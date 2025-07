Figure 8 : Vue oblique des modèles de blocs des zones de césium Rigel et Vega au sein de la forme conceptuelle utilisée comme contrainte minière à ciel ouvert pour la pegmatite CV13. (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

Figure 9 : Section transversale simplifiée du modèle géologique de la zone de césium Rigel au sein de la pegmatite CV13. (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

Figure 10 : Section transversale simplifiée du modèle géologique de la zone de césium Vega au sein de la pegmatite CV13. (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

Figure 11 : Vue oblique du modèle de blocs de la pegmatite à spodumène CV13 (matériel classé avec contraintes minières) montrant les formes conceptuelles utilisées comme contraintes minières à ciel ouvert et souterraines. (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

Figure 12 : Vue en plan du modèle de blocs global de la pegmatite à spodumène CV13, montrant la classification des blocs de ressources indiquées (en vert) et présumées (en bleu). (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

Figure 13 : Vue oblique du modèle de blocs de la pegmatite à spodumène CV5 montrant les formes conceptuelles utilisées comme contraintes minières à ciel ouvert et souterraines. (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

Figure 14 : Vue oblique du modèle de blocs de la pegmatite à spodumène CV5, montrant la classification des blocs de ressources indiquées (en vert) et présumées (en bleu). (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

Figure 15 : Propriété Shaakichiuwaanaan et infrastructures régionales. (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

Figure 16 : Affleurement de pegmatite à spodumène à CV13 (vue vers le sud). (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

Figure 17 : Pollucite et veines de lépidolite (violet) dans une matrice de quartz gris, de 139,3 m à 139,5 m dans le sondage CV24-520 (zone Vega), au sein d’une zone plus large de minéralisation en césium à une teneur de 7,39 % Cs2O sur 7,1 m[6]. ([6] Voir le communiqué de presse daté du 9 avril 2025.) (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

Figure 18 : Minéralisation en pollucite à haute teneur dans le sondage CV23-271 (zone Rigel) qui a livré une teneur de 22,69 % Cs2O sur 1,0 m (64,0 m à 65,0 m)[7]. ([7] Voir le communiqué de presse daté du 9 avril 2025.) (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

Figure 19 : Groupes de pegmatite à spodumène découverts jusqu’à maintenant sur la propriété. (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

Figure 20 : Géologie de la propriété et localisation des corridors d’exploration minérale. (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

Figure 21 : Localisation des trous de forage au diamant et des rainures sur la pegmatite à spodumène CV13 qui ont servi à préparer l’ERM des zones de césium. (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

ANNEXE 2 : DÉTAILS DES ERM ET DES SOURCES POUR LES GÎTES/PROJETS CITÉS À LA FIGURE 2. (Groupe CNW/Patriot Battery Metals Inc)

Le plus grand gîte de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde confirmé sur le projet Shaakichiuwaanaan , avec cette première estimation de ressources minérales (l'« ERM des zones de césium ») : Zone de césium Rigel Indiquées : 163 000 t à 10,25 % Cs 2 O , 1,78 % Li 2 O et 646 ppm Ta 2 O 5 . Zone de césium Vega Indiquées : 530 000 t à 2,61 % Cs 2 O , 2,23 % Li 2 O et 172 ppm Ta 2 O 5 . Présumées : 1 698 000 t à 2,40 % Cs 2 O , 1,81 % Li 2 O et 245 ppm Ta 2 O 5 . La quantité totale de césium contenu s'élève à 30,5 kt Cs 2 O indiquées et 40,8 kt Cs 2 O présumées, mettant en lumière l'envergure et l'importance mondiale de la découverte.

