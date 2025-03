La propriété Shaakichiuwaanaan abrite une estimation de ressources minérales (« ERM ») consolidée1 de 80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O de ressources présumées. La pegmatite à spodumène CV5, qui constitue la majeure partie de l'ERM, est accessible à l'année par une route praticable en toutes saisons et est située à environ 14 km d'un important corridor de lignes d'hydroélectricité. La pegmatite CV13 est située à moins de 3 km, dans la continuité géologique de la pegmatite CV5, et renferme aussi des ressources en lithium et tantale, ainsi qu'une zone de minéralisation en césium récemment découverte (voir le communiqué de presse du 2 mars 2025).

La campagne d'exploration en surface de 2024 comportait des travaux de cartographie géologique, de prospection régionale et d'échantillonnage en surface, et ciblait la découverte de nouveaux indices de pegmatite lithinifère sur la propriété, en dehors des gîtes existants. En tout, 647 échantillons de roches choisis ou en éclats ont été prélevés en surface dans le cadre du programme.

Découverte de la pegmatite à spodumène CV15 et corridor Mickel

Le programme de 2024 s'est soldé par la découverte d'un important nouveau secteur de pegmatite à spodumène en surface, nommé CV15, où des échantillons choisis prélevés en affleurement ont livré des teneurs à l'analyse incluant 2,11 % Li 2 O, 1,55 % Li 2 O, et 1,02 % Li 2 O. De plus, des échantillons choisis provenant de blocs à proximité ont livré des teneurs de 3,10 % Li 2 O et 3,02 % Li 2 O. La découverte à CV15 est située à environ 1,9 km au sud-ouest, dans la continuité géologique de CV14 et fait maintenant collectivement partie d'un corridor favorable de ~5,5 km de longueur qui s'étend du secteur de la pegmatite à spodumène CV9 jusqu'à CV15 et qui est désormais surnommé le corridor Mickel (figures 1 et 2).

La découverte à CV15 est constituée de plusieurs affleurements de pegmatite répartis sur une superficie d'environ 400 m x 200 m, dont le plus grand mesure ~7 m x 6 m (figure 3), et reste ouverte dans toutes les directions. À l'instar des autres pegmatites à spodumène observées sur la propriété, les cristaux de spodumène à CV15 sont très grands et sont encaissés dans une matrice de quartz fumé et de feldspath (figure 4). La découverte rehausse sensiblement le caractère favorable du corridor Mickel, dont la longueur connue est maintenant de ~5,5 km et qui inclut également les pegmatites à spodumène CV9, CV10 et CV14.

Des quatre (4) secteurs de pegmatite lithinifère situés le long du corridor Mickel de ~5,5 km de long, seule la pegmatite CV9, qui marque actuellement l'extrémité nord-est du corridor (qui reste par ailleurs ouvert), a été vérifiée par forage (voir le communiqué de presse du 7 avril 2024). Les résultats comprennent des intervalles de 99,9 m à 0,39 % Li 2 O, incluant 30,6 m à 0,80 % Li 2 O (CV23-345), 10,8 m à 1,00 % Li 2 O (CV23-267) et 7,7 m à 1,35 % Li 2 O (CV23-333). Les résultats de forage ont confirmé la présence de minéralisation en spodumène très répandue, qui reste ouverte latéralement ainsi qu'en profondeur, tout en démontrant le potentiel de volumes significatifs compte tenu de l'épaisseur du dyke de pegmatite présent (d'une épaisseur réelle allant jusqu'à ~80 m).

________________________ 1 L'estimation des ressources minérales pour Shaakichiuwaanaan (CV5 et CV13) (80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O et 163 ppm Ta 2 O 5 de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O et 147 ppm Ta 2 O 5 de ressources présumées) est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (souterraine à CV5), et 0,80 % Li 2 O (souterraine à CV13) à la date d'effet du 21 août 2024 (jusqu'au sondage CV24-526 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

La Société a l'intention de réaliser des travaux de suivi à CV15 en 2025 avec un programme ciblé de prospection et d'échantillonnage en rainures.

Les photographies qui accompagnent cette annonce servent à illustrer les résultats qui constituent le fondement des résultats d'exploration rapportés et n'ont pas pour but de fournir des informations visuelles sur la minéralisation. La présence de cristaux de spodumène dans la pegmatite illustrée à la figure 4 a été confirmée comme une indication de la présence de minéralisation en lithium en se basant sur les résultats d'analyse obtenus en affleurement et résumés à la figure 2 pour CV15. Ces résultats proviennent de l'échantillonnage initial de plusieurs affleurements de pegmatite répartis sur une superficie d'environ 400 m par 200 m qui présente des variations dans le contenu en spodumène et dans la minéralisation en lithium. Les travaux ultérieurs permettront de déterminer la représentativité de cet échantillonnage.

