LAVAL, QC, le 23 mars 2023 /CNW/ - La clientèle du service d'autobus et de taxis collectifs de la STL est invitée à vérifier ses horaires avant de se déplacer, puisque des ajustements de service entrent en vigueur dès le samedi 25 mars.

Un service ajusté à la demande

Comme à chaque saison, la STL procède à des ajustements au niveau de ses horaires de service. Pour ce nouvel horaire de printemps, celui-ci a été légèrement modifié, notamment en dehors des heures de pointe en journée, en soirée et en fin de semaine, pour que les fréquences de passage soient plus représentatives des déplacements réels de la clientèle sur le réseau.

Ces nouveaux horaires, en vigueur jusqu'au 23 juin, s'harmonisent d'ailleurs avec ceux des autres modes de transport tels que les gares, les métros ainsi qu'avec ceux des grandes entreprises et établissements d'enseignement afin de faciliter la mobilité de la clientèle.

La navette 360 établit un nouveau record d'achalandage!

Depuis quelques années, la STL offre un service spécial de la navette 360 durant la semaine de relâche lavalloise. Après une pause en 2022 due à l'incertitude liée à la pandémie, le service est revenu en force en 2023 en battant son record d'achalandage.

Ainsi, un total de 2 255 clients sont montés à bord des quelque 180 voyages opérés du 27 février au 3 mars. Il s'agit du meilleur résultat d'achalandage lors d'une semaine de relâche, ce qui dépasse donc légèrement les résultats prépandémiques, une donnée encourageante pour la vitalité du transport collectif.

Toujours gratuite, cette ligne d'autobus effectue une boucle toutes les 20 minutes entre le terminus Montmorency et le Carrefour Laval, en passant par le Centropolis. Elle est offerte tous les weekends et jours fériés, durant la semaine de relâche, ainsi que pendant les vacances des Fêtes et la saison estivale.

Week-end de Pâques

La navette 360 sera de retour durant le long weekend de Pâques, du Vendredi saint (7 avril) au lundi 10 avril. Pendant cette période, c'est l'horaire du samedi qui sera en vigueur sur l'ensemble de notre réseau d'autobus, excepté le dimanche de Pâques, pendant lequel le service d'autobus conservera les mêmes heures qu'à l'habitude.

Pour consulter l'horaire en vigueur : stlaval.ca/horaires

Gratuité pour les 11 ans ou moins

L'approche de la belle saison est une parfaite occasion de rappeler que le bus est gratuit en tout temps pour les enfants de 11 ans ou moins qui voyagent accompagnés. Des conditions s'appliquent.

Pour en savoir plus : stlaval.ca/tarifs/grille/type/enfants

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre près de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. Stlaval.ca