, avec cette première estimation de ressources minérales (l'« ») : Les ressources en césium dans les zones Rigel et Vega sont maintenant intégrées au sein des ressources à ciel ouvert de la pegmatite CV13 qui font partie de l'ERM consolidée de la Société pour le projet (incluant les deux pegmatites CV5 et CV13) (l'« ERM consolidée »), laquelle a été mise à jour et retraitée comme suit : Indiquées : 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga. Présumées : 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga.

sont maintenant intégrées au sein des ressources à ciel ouvert de la pegmatite CV13 qui font partie de l'ERM consolidée de la Société pour le projet (incluant les deux pegmatites CV5 et CV13) (l'« ERM consolidée »), laquelle a été mise à jour et retraitée comme suit : Le césium est un minéral critique rare et de grande valeur, dont l'offre est actuellement restreinte puisque seules quelques sources d'approvisionnement limitées alimentent le marché mondial 1 . Une découverte de cette taille, teneur et envergure a le potentiel de devenir une source d'approvisionnement primaire pour les marchés mondiaux, notamment pour de nouvelles applications potentiellement grandissantes comme les applications émergentes de la prochaine génération de panneaux solaires terrestres où le césium jouerait un rôle vital en améliorant sensiblement l'efficacité, la stabilité et la durée de vie des panneaux solaires.

. Une découverte de cette taille, et envergure a le potentiel de devenir une source d'approvisionnement primaire pour les marchés mondiaux, notamment pour de nouvelles applications potentiellement grandissantes comme les applications émergentes de la prochaine génération de panneaux solaires terrestres où le césium jouerait un rôle vital en améliorant sensiblement l'efficacité, la stabilité et la durée de vie des panneaux solaires. La Société a commencé à évaluer des options (entre autres par le biais d'un programme métallurgique préliminaire visant à tester la récupération de pollucite au moyen de méthodes conventionnelles de tri de minerai aux rayons X) permettant de faire avancer et d'intégrer le césium présent à CV13 en tant que produit additionnel potentiellement commercialisable dans le cadre du développement économique global du projet, suivant la réalisation de l'étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5.

La Société demeure sur la bonne voie pour déposer une première estimation de réserves de minerai ainsi qu'une étude de faisabilité axée sur le lithium de sa pegmatite à spodumène CV5 au cours du T3 de l'année civile 2025.

__________________________________ 1 Les gisements de césium sous forme de pollucite sont extrêmement rares à l'échelle mondiale et représentent la composante la plus fractionnée des systèmes de pegmatites LCT, qui sont effectivement la seule source primaire et économique de césium au monde. À la connaissance de la Société, seulement trois mines de césium sous forme de pollucite ont déjà été exploitées, soit Bikita au Zimbabwe et Sinclair en Australie occidentale, qui seraient maintenant toutes deux épuisées, ainsi que Tanco au Manitoba (Canada), où la période d'exploitation minière tire à sa fin.

Darren L. Smith, membre de la direction et vice-président à l'exploration de la Société, a déclaré : « À Shaakichiuwaanaan, nous avons maintenant défini la plus grande occurrence de pollucite connue au monde - par une marge considérable. Le fait de trouver un gîte de césium sous forme de pollucite de cette envergure et de cette teneur est exceptionnellement rare, puisque seulement trois gisements sont actuellement connus mondialement comme ayant produit ce minéral critique et stratégique à valeur extrêmement élevée. »

« Les pegmatites du projet Shaakichiuwaanaan continuent de démontrer leur nature unique et de calibre mondial de par leur richesse en minéraux critiques abondants et variés. Avec des ressources minérales considérables définies pour le lithium, le tantale, le gallium et maintenant le césium - et une étude de faisabilité pour le lithium à CV5 qui devrait être finalisée au cours du trimestre - la Société est de mieux en mieux placée pour devenir une importante source émergente de minéraux critiques pour les marchés mondiaux. »

Ken Brinsden, président, chef de la direction et directeur général, a déclaré : « Il s'agit là d'un autre fait d'armes marquant pour notre équipe technique dirigée par Darren, grâce à leur travail acharné qui s'est soldé par encore une autre découverte de classe mondiale à Shaakichiuwaanaan. Ce qui frappe, c'est essentiellement l'ampleur et la teneur remarquables de cette découverte de césium par rapport à tout ce qui a été découvert auparavant dans le monde. »