Autres affleurements et blocs minéralisés

Le programme de 2024 a aussi permis de localiser plusieurs autres affleurements et blocs anomaux à minéralisés suscitant un fort intérêt pour un suivi, dont ceux décrits ci-dessous :

Un nouvel affleurement de pegmatite à Li-Cs-Ta (« LCT ») découvert à environ 525 m à l'ouest, dans la continuité géologique de la pegmatite à spodumène CV8, avec un échantillon choisi qui a livré des teneurs de 0,01 % Li 2 O et 2 282 ppm Ta 2 O 5 . La découverte est significative et augmente l'étendue du corridor local de la pegmatite CV8 à près de 800 m (figure 1). De plus, un autre affleurement de pegmatite LCT a été découvert à l'est de CV12, avec un échantillon choisi montrant des teneurs de 0,01 % Li 2 O et 172 ppm Ta 2 O 5 , qui augmente l'étendue du corridor de prospection à CV12 de ~250 m vers l'est, en direction de CV13 (figures 6 et 8). La présence de hautes teneurs en tantale est un excellent indicateur de lithium, qui pourrait être présent à proximité immédiate. De plus, l'expansion des zones de pegmatites à spodumène CV8 et CV12 indique que ces systèmes sont plus grands que ce qui avait été reconnu auparavant et suggère la possibilité d'une connexion potentielle en sous-surface avec CV13. Un affleurement de paragneiss fortement anomal et altéré contenant des amas de tourmaline (résultats d'analyse d'échantillons choisis de 0,20 % Li 2 O et 1 074 ppm Cs 2 O) découvert à l'ouest de CV8 et à l'extérieur de l'étendue actuellement délimitée du corridor de lithium CV (figures 1 et 2). La découverte est interprétée comme étant associée à la pegmatite LCT altérée2 observée dans les sondages CF21-008A et 009, où une minéralisation significative en holmquistite est présente dans les roches encaissantes, indiquant que la pegmatite aurait été minéralisée puis altérée, ce qui aurait entraîné une réduction de sa teneur en lithium. Il s'agit d'un élément significatif puisque la pegmatite LCT altérée pourrait indiquer la proximité immédiate de pegmatite LCT minéralisée. De multiples blocs minéralisés sur la propriété, indiquant la présence de pegmatites à spodumène non découvertes au nord et au sud du corridor de lithium CV principal (figures 6 et 7). Entre autres, un groupe de gros blocs anguleux à subanguleux de pegmatite à spodumène, mesurant jusqu'à 7 m x 6 m (figure 5). Les échantillons prélevés dans ces blocs ont livré des teneurs à l'analyse de 0,93 % Li 2 O et 0,65 % Li 2 O; les blocs ont été découverts à ~300 m en amont glaciaire d'un bloc minéralisé échantillonné en 2019 (1,00 % Li 2 O). Tout comme à CV5, de grands cristaux de spodumène gris pâle à vert pâle au sein d'une matrice plus finement grenue de feldspath et quartz fumé ont été découverts dans ces blocs (figure 8). Collectivement, les blocs minéralisés de 2019 et de 2024 forment une traînée de blocs au nord, parallèle à la traînée de blocs au sud-ouest de CV5, et leur angularité suggère qu'il y aurait des pegmatites à spodumène non découvertes à proximité immédiate.

_________________________ 2 Smith, D. L., Mickelson, P., & Blu, F. (2023 - GM73402). 2021 Exploration of the Corvette Property. Patriot Battery Metals Inc., MRNF.

D'autres blocs de pegmatite minéralisée ont été découverts au sud de CV5, avec six (6) échantillons livrant des teneurs de plus de 1 % Li 2 O, allant jusqu'à 3,25 % Li 2 O. Cumulativement, les blocs minéralisés échantillonnés au sud de CV5 en 2023 et 2024 suggèrent fortement la présence d'autres pegmatites à spodumène non découvertes entre CV5 et CV4 et immédiatement plus au sud.

La campagne d'exploration en surface de 2025 est actuellement en voie de préparation. Elle devrait inclure des travaux de suivi par cartographie et échantillonnage en rainures dans le secteur de la pegmatite à spodumène CV15 récemment découverte, ainsi qu'un suivi continu par prospection et échantillonnage des différentes traînées de blocs minéralisés. La cartographie en surface des pegmatites à spodumène CV5 et CV13 se poursuivra également, afin d'étoffer leurs modèles géologiques respectifs.

Assurance-qualité / Contrôle de la qualité (AQCQ)

La Société s'est fiée sur les vérifications de laboratoire internes et sur l'insertion d'échantillons à blanc et de matériaux de référence certifiés pour les échantillons de roches en surface.

Tous les échantillons prélevés en surface ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, ou à Radisson, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. Les pulpes ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li et Ta) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50).

