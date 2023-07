CASTLEGAR, BC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - De nouveaux logements locatifs abordables seront construits pour les familles, les aînés, les personnes seules et les personnes handicapées de Castlegar, puisque la construction de 13 nouveaux logements dans la collectivité a débuté.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville, Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique, Katrine Conroy, députée provinciale de Kootenay West et Kathleen Elias, directrice générale de la Kootenay Society for Community Living, ont annoncé un investissement conjoint de 7,4 millions de dollars pour financer la construction de 13 logements abordables à Castlegar. La construction a commencé et l'immeuble devrait être achevé à la fin de 2024.

L'immeuble sera situé au 1101, 2e Rue. Les étages supérieurs seront composés de huit appartements d'une chambre destinés à des personnes à revenu faible ou modeste. Le rez-de-chaussée comprendra un foyer de groupe de cinq chambres destiné à des personnes ayant une déficience développementale. Les locataires du foyer de groupe auront accès sur place à des services de soutien intégrés à temps plein.

Le nouvel immeuble se trouve au centre-ville de Castlegar, près des parcs, des services médicaux et des commerces de détail. La Kootenay Society for Community Living en sera le propriétaire et l'exploitant, tandis que Community Living BC couvrira les coûts de fonctionnement et d'administration associés au foyer de groupe de cinq lits.

Le financement fourni pour cet ensemble résidentiel est le suivant :

3,3 millions de dollars de la province, par l'entremise d'une subvention de la Colombie-Britannique visant à réduire la pression exercée par les coûts;

1,3 million de dollars provenant de la subvention de contrepartie de la province dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités en matière de logement de la Colombie-Britannique et 320 000 dollars en subvention de l'Initiative liée aux priorités en matière de logement de la Colombie-Britannique, le tout financé conjointement par l'entente bilatérale Canada-Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement;

650 000 $ du gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL);

1 million de dollars et le terrain pour l'ensemble résidentiel, fournis par la Kootenay Society for Community Living;

par la Kootenay Society for Community Living; 821 000 $ du Columbia Basin Trust, par l'entremise du Columbia Basin Affordable Housing Program, élaboré en partenariat avec BC Housing;

48 000 $ de la Ville de Castlegar , sous forme d'exonération des droits d'aménagement.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement, le gouvernement du Canada soutient la construction de 13 logements abordables ici, à Castlegar. Ces logements seront destinés aux personnes de la Colombie-Britannique ayant une déficience développementale ou ayant un revenu faible ou modeste. Eagle Estates aura un effet transformateur sur la vie des personnes ayant une déficience développementale en leur offrant les logements accessibles et les services de soutien dont elles ont besoin pour s'épanouir. Grâce à des investissements comme celui-ci, nous aidons plus de personnes au Canada à avoir accès à des logements abordables de qualité, dans des collectivités dynamiques et accueillantes. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Ces nouveaux logements sont plus qu'un simple endroit sûr et abordable où vivre; ils offrent également aux locataires un système de soutien, un lien avec la collectivité et une occasion de réaliser leur plein potentiel en mettant à profit toutes leurs compétences. Eagle Estates éliminera les obstacles auxquels les personnes handicapées sont parfois confrontées lorsqu'elles veulent accéder à un logement. De plus, grâce à la collaboration de partenaires, des services seront offerts aux locataires pour leur permettre de trouver leur place dans la communauté. Ces nouveaux logements changeront la vie des résidents et de leurs familles. » - Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« Notre gouvernement travaille en partenariat pour construire des logements destinés à des locataires à revenu faible ou modeste, des logements que les Britanno-Colombiens méritent. Cet ensemble résidentiel à Castlegar est le plus récent exemple de la façon dont nous pouvons collaborer pour bâtir une province où tout le monde a un endroit où il fait bon vivre et où personne n'est laissé pour compte. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« La construction de logements accessibles est un élément clé de notre travail pour résoudre la crise du logement. Nous savons qu'il reste du travail à faire, mais Eagle Estates offrira des logements accessibles aux personnes à revenus modestes et aux personnes handicapées. Il faut la collaboration de nombreux partenaires pour réaliser des projets comme celui-ci. Nous remercions donc la Kootenay Society for Community Living, le Columbia Basin Trust, la Ville et la SCHL de faire en sorte que les gens puissent continuer à vivre à Castlegar, près de leur famille, de leurs amis et dans la collectivité qu'ils connaissent et qu'ils aiment. » - Katrine Conroy, députée provinciale de Kootenay West

« Pour l'administration et le conseil d'administration de la Kootenay Society for Community Living, tout a commencé par un plan de logement il y a 10 ans. Il semble surréaliste que cela devienne enfin réalité pour ces personnes, ces familles et d'autres gens de notre collectivité qui ont besoin de logements abordables. Ce projet montre l'importance accordée à la diversité par la Kootenay Society for Community Living, qui reconnaît la diversité des personnes et leur appartenance à la collectivité de Castlegar. » - Kathleen Elias, directrice générale, Kootenay Society for Community Living

« Les résidents et les collectivités du Columbia Basin Trust nous ont dit que le logement abordable demeure une priorité dans la région. Ces nouvelles unités augmenteront les options de logement pour les gens de Castlegar. Merci à tous les partenaires qui ont participé, et en particulier aux efforts de la Kootenay Society for Community Living, qui aident à offrir plus de logements abordables à la collectivité. » - Johnny Strilaeff, président et chef de la direction, Columbia Basin Trust

« La Ville de Castlegar est très enthousiaste à l'idée de voir ce projet aller de l'avant et tient à remercier les divers partenaires communautaires qui ont contribué à en faire une réalité. Le conseil municipal continue de prendre des mesures audacieuses pour privilégier différentes options de logement à Castlegar. La mise à disposition de terrains municipaux pour des aménagements qui répondent aux besoins de notre communauté n'est qu'un des moyens que nous utilisons pour mettre en œuvre la stratégie de logement de la Ville. » - Maria McFaddin, mairesse de Castlegar

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement a versé un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL. Cet investissement vise à accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la province a offert plus de 76 000 nouveaux logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont plus de 700 logements dans la région de Kootenay.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, rendez-vous au www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur le nouveau plan d'action Homes for people du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le site : https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436 .

du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le site : . Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC .

. Pour en savoir plus sur les mesures que prend la province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://strongerbc.gov.bc.ca/housing/

