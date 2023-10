Le Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement en dollars US Mackenzie Greenchip offre des occasions de placement en dollars américains dans la transition énergétique mondiale

Le Portefeuille FNB toutes actions Mackenzie offre une solution en actions tout-en-un activement gérée

TORONTO, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux fonds communs de placement, le Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement en dollars US Mackenzie Greenchip et le Portefeuille FNB toutes actions Mackenzie (les « Fonds »), qui offrent un accès réel en dollars américains à une expérience d'investissement durable et une solution de portefeuille en actions abordable.

Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement en dollars US Mackenzie Greenchip

Le Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement en dollars US Mackenzie Greenchip offre aux investisseurs une exposition en dollars américains à l'économie de l'environnement. Il sera assorti d'une stratégie de placement semblable à celle de l'actuel Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip.

Géré par l'équipe Mackenzie Greenchip, le Fonds vise une plus-value du capital à long terme en investissant principalement auprès d'émetteurs de capitaux propres de partout dans le monde qui œuvrent dans des secteurs environnementaux comme les énergies propres ou renouvelables, les technologies d'assainissement, l'efficacité énergétique, l'eau, le transport et l'agriculture durable.

« Nous avons le plaisir d'offrir aux Canadiens et Canadiennes notre fonds primé en dollars américains pour qu'ils et elles puissent devenir actionnaires d'entreprises qui participent à la transition énergétique mondiale », se réjouit John Cook, VPP, gestionnaire de portefeuille et cochef de l'équipe Mackenzie Greenchip. « Le Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Greenchip a été créé pour accélérer la transition vers une économie plus durable et, avec sa nouvelle version en dollars américains, nous offrons une plus grande possibilité aux Canadiens et Canadiennes de faire activement partie de cette transition et de mieux harmoniser leurs placements avec leurs valeurs. »

Portefeuille FNB toutes actions Mackenzie

Géré par l'équipe des stratégies multi-actifs de Mackenzie, le Portefeuille FNB toutes actions Mackenzie est le prolongement de la gamme de portefeuilles FNB de Mackenzie et offre une solution d'actions de base tout-en-un à un prix concurrentiel. Le Fonds vise une plus-value du capital à long terme en investissant dans un ensemble diversifié de fonds négociés en bourse de Mackenzie et de tiers, avec une exposition à des actions canadiennes et étrangères.

« Nous avons le plaisir d'offrir cette nouvelle solution d'actions diversifiée qui procure un accès efficace aux marchés boursiers étrangers et canadiens », déclare Kristi Ashcroft, vice-présidente exécutive, Produits et solutions. « Nous avons conçu ce fonds en pensant aux personnes soucieuses des coûts. Il gère activement les expositions à différents segments des marchés boursiers mondiaux, tout en tirant parti des avantages d'investir dans des FNB pour que les frais restent concurrentiels. »

Le Fonds s'appuie sur des répartitions stratégiques à long terme dans différents marchés boursiers, et ses gestionnaires ont recours à des répartitions tactiques à court et moyen terme en fonction des perspectives du marché et de l'évaluation des risques de différents secteurs, régions, facteurs liés aux actions, capitalisations boursières et styles de gestion.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 186 milliards de dollars au 30 septembre 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Beijing et Hong Kong. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX: IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 253 milliards de dollars au 30 septembre 2023. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Renseignements: Relations avec les médias - Français : Kim Tran, 514-217-1684, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais : Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]