« Cela reflète également la géologie extraordinaire de ce gîte, qui encaisse du lithium, du tantale et maintenant du césium - tous des minéraux critiques de grande valeur - à un calibre mondial. Compte tenu de l'envergure, de la teneur et de la proximité à la pegmatite CV5, la nouvelle découverte de césium à Rigel et Vega a déjà ajouté une valeur substantielle supplémentaire au projet Shaakichiuwaanaan. »

« Ce qui est particulièrement excitant pour les investisseurs est le fait que le marché adressable pour le césium semble se trouver à un moment décisif, et la capacité du césium à améliorer l'efficacité et la stabilité de la prochaine génération des technologies solaires terrestres pourrait potentiellement générer une augmentation massive de la demande mondiale. Shaakichiuwaanaan est appelé à jouer un rôle déterminant dans la croissance de ce nouveau marché excitant. Alors que nous finalisons la première étude de faisabilité axée sur le lithium pour la pegmatite CV5, nous sommes très heureux de commencer à travailler en vue de mettre en valeur l'énorme potentiel de nos ressources en césium, maintenant définies conformément aux normes du Règlement 43-101 et du code du JORC, pour nos actionnaires », a ajouté M. Brinsden.

MÉTAUX DE BATTERIES PATRIOT INC. (LA « SOCIÉTÉ » OU « PATRIOT ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer une première estimation de ressources minérales pour le césium (l'« ERM des zones de césium ») dans les zones Rigel et Vega sur sa propriété Shaakichiuwaanaan (la « propriété » ou le « projet ») détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec. Les zones Rigel et Vega sont encaissées au sein de la pegmatite CV13, laquelle est située à environ 3 km à l'ouest-sud-ouest, dans la continuité géologique de la pegmatite CV5, accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons et située à environ 13 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor de lignes électriques.

La Société a maintenant confirmé que le projet Shaakichiuwaanaan abrite le plus grand gîte de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde (figures 1 à 3, tableau 2) suivant l'annonce de la première ERM des zones de césium :

Zone de césium Rigel Indiquées : 163 000 t à 10,25 % Cs 2 O , 1,78 % Li 2 O et 646 ppm Ta 2 O 5 .

Zone de césium Vega Indiquées : 530 000 t à 2,61 % Cs 2 O , 2,23 % Li 2 O et 172 ppm Ta 2 O 5 . Présumées : 1 698 000 t à 2,40 % Cs 2 O , 1,81 % Li 2 O et 245 ppm Ta 2 O 5 .



L'ERM des zones de césium Rigel et Vega, encaissées au sein de la composante des ressources à ciel ouvert de la pegmatite CV13 - qui fait partie de l'ERM consolidée de la Société pour le projet (incluant les deux pegmatites CV5 et CV13) - présente un contenu en césium métallique totalisant 30,5 kt Cs 2 O indiquées et 40,8 kt Cs 2 O présumées. Les zones Rigel et Vega ont été interprétées en utilisant comme contrainte une teneur de coupure de 0,50 % Cs 2 O, choisie en se basant sur des scénarios analogues de traitement minéral et sur une analyse minéralogique indiquant que la pollucite est le principal minéral porteur de Cs présent. La présence de césium sous forme de pollucite à Rigel et Vega coïncide avec des teneurs élevées en lithium et tantale, présents sous forme de spodumène et de tantalite respectivement, pouvant être corécupérés en tant que concentrés distincts.

L'empreinte de la minéralisation en césium à Rigel a été suivie sur une superficie générale d'au moins 200 m x 100 m et est constituée d'une seule lentille faiblement inclinée, située à une profondeur de ~50 m et qui présente une épaisseur réelle de <2 m à ~6 m. Dans la zone Vega, l'empreinte de la minéralisation en césium a été suivie sur une superficie générale d'au moins 800 m x 250 m et est constituée de deux lentilles horizontales très rapprochées, situées à une profondeur de ~110 m, qui présentent une épaisseur réelle allant de <2 m jusqu'à ~10 m et ~6 m, respectivement (figures 1, 9-10, 21).

