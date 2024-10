HALIFAX, NS, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Les collectivités de Shelburne et de Barton compteront 13 logements écoénergétiques de plus grâce à un investissement de plus de 5,1 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial et de Co-operative Homes Ltd. (Compass Nova Scotia).

À Shelburne, Heritage Hall, un bâtiment du centre-ville, sera converti en cinq appartements d'une et deux chambres à coucher. Quant à l'école élémentaire Barton, qui est située sur une grande parcelle de terrain à proximité des commerces et des services de Barton, elle sera convertie en huit appartements d'une et deux chambres à coucher.

La transformation des deux bâtiments pour les rendre plus écoénergétiques comprendra des pompes à chaleur, des ventilateurs de récupération de chaleur et des améliorations de l'enveloppe.

Compass Nova Scotia est une coopérative de logement sans but lucratif qui compte actuellement 111 logements dans huit quartiers de la province.

Citations

« Je suis fier que nous puissions soutenir ces deux projets qui permettront de construire davantage de logements abordables à Shelburne et à Barton, chez nous, en Nouvelle-Écosse. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires dans tout le pays pour construire davantage de logements et mettre fin à la crise du logement. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nos investissements dans les logements écoénergétique sont une part importante de nos efforts visant à fournir aux Néo-Écossais une énergie propre et fiable à des prix abordables. Nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs ambitieux pour faire face au changement climatique, et cet investissement est un grand pas vers ces objectifs. »

Nolan Young, Député de Shelburne, au nom de Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables

« Compass Nova Scotia Co-operative Homes se réjouit de cette nouvelle expansion avec les projets Barton School et Heritage Hall. Ces nouveaux logements reflèteront la mission de Compass, qui est de bâtir des coopératives d'habitation inclusives et durables grâce à la collaboration. Cette initiative importante pour des régions rurales de la Nouvelle-Écosse n'aurait pas été possible sans le soutien de divers partenaires et de tous les ordres de gouvernement, en particulier pour veiller à ce que ces logements soient construits selon des normes de haut rendement énergétiques. »

Karen Brodeur, Directrice, Développement du logement coopératif, Fédération de l'habitation coopérative du Canada

« Je suis très heureux que nous puissions bientôt accueillir de nouveaux ménages à Compass Nova Scotia grâce à ces deux projets. Faire partie de Compass Nova Scotia, c'est avoir un logement coopératif sûr dans une communauté inclusive. De nombreuses personnes et familles recherchent exactement ce type de logement. Je suis reconnaissant du soutien des gouvernements fédéral, provincial et municipal qui, ensemble, rendent ce projet possible. »

Keith MacDonald, président de Compass Nova Scotia Co-operative Homes Limited

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 539 190 $ provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 2 498 707 $, et Compass Nova Scotia fournit 1 091 552 $.

. La contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 2 498 Compass Nova Scotia fournit 1 091 552 $. Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 50 projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totale de plus de 330 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 432 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

