux de voir que ce projet est en cours de réalisation. Nous remercions la Cariboo ParkHome Society pour son dévouement, ainsi que la province, qui offre son soutien par l'intermédiaire de BC Housing, et le gouvernement fédéral, représenté par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, pour leur investissement dans notre communauté. » - Surinderpal Rathor, maire de Williams Lake

« Nous sommes très heureux que ce projet soit en cours. C'était une priorité stratégique du conseil d'administration depuis plus de 8 ans. La planification intensive du projet a commencé il y a 3 ans, lorsque nous avons reçu l'autorisation préliminaire. Nous sommes également heureux que l'entrepreneur local Lauren Brothers ait été le soumissionnaire retenu. » - Walt Cobb, président de la Cariboo Park Housing Society

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a soutenu la création de près de 78 000 logements, qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont plus de 75 à Williams Lake.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/.

SOURCE Gouvernement du Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Société canadienne d'hypothèques et de logement, Relations avec les médias, [email protected]; Ministère du Logement, Relations avec les médias, 236-478-0251; BC Housing, Relations avec les médias, [email protected]