La direction met en garde le lecteur à l'effet que les échantillons de roches prélevés en surface lors de la prospection et les résultats d'analyse associés dont il est question dans les présentes sont par définition sélectifs et représentent un emplacement ponctuel et pourraient donc ne pas être pleinement représentatifs de l'horizon minéralisé échantillonné.

À propos du corridor de lithium CV

Le corridor de lithium CV est un district de pegmatite à spodumène découvert par la Société en 2017 qui est interprété comme s'étendant sur plus de 25 kilomètres sur la propriété Shaakichiuwaanaan. La zone centrale englobe l'estimation de ressources minérales consolidée de Shaakichiuwaanaan[3] totalisant 80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O de ressources présumées. À ce jour, neuf (9) groupes distincts de pegmatite lithinifère ont été découverts sur la propriété -- CV4, CV5, CV8, CV9, CV10, CV12, CV13, CV14, et CV15 récemment découvert. De ce nombre, seulement trois (CV5, CV9 et CV13) ont fait l'objet de vérifications par forage.

Personne qualifiée/compétente

L'information contenue dans le présent communiqué qui renvoie aux résultats d'exploration pour la propriété Shaakichiuwaanaan est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Métaux de Batteries Patriot inc. et détient des actions ordinaires et des options de la Société.

M. Smith possède une expérience suffisante, qui est pertinente pour le style de minéralisation, le type de gîte à l'étude et les activités exercées, pour être qualifié de « personne compétente », au sens attribué au terme Competent Person dans l'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (le code du JORC). M. Smith consent à l'inclusion, dans le présent communiqué, des propos fondés sur cette information dans la forme et selon le contexte dans lesquels elle figure.

À propos de Métaux de Batteries Patriot inc.

Métaux de Batteries Patriot inc. est une société d'exploration pour le lithium de roche dure qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de Corvette) de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité des infrastructures de lignes électriques régionales. L'estimation des ressources minérales de Shaakichiuwaanaan3, laquelle inclut les pegmatites à spodumène CV5 et CV13, totalise 80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O de ressources présumées, se classe comme la plus grande ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et la 8e plus grande ressource de pegmatite lithinifère au monde.

Une évaluation économique préliminaire (« EEP ») a été annoncée pour la pegmatite CV5 le 21 août 2024, mettant en lumière son potentiel en tant qu'importante source d'approvisionnement nord-américaine de matières premières de lithium. L'EEP décrit le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, ciblant jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène au moyen d'un schéma de traitement simple, par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement.

_____________________________ 3 L'estimation des ressources minérales pour Shaakichiuwaanaan (CV5 et CV13) (80,1 Mt à 1,44 % Li 2 O et 163 ppm Ta 2 O 5 de ressources indiquées et 62,5 Mt à 1,31 % Li 2 O et 147 ppm Ta 2 O 5 de ressources présumées) est présentée à une teneur de coupure de 0,40 % Li 2 O (à ciel ouvert), 0,60 % Li 2 O (souterraine à CV5), et 0,80 % Li 2 O (souterraine à CV13) à la date d'effet du 21 août 2024 (jusqu'au sondage CV24-526 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected] , nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site web au www.patriotbatterymetals.com . Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au , pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué a été approuvé par le conseil d'administration.

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs sont inclus pour fournir de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction permettant aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse concernant la stratégie, les activités futures, les évaluations techniques, les perspectives, les plans et les objectifs de la direction de la Société sont des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, par l'emploi de mots comme « potentiel », « favorable », « suivi », « autres », « nouvelles », « continue », « possibilités », « occasion » et d'autres mots ou expressions similaires. Les énoncés prospectifs dans ce communiqué comprennent, sans s'y limiter, des énoncés concernant la campagne d'exploration en surface de 2025 et le potentiel de découvrir d'autres pegmatites à spodumène.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses et d'autres facteurs importants qui, s'ils étaient erronés, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement des résultats, du rendement et des réalisations futurs exprimés ou suggérés dans cette information ou ces énoncés. Rien ne garantit que cette information ou ces énoncés se révéleront exacts. Les principales hypothèses sur lesquelles l'information prospective de la Société est fondée comprennent notamment, sans s'y limiter, que les travaux d'exploration et d'estimation des ressources minérales se poursuivent sur la propriété tels que planifiés, l'exactitude des estimations de réserves et de ressources, la classification des ressources dans la catégorie des ressources présumées et les hypothèses qui sous-tendent les estimations de réserves et de ressources, la demande à long terme pour l'offre de spodumène, et que les résultats d'exploration et de mise en valeur continuent de soutenir les plans actuels de la direction en ce qui concerne le développement de la propriété et les attentes à l'égard du projet.

