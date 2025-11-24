Caravane des Fêtes Coca-Cola - 29 novembre : animations, musique, rencontres avec le Père Noël et ambiance festive pour lancer officiellement la saison hivernale.

MONTRÉAL, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Le Vieux-Port de Montréal se transformera cet hiver en un lieu vibrant où l'esprit des Fêtes rencontre les grandes célébrations. Une programmation variée et gourmande attend les visiteurs.

Coup d'envoi de la magie

Le lancement officiel de la saison hivernale débutera le 29 novembre avec la très attendue Caravane des Fêtes Coca-Cola. En collaboration avec Mini-Putt Montréal et Tyrolienne MTL Zipline, le Vieux-Port animera la promenade entre le Centre des sciences et Mini-Putt Montréal. Dès midi, le site s'emplira d'une ambiance festive grâce à la musique de Noël, à la présence de lutins et aux camions de rue offrant des queues de castor, des churros et des pizzas cuites sur le four à bois.

Tout au long de la journée, les visiteurs profiteront d'un 2 pour 1 au Mini-Putt Montréal et à la Tyrolienne MTL Zipline, en plus de déguster une crème glacée fabriquée avec de l'azote liquide au Centre des sciences, dans l'exposition Humain. Puis, entre 17h et 19h, la célèbre caravane illuminée fera son entrée pour offrir une rencontre privilégiée avec le Père Noël. Les familles pourront également déposer leur lettre au Père Noël, ajoutant une touche de magie à cette journée qui marque le début des festivités.

Célébrations du Nouvel An!

Le 31 décembre, le Vieux-Port continue d'être au cœur des célébrations du Nouvel An grâce au nouvel événement montréalais Grand Minuit. Le site emblématique se transformera pour l'occasion en un immense espace festif où musique et feux d'artifices prépareront la foule au décompte collectif de minuit. Un rendez-vous incontournable pour célébrer ensemble l'arrivée de la nouvelle année! La programmation sera dévoilée le 26 novembre prochain.

Expériences pour vivre l'hiver autrement

L'hiver 2026 sera également marqué par l'arrivée d'un tout nouveau bateau au Bota Bota, spa-sur-l'eau, une expansion significative qui s'accompagne d'offres exclusives pour la période des Fêtes, dont des cartes-cadeaux pensées pour offrir une pause bien-être au cœur du Vieux-Port.

Depuis le 7 novembre, les visiteurs peuvent aussi découvrir Cercle polaire présenté par Coca-Cola, une installation lumineuse extérieure qui prendra place jusqu'au 7 mars. Ce paysage nordique composé d'une faune emblématique a comme objectif principal de sensibiliser le public à la fragilité des écosystèmes polaires et aux enjeux environnementaux actuels, tout en offrant une expérience immersive et un moment d'émerveillement.

Un rendez-vous à ne pas manquer : chaque samedi à 18h jusqu'au 27 décembre, l'illumination du majestueux sapin de la Grande Roue de Montréal fera briller les yeux des petits comme des grands.

Le site accueillera également le retour d'une tradition hivernale très attendue: Igloofest, qui célébrera sa 18e édition du 15 janvier au 7 février. Les amateurs de musique électronique pourront profiter d'une programmation vibrante dans une ambiance unique au monde. Plus d'information!

Les amateurs de sensations fortes auront la possibilité de profiter de la Tyrolienne MTL Zipline jusqu'au 14 décembre, avant une courte pause en vue de son retour lors de la semaine de relâche.

Parmi les expériences phares de la saison, Bateau-Mouche proposera de nouveau ses dômes givrés dans le cadre de ses soirées givrées offrant une manière intime de profiter de la vue sur le fleuve Saint-Laurent en hiver. Expérience Infinity invitera pour sa part les visiteurs à plonger dans Les Derniers Remparts : Carcassonne 1304, sa plus récente exposition immersive. Du côté du Centre des sciences de Montréal, les six expositions interactives attendront les familles pour une sortie hivernale enrichissante dont la toute nouvelle exposition vedette DRÔLES DE BÊTES : Un safari photo hilarant!

Une offre gourmande partout sur le site

Une offre gourmande hivernale variée permettra aux visiteurs de prolonger leur expérience avec des saveurs réconfortantes.

La Boîte à crêpes se déplace vers le Quai Jacques-Cartier et propose du 8 novembre au 5 janvier , ses crêpes sucrées et salées ainsi que ses boissons chaudes et froides.

se déplace vers le Quai Jacques-Cartier et propose du , ses crêpes sucrées et salées ainsi que ses boissons chaudes et froides. La Queue de Castor est de retour les fins de semaine, puis en ouverture continue du 22 décembre au 4 janvier . Ses célèbres pâtisseries et son chocolat chaud seront servis à l'entrée King-Edward.

est de retour les fins de semaine, puis en ouverture continue du . Ses célèbres pâtisseries et son chocolat chaud seront servis à l'entrée King-Edward. La Cabane à chichi , située devant le Hangar 16, ouverte au même rythme que la Queue de Castor : les fins de semaine du 15 novembre au 21 décembre , puis tous les jours du 22 décembre au 4 janvier .

, située devant le Hangar 16, ouverte au même rythme que la Queue de Castor : , puis tous les jours du . Enfin, Simard Pizzéria sera présent le 29 novembre, de 11h à 20h, devant le Centre des sciences, avec une sélection de pizzas artisanales.