L'ERM consolidée2, laquelle inclut les zones de césium Rigel et Vega, a récemment été annoncée le 12 mai 2025; toutefois, celle-ci a maintenant été mise à jour et retraitée dans la présente annonce en incluant le césium au sein des ressources consolidées globales pour les pegmatites CV5 et CV13.

Le retraitement de l'ERM consolidée comprend également un petit ajustement du tonnage et de la teneur en tantale de la pegmatite CV13. L'ERM consolidée se présente comme suit (tableau 1) :

Indiquées : 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga.

O, 0,11 % Cs O, 166 ppm Ta O et 66 ppm Ga. Présumées : 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga.

__________________________________ 2 La teneur de coupure de l'ERM consolidée varie selon la méthode d'exploitation minière et la pegmatite (0,40 % Li 2 O à ciel ouvert, 0,60 % Li 2 O sous terre à CV5 et 0,70 % Li 2 O sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega, qui sont entièrement englobées au sein de la forme minière à ciel ouvert de la pegmatite CV13. La date d'effet des ERM est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales ni des réserves de minerai puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

À PROPOS DU CÉSIUM

Les gisements de césium sous forme de pollucite sont extrêmement rares à l'échelle mondiale et représentent la composante la plus fractionnée des systèmes de pegmatites LCT, qui sont effectivement la seule source primaire et économique de césium au monde. Les gisements économiques de pegmatite riche en césium sont typiquement de plus petite envergure et varient entre <10 kt et 350 kt, comparativement aux gisements de pegmatite lithinifère qui varient typiquement dans les millions de tonnes (<10 Mt à rarement plus de 100 Mt).

Mondialement, il est estimé que seulement trois (3) mines de césium primaire ont été exploitées historiquement, toutes trois à base de pollucite - Tanco (Canada), Bikita (Zimbabwe) et Sinclair (Australie). À Bikita et Sinclair, selon les rapports publics, les ressources en pollucite auraient été épuisées en 2018 et 2019, respectivement. L'exploitation minière à Tanco tirerait prochainement à sa fin; l'exploitation des résidus miniers existants et/ou des derniers secteurs résiduels de la mine est actuellement à l'étude. À Sinclair3, la mine a produit 18 629 tonnes de minerai de pegmatite riche en pollucite à une teneur de 8,3 % Cs 2 O pour un contenu en métaux de 1 551 tonnes de Cs 2 O. Comparativement aux dimensions des zones de césium interprétées à Vega (~800 m x 250 m) et Rigel (~200 m x 100 m), le gisement principal à Sinclair était relativement petit et mesurait ~60 m de long par jusqu'à 20 m de large par jusqu'à 10 m d'épaisseur et était situé à une profondeur d'environ 40 m sous la surface.

Le marché des composés de césium et de césium métallique est largement opaque puisque le césium n'est pas négocié publiquement comme le cuivre ou l'or, mais plutôt par le biais de contrats bilatéraux et à durée déterminée. De plus, les prix varient en fonction de la forme sous laquelle le césium se présente, de sa pureté et de son utilisation comme produit final. Le carbonate de césium (Cs 2 CO 3 ≥ 99 %) se négocie actuellement à près de 120 $ US/kg, toutefois le césium métallique raffiné (Cs > 99,5 %) est une substance de grande valeur, comparable à l'or, qui se négocie actuellement autour de 2 540 $ US/oz (ou ~81 $ US/gramme4) (excluant la TVA, source des prix - Marché des métaux de Shanghai).

L'offre de césium est actuellement restreinte, puisque seules quelques sources d'approvisionnement limitées alimentent le marché mondial. Une découverte de cette taille, teneur et envergure a le potentiel de devenir une source d'approvisionnement primaire pour les marchés mondiaux. Cela inclut les applications existantes pour le césium dans les domaines du forage pétrolier/gazier et l'imagerie médicale, ainsi que de nouvelles applications potentiellement grandissantes dans l'industrie des panneaux solaires terrestres, qui ont le potentiel de générer une augmentation substantielle de la demande mondiale. Le césium jouerait un rôle vital en améliorant sensiblement l'efficacité, la stabilité et la durée de vie de la prochaine génération de panneaux solaires grâce à l'application de structures de cristaux de pérovskite.