Les lecteurs sont priés de noter que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive et ne présente pas la totalité des facteurs et des hypothèses qui pourraient avoir été utilisés. Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Parmi les risques auxquels la Société est exposée et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, on retrouve notamment la capacité de mettre en œuvre les plans relatifs au projet de la Société, ainsi que le moment de leur mise en œuvre. En outre, les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+, qui est intégrée par renvoi dans le présent communiqué de presse, pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans cette information. Par conséquent, ces risques ne sont pas exhaustifs; cependant, ils devraient être examinés attentivement. Si l'un de ces risques ou l'une de ces incertitudes se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs des présentes laissent entendre. Compte tenu des incertitudes, des hypothèses et des risques qui sont inhérents aux énoncés prospectifs, les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à ceux-ci.

Les énoncés prospectifs qui sont contenus dans les présentes visent à aider les investisseurs à comprendre les plans d'affaires, le rendement financier et la situation financière de la Société et pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règle d'inscription 5.23 de l'ASX)

L'estimation des ressources minérales qui figure dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX le 5 août 2024. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

La production ciblée dont il est question dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.16 de l'ASX le 21 août 2024. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent la production ciblée dans l'annonce d'origine continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante.

Annexe 1 - Tableau 1 du Code du JORC 2012 (Règle d'inscription 5.7.1 de l'ASX)

Section 1 - Techniques et données d'échantillonnage

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Techniques d'échantillonnage Nature et qualité de l'échantillonnage (p. ex. : rainures coupées, éclats rocheux prélevés au hasard, ou outils de mesure spécialisés spécifiques conformes aux normes de l'industrie et appropriés pour les minéraux à l'étude, tels que les sondes gamma en fond de trou ou les appareils XRF portables, etc.). Ces exemples ne doivent pas être considérés comme étant limitatifs du sens général de l'échantillonnage.

Inclure une référence aux mesures prises pour assurer la représentativité des échantillons et à l'étalonnage approprié de tout outil ou système de mesure utilisé.

Aspects de la détermination de la minéralisation qui sont importants dans le cadre du rapport public.

Dans les cas où des travaux « conformes aux normes de l'industrie » ont été effectués, cela serait relativement simple (p. ex. : « du forage à circulation inverse a été utilisé pour obtenir des échantillons de 1 m à partir desquels 3 kg ont été pulvérisés pour produire une charge de 30 g pour pyroanalyse »). Dans d'autres cas, des explications plus détaillées peuvent s'avérer nécessaires, par exemple en présence d'or grossier qui cause des problèmes d'échantillonnage inhérents. Dans le cas de substances ou de types de minéralisation inhabituels (p. ex. : nodules sous-marins), la divulgation d'informations détaillées peut être justifiée. Les échantillons de roches (de prospection) ont été prélevés sous forme d'échantillons choisis et/ou en éclats, et représentent un emplacement ponctuel.

Les échantillons prélevés ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, ou à Radisson, Québec, pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. Les pulpes d'échantillons ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li et Ta) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). Techniques de forage Type de forage (p. ex. : carottage, circulation inverse, marteau hors trou, rotatif à air comprimé, mototarière, Bangka, sonique, etc.) et détails (p. ex. : diamètre du carottage, tubage triple ou standard, profondeur de la transition au forage au diamant, trépan d'échantillonnage en fond de trou ou autre type, si le carottage est orienté et dans un tel cas, par quelle méthode, etc.). s.o., aucun forage n'a été entrepris. Récupération des échantillons de forage Méthode d'enregistrement et d'évaluation de la récupération des échantillons de carottage et d'éclats rocheux et des résultats évalués.

Mesures prises pour maximiser la récupération des échantillons et assurer la nature représentative des échantillons.

S'il existe un lien entre la récupération et la teneur des échantillons et si un biais d'échantillonnage peut s'être produit en raison de la perte ou du gain préférentiel de matériaux fins ou grossiers. s.o., aucun forage n'a été entrepris. Diagraphie Si les échantillons de carottage et d'éclats rocheux ont été géologiquement et géotechniquement diagraphiés à un niveau de détail suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales, des études minières et des études métallurgiques appropriées.

Si la diagraphie est de nature qualitative ou quantitative. Photographies du carottage (ou des tranchées, des rainures, etc.).

La longueur totale et le pourcentage des intervalles pertinents diagraphiés. La diagraphie est de nature qualitative et inclut des estimations de la granulométrie du spodumène, des inclusions et de la minéralogie.

Ces pratiques de diagraphie sont conformes ou supérieures aux pratiques courantes actuelles de l'industrie.

L'échantillonnage en surface n'est pas suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales. Techniques de sous-échantillonnage et préparation des échantillons S'il s'agit de carottes de forage, si elles ont été fendues ou sciées et si des quarts, des moitiés ou des carottes entières ont été prélevés.

S'il ne s'agit pas de carottes de forage, si le matériel a été divisé à l'aide d'un diviseur à riffles, d'un tube d'échantillonnage ou d'un diviseur rotatif, etc., et s'il a été échantillonné humide ou sec.

Pour tous les types d'échantillons, la nature, la qualité et la pertinence de la technique de préparation des échantillons.

