Saison estivale 2025 (Groupe CNW/Vieux-Port de Montréal)

Plus de 70 activités et événements à faire au Vieux-Port de Montréal durant l'été!

Les sensations fortes au rendez-vous avec Montréal Bungee, Saute-Moutons, Tyrolienne MTL Zipline et PHI Studio .

Le Bateau Fantôme par Navark jette l'ancre avec deux aventures : La Chasse au Trésor des Fantômes et La Croisière à la Brunante .

L'univers du plus célèbre des dinosaures à découvrir avec la nouvelle exposition vedette T. rex : Le prédateur suprême et le film T.REX 3D au cinéma IMAX®TELUS mettant en vedette le plus grand tyrannosaure de tous les temps!

Des offres gastronomiques à volonté : Le Grand PoutineFest, Taco Fest Montréal, Un Goût des Caraïbes et bien d'autres!

Coup d'envoi de la saison estivale 2025!

Le Vieux-Port de Montréal s'apprête à vibrer tout l'été au rythme de nouvelles expériences et de grands classiques réinventés. Dès mai, venez découvrir un site animé et festif où vous trouverez votre bonheur, quel qu'il soit. Cette année, les nouveautés prennent d'assaut les quais et invitent à vivre des moments uniques.

Montréal Bungee vous attend sur le quai des Convoyeurs et promet des sensations fortes avec l e saut à l'élastique urbain le plus haut au Canada avec 210 pieds de pure adrénaline. Vous découvrirez sur les mêmes lieux Mini-Putt Montréal qui propose deux parcours de 9 trous, parfaits pour une sortie familiale ou entre camarades avec une vue superbe sur la ville.

vous attend sur le quai des Convoyeurs et promet des sensations fortes avec l de pure adrénaline. Vous découvrirez sur les mêmes lieux qui propose deux parcours de 9 trous, parfaits pour une sortie familiale ou entre camarades avec une vue superbe sur la ville. Le Bateau Fantôme par Navark s'amarre au quai Jacques-Cartier avec deux aventures originales : La Chasse au Trésor des Fantômes , une quête interactive pour les enfants de 3 à 10 ans, et La Croisière à la Brunante , une promenade apaisante sur le fleuve.

s'amarre au quai Jacques-Cartier avec : , une quête interactive pour les enfants de 3 à 10 ans, et , une promenade apaisante sur le fleuve. Les camions de rue prennent d'assaut un tout nouvel emplacement à l'entrée du quai King Edward avec une zone repas agréable et ombragée rendue possible par notre partenaire AMEX. À découvrir : des spécialités fusion caribéennes par Kwizinn et les crêpes artisanales, sucrées ou salées, de La Boîte à Crêpes.

prennent d'assaut un tout nouvel emplacement à l'entrée du quai avec une zone repas agréable et ombragée rendue possible par notre partenaire AMEX. À découvrir : des spécialités fusion caribéennes par et les crêpes artisanales, sucrées ou salées, de Programmation spéciale au Centre des sciences de Montréal : L'expérience T. Rex , c'est le moment de plonger dans l'univers du plus célèbre des dinosaures alliant la nouvelle exposition vedette T. rex : Le prédateur suprême et le film IMAX T.REX 3D mettant en vedette le plus grand tyrannosaure de tous les temps!

: , c'est le moment de plonger dans l'univers du plus célèbre des dinosaures alliant la et le mettant en vedette le plus grand tyrannosaure de tous les temps! PHI Studio est déjà présent sur le quai King-Edward avec Mondes Disparus, une expérience en réalité virtuelle qui vous plonge dans 3,5 milliards d'années d'évolution sur Terre.

Le Vieux-Port de Montréal retrouve ses incontournables

La Grande Roue de Montréal continue d'offrir une vue panoramique saisissante sur la ville et le fleuve. Le Bota Bota, spa-sur-l'eau demeure un havre de détente unique. À la Plage de l'Horloge, on profite des soirées festives animées par des DJs lors des soirs de feux d'artifice. Profitez également des excursions en Bateau-Mouche, qui offrent une expérience gastronomique unique depuis l'eau avec leurs soupers-croisières. Et pour clore la journée en beauté, passez au Marché des Éclusiers, l'endroit idéal pour profiter d'une offre culinaire revisitée qui met en valeur les produits locaux.

Appel aux intrépides! Lancez-vous dans une quête pleine de rebondissements à travers les corridors mystérieux du SOS Labyrinthe, une aventure ludique au cœur du Hangar 16. Si vous cherchez des sensations fortes, montez à bord de Saute-Moutons pour une virée en bateau dans les rapides de Lachine, ou encore venez célébrer les 10 ans de Voiles en Voiles avec un parcours aérien revu.

La période estivale sera également ponctuée de grands événements, dont le retour du Cirque du Soleil du 14 mai au 24 août avec le retour d'un grand favori, le spectacle LUZIA. Nos incontournables prennent de l'ampleur : le Festival des couleurs Holi ajoute une deuxième journée à son calendrier pour être présent sur notre site le 21 et 22 juin. Du 10 au 13 juillet, Un Goût des Caraïbes agrandit son site sur le quai de l'Horloge pour augmenter son offre au grand public. Savoureux, Le Grand PoutineFest du 16 juillet au 3 août, fera votre bonheur gourmand avec comme nouveauté une programmation musicale, notamment la présence de Marie-Mai et de Jonathan Roy! Venez également célébrer la fête du Canada en famille le mardi 1er juillet dans le Vieux-Port.

Le mois d'août ne sera pas en reste avec le Festival Orientalys, du 7 au 10, qui offrira une immersion dans les arts et traditions de l'Orient, et le Festival AfroMonde, du 21 au 24 août, qui éblouira tous vos sens. Vous aimez la cuisine de rue? Vous aurez aussi de quoi vous réjouir grâce au très attendu Taco Fest Montréal, du 30 août au 1er septembre.

Jackalope est de retour du 12 au 14 septembre avec ses compétitions de sports urbains qui rassemblent les adeptes de skate, de BMX et d'escalade. Il sera suivi du Festival Shérif, du 18 au 21 septembre, un rendez-vous festif qui célèbre la musique et l'esprit western. Et ce ne sont là que quelques-uns des temps forts d'une programmation riche et variée!

Enfin, le Centre des sciences de Montréal continue de faire rêver les explorateurs et aventurières de tout âge. Son exposition interactive Nanualuk - Expédition nordique propose une immersion ludique dans le Grand Nord à la recherche de l'ours polaire mythique où vous découvrirez votre rôle dans l'histoire à travers une série de 21 missions.

