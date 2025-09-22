Nouveauté : La foire d'automne avec plus d'une vingtaine de manèges au quai Jacques-Cartier du 1er au 26 octobre 2025!

Des classiques revisités pour l'Halloween lors du mois d'octobre et novembre : SOS Labyrinthe, Tyrolienne MTL Zipline, Montréal Bungee, Mini-Putt Montréal et Trains-Trains.

Des menus réconfortants et de saison dans les établissements du site.

MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Le Vieux-Port de Montréal se pare de ses plus belles couleurs et vous invite à vivre l'automne autrement! Le site se transforme en un véritable terrain de jeu pour toute la famille.

La grande nouveauté : la Foire d'automne

Du 1er au 26 octobre 2025, du mercredi au dimanche, vous pourrez profiter pour la toute première fois au quai Jacques-Cartier d'une ambiance digne des plus belles fêtes foraines. Plus d'une vingtaine de manèges feront vibrer les esprits festifs de tous âges : du classique carrousel en passant par les autos tamponneuses, la maison hantée et le Sea Dragon, pour les plus intrépides. Les jeux d'adresse et de hasard mettront vos réflexes à l'épreuve sous un décor automnal parfait pour les photos et qui promet des souvenirs colorés et mémorables.

Pour celles et ceux qui souhaitent prolonger le plaisir, plusieurs activités partenaires proposent des rabais exclusifs sur présentation du bracelet « manèges à volonté ». Voiles en Voiles invite les plus téméraires à tester leurs parcours aériens avec 50 % de rabais sur un billet Parc Aérien ou Grande Aventure. Les plus tranquilles pourront louer un pédalo ou un quadricycle à moitié prix d'Écorécréo et continuer de profiter des paysages automnaux à leur rythme.

Les classiques se transforment pour l'Halloween

Les mois d'octobre et de novembre ne seraient pas complets sans une touche d'Halloween! Les familles pourront se perdre dans le gigantesque SOS Labyrinthe, qui prend des airs mystérieux avec l'expérience SOS Halloween. La Tyrolienne MTL Zipline se transforme pour l'occasion en « vol des chauves-souris », et récompense même les visiteurs déguisés.

Les amateurs de défis peuvent aussi tenter le « saut de la peur » au Montréal Bungee, décoré pour l'occasion de citrouilles illuminées et d'une ambiance sonore envoûtante. Mini-Putt Montréal joue également le jeu avec un parcours hanté, musique et concours de déguisements pour les plus créatifs, de même que Trains-Trains qui se déguise aux couleurs de l'Halloween et distribue des bonbons le 25 et 26 octobre.

Le Bateau Fantôme propose quant à lui des séances de maquillage sous son chapiteau les 4 et 5 octobre ainsi que les 11, 12 et 13 octobre, offertes aux mousses qui monteront à bord. À cela s'ajoutent les activités ouvertes à l'année, notamment au Centre des sciences et chez PHI Studio, avec ses expériences immersives.

Pour une pause tout en douceur, les croisières du Bateau-Mouche proposent des départs spéciaux pour admirer les couleurs d'automne et même des soupers-croisières les vendredis et samedis d'octobre. Les navettes fluviales de l'ARTM restent en service jusqu'à la fin du mois d'octobre pour prolonger vos escapades sur l'eau. Et bien sûr, La Grande Roue de Montréal et le Bota Bota, spa-sur l'eau, demeurent des incontournables pour admirer la ville et le fleuve sous leur plus beau décor automnal.

Les délices de la saison

Parce qu'un automne réussi passe aussi par le réconfort d'un bon repas, plusieurs établissements du site proposent des menus d'inspiration automnale. Au Marché des Éclusiers, les brunchs se prolongent toute la journée le dimanche, avec au menu lattés épicés, gaufres aux pommes et cocktails chauds. Le Café de la Grande Roue de Montréal, Kwizinn, le Café Van Houtte et Ice Crème et Churros proposent également des plats et boissons aux saveurs de saison, parfaits pour réchauffer les journées fraîches.