Procédures de contrôle de la qualité adoptées pour toutes les étapes de sous-échantillonnage afin de maximiser la représentativité des échantillons.

Mesures prises pour s'assurer que l'échantillonnage est représentatif du matériel prélevé in situ , incluant par exemple les résultats de duplicatas de terrain ou de la deuxième demi-carotte.

Si la taille des échantillons est appropriée en fonction de la granulométrie du matériel échantillonné. La Société s'est principalement fiée sur les protocoles d'AQCQ internes du laboratoire pour les échantillons de roches en surface, avec des échantillons à blanc et des matériaux de référence certifiés insérés à la discrétion du géologue.

Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage. Qualité des données d'analyse et des tests en laboratoire La nature, la qualité et la pertinence des procédures d'analyse et de laboratoire utilisées et si la technique est considérée comme partielle ou totale.

Pour les outils géophysiques, les spectromètres, les appareils XRF portables, etc., les paramètres utilisés pour déterminer l'analyse, incluant la marque et le modèle de l'instrument, les temps de lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués et leur dérive, etc.

Nature des procédures de contrôle de la qualité adoptées (p. ex. : étalons, blancs, duplicatas, vérifications de laboratoires externes) et si des niveaux d'exactitude (c'est-à-dire absence de biais) et de précision acceptables ont été établis. Les échantillons prélevés ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or, Québec, ou à Radisson, Québec, pour une préparation standard des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. Les pulpes ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby, Colombie-Britannique, où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li et Ta) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50).

La Société s'est principalement fiée sur les protocoles d'AQCQ internes du laboratoire pour les échantillons de surface.

Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage. Vérification de l'échantillonnage et de l'analyse Vérification des intersections importantes par du personnel indépendant ou par d'autres employés de l'entreprise.

Utilisation de sondages jumelés.

Documentation des données primaires, des procédures de saisie des données, et des protocoles de vérification et d'entreposage des données (physique et électronique).

Discussion de tout ajustement apporté aux données d'analyse. La saisie de données se fait à l'aide du logiciel MX Deposit, où les données de la diagraphie sont entrées directement dans le logiciel pour stockage, incluant l'importation directe des certificats d'analyse du laboratoire sur réception. La Société a mis en place différents protocoles d'AQCQ sur place et par la suite pour assurer l'intégrité et l'exactitude des données.

Les ajustements apportés aux données comprennent la présentation du lithium et du tantale sous forme d'oxydes alors qu'ils sont présentés sous forme d'éléments dans les certificats d'analyse. Les formules utilisées sont : Li 2 O = Li × 2,153, et Ta 2 O 5 = Ta × 1,221. Localisation des points de données Exactitude et qualité des levés utilisés pour localiser les sondages (levés des collets et en fond de trou), les tranchées, les excavations minières et autres emplacements utilisés dans l'estimation de ressources minérales.

Spécification du système de grille utilisé.

Qualité et adéquation du contrôle topographique. Un appareil GPS de poche a été utilisé pour recueillir des données sur les coordonnées de chaque échantillon et sur l'emplacement des affleurements.

Le système de coordonnées utilisé est UTM NAD83 Zone 18.

La Société a réalisé un levé LiDAR et orthophotographique à l'échelle de la propriété en août 2022, qui procure un contrôle topographique de grande qualité.

La qualité et l'exactitude des contrôles topographiques sont considérées adéquates pour le stade d'exploration avancée et de développement, incluant pour une estimation de ressources minérales. Espacement et répartition des données Espacement des données aux fins de la présentation des résultats d'exploration.

Si l'espacement et la répartition des données sont suffisants pour établir le degré de continuité géologique et des teneurs approprié pour la procédure d'estimation des ressources minérales et des réserves de minerai et pour les classifications appliquées.

Si les échantillons ont été regroupés en composites. Les échantillons de prospection prélevés en surface sont aléatoirement distribués en fonction de l'emplacement de l'affleurement ou du bloc.

L'échantillonnage est trop préliminaire pour être considéré dans le cadre d'une estimation de ressources minérales. Orientation des données par rapport aux structures géologiques Si l'orientation de l'échantillonnage permet d'obtenir un échantillonnage non biaisé des structures possibles et la mesure dans laquelle cela est connu, compte tenu du type de gîte.

Si la relation entre l'orientation de forage et l'orientation des principales structures minéralisées est considérée comme ayant introduit un biais d'échantillonnage, cela doit être évalué et signalé selon son importance. Aucun biais d'échantillonnage n'est anticipé en fonction de la structure au sein du corps minéralisé.

