OTTAWA, ON, le 3 mars 2021 /CNW/ - La recherche et la science sont essentielles à la création d'opportunités pour les Canadiens et à la découverte de solutions aux défis d'aujourd'hui et de demain. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada a consacré plus de 10 milliards de dollars pour financer la recherche et la science depuis 2015 et pourquoi celles-ci ont guidé notre réponse à la pandémie mondiale de COVID-19. Pour assurer la sécurité et le soutien des Canadiens pendant cette crise, et pour rebâtir en mieux pour tous, nous continuerons d'investir de façon judicieuse dans la recherche canadienne et les gens qui y œuvrent.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un investissement visant à soutenir plus de 100 projets de recherche et près de 1 000 chercheurs à travers le pays. Cet investissement de plus de 518 millions de dollars permettra à ces chercheurs de disposer des installations et des outils dont ils ont besoin. Il contribuera également à financer des projets qui nous aideront à vaincre la pandémie et à bâtir un Canada plus résilient.

Ainsi, l'investissement d'aujourd'hui aidera le CHU de Québec-Université Laval à créer un programme visant à accélérer la production de vaccins. Les chercheurs de l'Université Ryerson, quant à eux, utiliseront ces fonds pour mettre au point des technologies canadiennes qui permettront de bâtir des communautés plus propres, plus saines et plus résilientes. Ce financement aidera aussi l'Université du Manitoba à créer des archives numériques pour appuyer la réconciliation avec les peuples autochtones. Enfin, ces fonds permettront de soutenir d'autres projets sur les changements climatiques, la santé des mères et des enfants, le séquençage du génome et l'immunothérapie du cancer.

En continuant de faire le plus important investissement de notre histoire dans la science et la recherche, nous créons de nouveaux emplois, un environnement plus propre et des communautés plus saines, aujourd'hui et à l'avenir.

Citations

« Les chercheurs et les scientifiques du Canada figurent parmi les plus brillants et les plus compétents au monde. Grâce aux investissements d'aujourd'hui, ils disposeront de ce dont ils ont besoin pour nous aider à bâtir un Canada plus sain, plus propre et plus compétitif. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Pour stimuler l'innovation, il faut d'abord soutenir la science et la recherche. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens se tournent vers les chercheurs pour trouver des solutions innovatrices à des problèmes réels. Notre gouvernement est fier de soutenir les bénéficiaires du financement annoncé aujourd'hui, qui mettent à profit leur expertise et leur dévouement pour faire les découvertes importantes qui profiteront aux Canadiens aujourd'hui et dans les années à venir. »

-- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Investir dans la recherche, c'est investir dans l'avenir du Canada. Les découvertes favoriseront la croissance économique et contribueront à relever les défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ces projets démontrent l'étendue et la profondeur du savoir-faire et de l'excellence que nous avons au Canada, et ces prix sont un hommage aux chercheurs innovateurs à travers le pays. »

-- Roseann O'Reilly Runte, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l'innovation

Faits saillants

Les investissements d'aujourd'hui sont effectués par l'entremise du Fonds d'innovation de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Le Fonds d'innovation couvre 40 % des coûts d'infrastructure admissibles du projet de recherche d'un établissement. Les coûts restants sont couverts par des partenaires tels que les gouvernements provinciaux et territoriaux et l'établissement lui-même.

Des fonds seront accordés à 35 universités, collèges et établissements de recherche différents partout au Canada . Il y aura 14 bénéficiaires en Ontario , neuf au Québec, quatre en Colombie-Britannique, deux en Alberta , deux en Saskatchewan , un au Manitoba , un en Nouvelle-Écosse, un à Terre-Neuve-et- Labrador et un dans les Territoires du Nord-Ouest.

. Il y aura 14 bénéficiaires en , neuf au Québec, quatre en Colombie-Britannique, deux en , deux en , un au , un en Nouvelle-Écosse, un à Terre-Neuve-et- et un dans les Territoires du Nord-Ouest. Une liste complète des universités, des collèges et des établissements de recherche qui recevront un financement de la FCI dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, ainsi que des histoires sur certains des projets qui profiteront de ce soutien, se trouvent en ligne.



Les projets sont sélectionnés à la suite d'un concours lancé par le Fonds d'innovation. Ce concours, qui a lieu tous les deux ou trois ans, comprend un processus rigoureux d'examen du mérite.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a réalisé un investissement de 763 millions de dollars sur cinq ans, par l'intermédiaire de la FCI, à l'appui de l'infrastructure de recherche de pointe des universités, collèges et hôpitaux de recherche du Canada . Il a également établi une enveloppe de 462 millions de dollars par année, à compter de 2023-2024, afin d'offrir un financement stable à la FCI.

a réalisé un investissement de 763 millions de dollars sur cinq ans, par l'intermédiaire de la FCI, à l'appui de l'infrastructure de recherche de pointe des universités, collèges et hôpitaux de recherche du . Il a également établi une enveloppe de 462 millions de dollars par année, à compter de 2023-2024, afin d'offrir un financement stable à la FCI. En mai 2020, le gouvernement a annoncé un financement de 450 millions de dollars pour aider le milieu de la recherche universitaire du Canada durant la pandémie de COVID-19. Le financement visait notamment à fournir un soutien salarial aux universités et aux instituts de recherche en santé et à permettre la poursuite des activités essentielles liées à la recherche durant la crise.

