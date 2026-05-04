Le Vieux-Port de Montréal lance sa saison estivale 2026

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Dès le mois de mai, l'ambiance s'installe au Vieux-Port ! Tout l'été, des activités pour tous les goûts seront offertes au bord du fleuve.

Une programmation musicale débutera avec Face à Face (16 mai), des duels entre plusieurs artistes se succèderont et s'affronteront en direct au cœur d'une piste de danse en plein air. La saison se poursuivra avec Sans Visage (13-14 juin), un événement techno réunissant notamment Vladimir Cauchemar et Vald, puis avec le Festival Hotwheelz (1er juillet), où voitures de collection et atmosphère musicale se rencontrent.

À l'occasion du Grand Prix de Montréal, le Vieux-Port passera en mode F1 avec deux nouveautés à ne pas manquer : une expérience de simulation immersive signée Monster (21 au 24 mai) et l'événement Audi rue 29 (22 mai), qui réunira voitures prestigieuses et démonstration de Formule 1.

Parmi les activités phares de la saison, Expérience Infinity proposera une immersion saisissante dans un univers futuriste: l'expérience Black Mirror© . Cette aventure technologique invite les visiteurs à créer leur double numérique grâce à une intelligence artificielle révolutionnaire. Une expérience intrigante qui ne laisse personne indifférent! Nouveauté ludique de la saison : Kaboom, les auto-tamponneuses, seront en activité de mai à septembre au Pavillon Bonsecours.

Nouvelle exposition, Signes de vie, propose une immersion au cœur des grandes questions liées à la vie dans l'Univers, à travers des dispositifs tactiles, des contenus scientifiques et des éléments phares de l'exploration spatiale -- incluant la possibilité exceptionnelle de toucher une véritable roche lunaire. Elle s'inscrit dans l'offre plus large du Centre des sciences de Montréal, qui propose une expérience familiale riche misant sur la diversité des activités, la variété des parcours et un divertissement à la fois ludique et éducatif.

L'été sera également rythmé par le retour des festivals :

Saveurs de l'Inde & Festival des couleurs (27 et 28 juin)

(27 et 28 juin) Un Goût des Caraïbes (9 au 12 juillet)

(9 au 12 juillet) Festival Streetfood (16 au 19 juillet)

(16 au 19 juillet) Le Grand Poutinefest (22 juillet au 2 août)

(22 juillet au 2 août) Festival Afromonde (7 au 9 août)

(7 au 9 août) Taco Fest Montréal (5 au 7 septembre)

(5 au 7 septembre) Jackalope Montréal (11 au 13 septembre)

Les incontournables plus vivants que jamais au Vieux-Port !

Que ce soit pour admirer la vue depuis la Grande Roue de Montréal, voguer sur le fleuve avec Bateau-Mouche Montréal, se perdre dans SOS Labyrinthe ou vivre une aventure en hauteur avec Voiles en Voiles, l'offre sera aussi variée qu'accessible tout l'été !

Les amateurs de sensations fortes pourront aussi profiter de Montréal Bungee, de la Tyrolienne MTL Zipline et de Saute-Moutons. Pour une pause détente, rendez-vous chez Bota Bota, spa-sur-l'eau. Envie d'une expérience ludique ? Mini-Golf Montréal et le Bateau Fantôme par Navark seront d'excellents choix !

Un été au Vieux-Port signifie aussi le retour du Cirque du Soleil, qui présentera son spectacle ECHO du 21 mai au 16 août!

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À propos du Vieux-Port de Montréal

Le Vieux-Port de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, offre depuis plus de 25 ans une variété d'activités interactives, culturelles et de détente. Abritant le Centre des sciences de Montréal, deuxième centre des sciences le plus visité au pays, il propose aussi de nombreuses opportunités de découvertes scientifiques. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au Québec avec plus de six millions de visiteurs chaque année. Ses partenaires sont Coca-Cola, TELUS, Rythme 105.7, 92.5, CKOI et le 98.5 FM.

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 600 000 visites annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié aux sciences et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible au plus grand nombre, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont TELUS, AWS, The Beat 92.5 et La Presse.

SOURCE Vieux-Port de Montréal

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