Les affleurements à CV15 ont fait l'objet d'une cartographie préliminaire. Un contrôle structural est présumé; toutefois il n'est pas compris. L'orientation de la pegmatite n'est pas connue. Aucun forage n'a eu lieu à CV15. Sécurité des échantillons Mesures prises pour assurer la sécurité des échantillons. Les échantillons ont été prélevés par le personnel de la Société ou ses consultants en respectant les protocoles de prélèvement et de manipulation des échantillons spécifiques au projet. Les échantillons ont été ensachés, placés dans des supersacs de plus grande capacité pour plus de sécurité, accumulés sur des palettes et expédiés directement à Val-d'Or, Québec, faisant l'objet d'un suivi durant l'expédition ainsi qu'une documentation de la chaîne de possession. À leur arrivée au laboratoire, les échantillons ont été comparés au manifeste d'expédition pour confirmer la présence de tous les échantillons. Au laboratoire, les sacs d'échantillons ont été examinés pour éliminer la possibilité qu'ils aient été trafiqués. Audits ou examens Les résultats de tout audit ou examen des techniques et des données d'échantillonnage. Un examen des procédures d'échantillonnage du programme de forage de l'automne 2021 de la Société (CF21-001 à 004) et du programme de forage de l'hiver 2022 (CV22-015 à 034) a été effectué par une personne compétente indépendante et ces procédures ont été jugées adéquates et acceptables à titre de meilleures pratiques de l'industrie (voir discussion dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report on the Corvette Property, Quebec, Canada » préparé par Alex Knox, M. Sc., P.Geo., publié le 27 juin 2022).

Un examen des procédures d'échantillonnage jusqu'à la fin du programme de forage de l'hiver 2024 de la Société (jusqu'au sondage CV24-526 inclusivement) a été effectué par une personne compétente indépendante en lien avec l'estimation de ressources minérales pour Shaakichiuwaanaan (pegmatites CV5 et CV13) et ces procédures ont été jugées adéquates et acceptables à titre de meilleures pratiques de l'industrie (voir discussion dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment for the Shaakichiuwaanaan Project, James Bay Region, Quebec, Canada » préparé par Todd McCracken, P.Geo., Hugo Latulippe, P.Eng., Shane Ghouralal, P.Eng., MBA, et Luciano Picciacchia, P.Eng., Ph. D., de BBA Engineering Ltd, Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng., de Primero Group Americas Inc., et Nathalie Fortin, P.Eng., M.Env., de WSP Canada Inc., publié le 12 septembre 2024 avec une date d'effet au 21 août 2024).

De plus, la Société examine et évalue continuellement ses procédures afin de les optimiser et d'assurer la conformité à toutes les étapes du prélèvement et de la manipulation des données d'échantillonnage.

Section 2 - Présentation des résultats d'exploration

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Statut des titres miniers et des titres de propriété Type, nom/numéro de référence, emplacement et droit de propriété incluant les ententes ou les enjeux importants avec de tierces parties comme des coentreprises, des partenariats, des redevances dérogatoires, des droits autochtones, des sites historiques, des contextes en milieu sauvage ou dans un parc national et le contexte environnemental.

La sécurité du titre détenu au moment de la publication, ainsi que tout obstacle connu à l'obtention d'un permis d'exploitation dans le secteur. La propriété Shaakichiuwaanaan (anciennement connue sous le nom de « Corvette ») est constituée de 463 claims désignés sur carte situés dans la région de la Baie-James au Québec, et Lithium Innova inc. (filiale à part entière de Métaux de Batteries Patriot inc.) est le détenteur de titres enregistré pour tous les claims. La limite nord du principal bloc de claims de la propriété est située à environ 6 km au sud du corridor d'infrastructures incluant la route Transtaïga et les lignes électriques. La pegmatite à spodumène CV5 est accessible à l'année par une route praticable en toutes saisons et est située environ 13,5 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du réseau de lignes électriques. Les pegmatites à spodumène CV13 et CV9 sont respectivement situées à environ 3 km à l'ouest-sud-ouest et à 14 km à l'ouest de CV5.

La Société détient une participation de 100 % dans la propriété, sous réserve de différentes obligations de redevances découlant des ententes d'acquisition d'origine. DG Resources Management est titulaire d'une redevance de 2 % NSR (aucun rachat) sur 76 claims, D.B.A. Canadian Mining House est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 50 claims (rachat d'une moitié pour 2 M$), Redevances Aurifères Osisko est titulaire d'une redevance variable de 1,5 % à 3,5 % NSR sur les métaux précieux et de 2 % NSR sur tous les autres produits, sur 111 claims, et Exploration Azimut est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 39 claims.

La propriété ne couvre aucune aire environnementale particulièrement sensible ni aucun parc ou site historique à la connaissance de la Société. Il n'y a aucun empêchement connu aux activités sur la propriété, mis à part la saison de la chasse aux oies (typiquement de la mi-avril à la mi-mai), pendant laquelle les communautés ont demandé à ce qu'il n'y ait pas d'hélicoptère survolant le secteur, et la possibilité de feux de forêt selon la saison, l'envergure des feux et leur emplacement.