_________________________________ 3 La direction met en garde le lecteur à l'effet que les découvertes ou les résultats antérieurs sur d'autres propriétés minières ou mines détenues par des tiers (p. ex., Tanco, Bikita et Sinclar) n'indiquent pas nécessairement la présence de minéralisation sur les propriétés de la Société ni la viabilité économique d'une telle minéralisation. Rien ne garantit que les futurs travaux d'exploration se solderont par l'identification de ressources ou de réserves minérales additionnelles, ni que l'estimation des ressources minérales citée dans les présentes fera l'objet d'une extraction rentable à terme. 4 En supposant la conversion d'onces troy.

PROCHAINES ÉTAPES

Maintenant que la première ERM pour les zones de césium Rigel et Vega a été complétée, la Société évalue activement les possibilités de faire avancer et d'intégrer le césium présent à CV13 en tant que produit additionnel potentiellement commercialisable dans le cadre du développement économique global du projet, suivant la réalisation de l'étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5.

Cela implique la réalisation de diverses études environnementales du milieu d'accueil ainsi que des travaux de forage supplémentaires afin de poursuivre la conversion des ressources présumées à la catégorie indiquée et en appui au futur développement (p. ex., forage géomécanique). De plus, la Société a entrepris des pourparlers sectoriels avec des utilisateurs de césium et a aussi entrepris un programme métallurgique préliminaire ciblant la récupération du minéral pollucite au moyen de méthodes conventionnelles de tri de minerai aux rayons X, qui servira à orienter un programme d'essais plus expansif qui se penchera également sur la récupération subséquente de spodumène (lithium) et de tantalite (tantale). Le programme métallurgique préliminaire utilise des carottes de forage prélevées dans la zone de césium Vega et des essais ultérieurs permettront d'élargir la portée pour inclure la zone de césium Rigel.

Par ailleurs, la Société s'affaire également à compléter les livrables qui restent dans le cadre de son étude de faisabilité axée sur le lithium de la pegmatite CV5. L'étude de faisabilité est bien avancée et son dépôt est toujours prévu au T3 de l'année civile 2025, la Société ayant récemment annoncé une mise à jour sur son état d'avancement le 18 mars 2025.

__________________________________ 5 Voir le communiqué de presse daté du 9 avril 2025.

ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES (CONFORME AU RÈGLEMENT 43-101)

Tableau 1 : Estimation des ressources minérales consolidée pour le projet Shaakichiuwaanaan.

Contrainte

minière

conceptuelle Pegmatite Catégorie Tonnes

(t) Li 2 O

(%) Cs 2 O

(%) Ta 2 O 5

(ppm) Ga

(ppm) ECL

contenu

(Mt) À ciel ouvert CV5 Indiquées 97 757 000 1,39 0,09 163 66 3,35 Souterraine 4 071 000 1,08 0,06 186 66 0,11 Total 101 828 000 1,38 0,09 164 66 3,46 À ciel ouvert CV5 Présumées 5 745 000 1,16 0,09 163 61 0,17 Souterraine 8 153 000 1,24 0,07 136 60 0,25 Total 13 898 000 1,21 0,08 147 60 0,41

















À ciel ouvert CV13 Indiquées 5 996 000 1,89 0,60 201 76 0,28 Souterraine 167 000 0,85 0,06 132 60 0,00 Total 6 163 000 1,86 0,59 199 76 0,28 À ciel ouvert CV13 Présumées 18 020 000 1,44 0,32 168 70 0,64 Souterraine 1 462 000 1,05 0,08 75 55 0,04 Total 19 482 000 1,41 0,30 161 69 0,68



















CV5 +

CV13 Indiquées 107 991 000 1,40 0,11 166 66 3,75

Présumées 33 380 000 1,33 0,21 155 65 1,09

Tableau 2 : Ressources minérales des zones de césium Rigel et Vega au sein de la pegmatite CV13.

