PORT WILLIAMS, NS, le 3 déc. 2024 /CNW/ - La construction de 549 mètres de trottoirs neufs ou remis en état dans le village de Port Williams est maintenant terminée grâce à un investissement de plus de 550 000 $ des administrations fédérale et municipale.

Le nouveau trottoir situé le long du chemin Collins relie le quartier en pleine croissance de Lawrence Gate au parc communautaire du village et au terrain de sport Benedict. Il est également raccordé au trottoir existant qui mène au centre commercial de Port Williams.

Le projet consistait également à installer de nouvelles bordures et de nouveaux caniveaux, ainsi qu'à construire les bassins de rétention, les murs de tête et les puisards nécessaires à la gestion des eaux pluviales.

Citations

« Ce nouveau tronçon de trottoir offrira aux résidents de Port Williams un itinéraire de marche plus sûr et plus accessible pour se rendre aux magasins, aux restaurants, aux parcs et aux espaces récréatifs du village. Grâce à ce trottoir considérablement amélioré, un plus grand nombre de résidents de Port Williams pourront délaisser la voiture et accéder en toute sécurité aux services offerts au sein de leur collectivité. »

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La commission du village de Port Williams est heureuse de travailler avec ses partenaires du gouvernement du Canada afin de développer les infrastructures de transport actif pour la collectivité de Port Williams. Nous sommes reconnaissants d'avoir reçu un financement au titre du Fonds pour le transport actif, qui nous a permis d'aménager ce nouveau trottoir reliant les quartiers en pleine croissance du chemin Collins à nos parcs et terrains communautaires, au centre commercial du village et au vaste réseau de trottoirs sur l'ensemble du territoire. »

Lewis Benedict, président, commission du village de Port Williams

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 340 702 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), et le village de Port Williams fournit 227 135 $.

fournit 227 135 $. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables. Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles. Ils permettent entre autres de créer des possibilités d'emploi, de renforcer l'économie, de favoriser des modes de vie plus sains, de veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et possibilités, de réduire la pollution atmosphérique et sonore, ainsi que de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes zones métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones. Visitez le site Logement, Infrastructures et Collectivités Canada pour en savoir plus.

pour en savoir plus. Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Brock McDougall, Agent administratif principal/greffier, village de Port Williams, 902-670-5722