Les dates d'échéance des claims s'échelonnent entre septembre 2025 et juillet 2027. Exploration effectuée par d'autres parties Reconnaissance et évaluation de l'exploration effectuée par d'autres parties. Aucun résultat d'analyse provenant d'autres parties n'est divulgué dans les présentes.

Le plus récent examen indépendant de la propriété est un rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment for the Shaakichiuwaanaan Project, James Bay Region, Quebec, Canada » préparé par Todd McCracken, P.Geo., Hugo Latulippe, P.Eng., Shane Ghouralal, P.Eng., MBA, et Luciano Piciacchia, P.Eng., Ph. D., de BBA Engineering Ltd, Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng., de Primero Group Americas Inc., et Nathalie Fortin, P.Eng., M.Env., de WSP Canada Inc., publié le 12 septembre 2024 avec une date d'effet au 21 août 2024. Géologie Type de gîte, contexte géologique et style de minéralisation. La propriété couvre une grande portion de la ceinture de roches vertes du Lac Guyer, considérée comme faisant partie de la plus grande ceinture de roches vertes de La Grande, et est dominée par des roches volcaniques métamorphisées au faciès des amphibolites. Le bloc de claims couvre principalement des roches du Groupe de Guyer (amphibolites, formations de fer, volcanites intermédiaires à mafiques, péridotites, pyroxénites, komatiites et volcanites felsiques). Les roches amphibolitisées orientées est-ouest (et généralement fortement inclinées vers le sud) dans cette région sont bordées au nord par la Formation de Magin (conglomérats et wackes) et au sud par un assemblage de tonalites, granodiorites et diorites, ainsi que des roches métasédimentaires du Groupe de Marbot (conglomérats et wackes). Plusieurs dykes gabbroïques d'âge protérozoïque et d'envergure régionale traversent aussi certaines parties de la propriété (dykes du Lac Esprit, dykes de Senneterre).

Le contexte géologique est favorable pour l'or, l'argent, les métaux de base, les éléments du groupe du platine et le lithium, selon plusieurs différents styles de minéralisation incluant les gîtes d'or orogénique (Au), les sulfures massifs volcanogènes (Cu, Au, Ag), encaissés dans des komatiites-roches ultramafiques (Au, Ag, EGP, Ni, Cu, Co) et des pegmatites (Li, Ta).

L'exploration de la propriété a révélé la présence de trois principaux corridors d'exploration minérale, traversant de vastes portions de la propriété selon un axe à peu près est-ouest - le corridor Golden (or), le corridor Maven (cuivre, or, argent) et le corridor CV (lithium, tantale). Les pegmatites à spodumène CV5 et CV13 sont situées au sein du corridor CV. La minéralisation en lithium sur la propriété, incluant à CV5, CV13 et CV9, est observée au sein de pegmatites quartzofeldspathiques qui peuvent être exposées en surface sous forme d'affleurements en « dos de baleine » à fort relief. La pegmatite est souvent très grossièrement grenue et plutôt blanchâtre en apparence, avec certaines sections plus foncées généralement composées de mica et de quartz fumé et occasionnellement de tourmaline.

Les pegmatites riches en lithium à Shaakichiuwaanaan sont classées comme des pegmatites LCT. Les résultats d'analyse de carottes de forage et les études minéralogiques en cours, combinés à l'analyse et l'identification des minéraux sur le terrain, indiquent que le spodumène est le principal minéral de lithium sur la propriété, sans présence notable de pétalite, lépidolite, phosphates de lithium ou apatite. La taille des cristaux de spodumène dans les pegmatites est typiquement décimétrique et donc très grande. Les pegmatites présentent aussi des quantités importantes de tantale qui serait, selon les indications, principalement présent sous forme de tantalite. Information sur les sondages Résumé de tous les renseignements importants pour comprendre les résultats d'exploration, incluant un tableau des informations suivantes pour tous les sondages importants : Estant et nordant du collet du sondage Élévation (au-dessus du niveau de la mer ou d'un autre point de repère en mètres) de chaque collet de sondage Pendage et azimut du sondage Longueur dans l'axe de forage et profondeur de l'intersection Longueur du sondage.

Si l'exclusion de ces renseignements est justifiée par le fait qu'ils ne sont pas importants et que cette exclusion ne nuit pas à la compréhension du rapport, la personne compétente doit expliquer clairement pourquoi c'est le cas. s.o., aucun forage n'a été entrepris. Méthodes d'agrégation de données Lors de la présentation de résultats d'exploration, les techniques de calcul de valeurs moyennes pondérées, le tronquement de teneurs maximum et/ou minimum (p. ex. : l'écrêtage des teneurs élevées) et les teneurs de coupure sont généralement importants et doivent être indiqués.

Lorsque des intersections regroupées comprennent de courts intervalles à haute teneur et de plus longs intervalles à basse teneur, la procédure utilisée pour les regrouper doit être indiquée et quelques exemples typiques de tels regroupements doivent être présentés en détail.

Les hypothèses utilisées pour toute présentation de valeurs en équivalent métal doivent être clairement indiquées. Aucune teneur moyenne ni aucune valeur en équivalent métal n'a été présentée. Relation entre la largeur de la minéralisation et la longueur des intervalles Ces relations sont particulièrement importantes lors de la présentation de résultats d'exploration.

Si la géométrie de la minéralisation par rapport à l'angle d'un sondage est connue, sa nature doit être indiquée.

Si elle n'est pas connue et que seules les longueurs dans l'axe de forage sont présentées, il doit y avoir une déclaration claire à cet effet (p. ex. : « longueur dans l'axe de forage, l'épaisseur réelle n'est pas connue »). Les affleurements à CV15 ont fait l'objet d'une cartographie préliminaire. Un contrôle structural est présumé; toutefois il n'est pas compris. L'orientation de la pegmatite n'est pas connue. Aucun forage n'a eu lieu à CV15. Diagrammes Des cartes et sections appropriées (avec échelle) et des tableaux d'intersections doivent être inclus pour toute découverte importante qui est annoncée. Ceci doit inclure, sans s'y limiter, une vue en plan de l'emplacement des collets des sondages et des sections appropriées. Veuillez consulter les figures incluses dans les présentes. Rapports équilibrés Lorsqu'il n'est pas possible de rendre compte de tous les résultats d'exploration, une présentation représentative des basses et des hautes teneurs et/ou des épaisseurs doit être faite pour éviter une présentation trompeuse des résultats d'exploration. En tout, 647 échantillons de roches ont été prélevés en surface dans le cadre de la campagne d'exploration de 2024.

Veuillez consulter la (ou les) figure(s) incluse(s) dans les présentes ainsi que celles affichées sur le site web de la Société.

L'information a été présentée de manière équilibrée. Autres données d'exploration importantes D'autres données d'exploration, si elles sont pertinentes et importantes, doivent être présentées, incluant (sans s'y limiter) : les observations géologiques; les résultats de levés géophysiques; les résultats de levés géochimiques; la taille et la méthode de traitement des échantillons en vrac; les résultats d'essais métallurgiques; la densité apparente, les eaux souterraines, les caractéristiques géotechniques et du massif rocheux; les substances potentiellement délétères ou les contaminants. La Société s'affaire actuellement à réaliser des travaux environnementaux sur place, dans les secteurs des pegmatites CV5 et CV13.

La Société a réalisé un levé bathymétrique du lac glaciaire peu profond qui recouvre une partie de la pegmatite à spodumène CV5. La profondeur du lac varie de <2 m à environ 18 m, bien que la majeure partie de la pegmatite à spodumène CV5 délimitée jusqu'à maintenant soit typiquement recouverte de <2 à 10 m d'eau.

La Société a réalisé de nombreux essais métallurgiques incluant des essais SLL et de séparation magnétique, qui ont produit des concentrés de spodumène à 6+ % Li 2 O avec une récupération de >70 % sur du matériel provenant des pegmatites CV5 et CV13, indiquant que la SMD serait une approche de traitement primaire viable, et que CV5 et CV13 pourraient toutes deux potentiellement alimenter la même usine de traitement. Un essai de SMD sur le matériel de la pegmatite à spodumène CV5 a livré un concentré de spodumène à une teneur de 5,8 % Li 2 O avec une récupération de 79 %, indiquant un fort potentiel qu'un traitement par SMD uniquement serait applicable. De plus, un programme pilote de SMD plus étoffé, notamment avec dilution avec du matériel non pegmatitique, a été réalisé et a livré des résultats similaires à ceux des essais antérieurs.

Différents mandats requis pour faire progresser le projet vers une étude de faisabilité ont été entrepris, incluant, sans s'y limiter, une étude environnementale du milieu d'accueil, des études métallurgiques, géomécaniques, hydrogéologiques et hydrologiques, des consultations avec les parties prenantes, une caractérisation géochimique, ainsi que des études sur l'exploitation minière, le transport et la logistique. Travaux ultérieurs La nature et l'ampleur des travaux ultérieurs planifiés (p. ex. : vérifications des extensions latérales ou en profondeur, ou forage d'expansion à grande échelle).

Diagrammes indiquant clairement les secteurs d'extensions possibles, incluant les principales interprétations géologiques et les secteurs où de futurs travaux de forage sont prévus, pourvu que cette information ne soit pas commercialement sensible. La Société a l'intention de poursuivre les travaux de forage ciblant les pegmatites de la propriété Shaakichiuwaanaan, en mettant l'accent sur la pegmatite CV5 et les lentilles subordonnées adjacentes, ainsi que sur la pegmatite CV13 et les corridors favorables qui y sont associés. Des travaux continus d'exploration en surface seront aussi effectués.