Zone de

césium Catégorie Tonnes

(t) Cs 2 O

(%) Li 2 O

(%) Ta 2 O 5

(ppm) Cs 2 O

contenu

(t) Rigel Indiquées 163 000 10,25 1,78 646 16 708 Présumées - - - - -













Vega Indiquées 530 000 2,61 2,23 172 13 833 Présumées 1 698 000 2,40 1,81 245 40 752













Rigel + Vega Indiquées 693 000 4,40 2,12 283 30 541 Présumées 1 698 000 2,40 1,81 245 40 752

L'estimation des ressources minérales a été préparée conformément aux dispositions du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 ») et les normes de définitions de l'ICM (2014). La viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'a pas été démontrée. Cette estimation de ressources minérales pourrait être sensiblement affectée par des enjeux environnementaux, juridiques, fiscaux, sociopolitiques, économiques, liés aux permis, aux titres, à la commercialisation, ou d'autres enjeux pertinents.

La personne compétente (PC) indépendante, tel que défini en vertu du JORC, et la personne qualifiée (PQ), tel que défini par le Règlement 43-101, aux fins de cette estimation de ressources est Todd McCracken , P.Geo., directeur - Mines et géologie, Centre du Canada , de BBA Engineering Ltd. La date d'effet de l'estimation est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement).

, P.Geo., directeur - Mines et géologie, Centre du , de BBA Engineering Ltd. La date d'effet de l'estimation est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). L'estimation a été réalisée en utilisant une combinaison de l'inverse de la distance au carré (ID 2 ) et de krigeage ordinaire (KO) pour CV5 et l'inverse de la distance au carré (ID 2 ) pour CV13 dans le logiciel Leapfrog Edge, en ayant recours à des ellipsoïdes de recherche avec anisotropie dynamique sur des domaines spécifiques.

) et de krigeage ordinaire (KO) pour CV5 et l'inverse de la distance au carré (ID ) pour CV13 dans le logiciel Leapfrog Edge, en ayant recours à des ellipsoïdes de recherche avec anisotropie dynamique sur des domaines spécifiques. Les composites de forage ont une longueur de 1 m . La taille des blocs est de 10 m x 5 m x 5 m et des sous-blocs ont été générés.

. La taille des blocs est de x x et des sous-blocs ont été générés. Des formes conceptuelles d'exploitation minière souterraine et à ciel ouvert ont été appliquées comme contraintes à l'ERM consolidée pour démontrer les perspectives raisonnables d'extraction rentable à terme. Les teneurs de coupure pour les ressources à ciel ouvert sont de 0,40 % Li 2 O à CV5 et à CV13, et de 0,60 % Li 2 O à CV5 et de 0,70 % Li 2 O à CV13 pour les ressources souterraines. Les contraintes appliquées aux ressources minérales à ciel ouvert et souterraines sont basées sur un prix moyen à long terme pour le concentré de spodumène de 1 500 $ US/tonne (6 % FAB Bécancour) et un taux de change de 0,70 USD/CAD.

O à CV5 et à CV13, et de 0,60 % Li O à CV5 et de 0,70 % Li O à CV13 pour les ressources souterraines. Les contraintes appliquées aux ressources minérales à ciel ouvert et souterraines sont basées sur un prix moyen à long terme pour le concentré de spodumène de 1 500 $ US/tonne (6 % FAB Bécancour) et un taux de change de 0,70 USD/CAD. Les ressources minérales des zones Rigel et Vega sont encaissées au sein de la forme conceptuelle d'exploitation minière à ciel ouvert de la pegmatite CV13 et sont donc incluses dans l'estimation des ressources minérales consolidée pour les pegmatites CV5 et CV13. Les zones Rigel et Vega ont été interprétées en utilisant comme contrainte une teneur de 0,50 % Cs 2 O en se basant sur des scénarios analogues de traitement minéral et sur une analyse minéralogique indiquant que la pollucite serait le principal minéral porteur de Cs présent.

sont encaissées au sein de la forme conceptuelle d'exploitation minière à ciel ouvert de la pegmatite CV13 et sont donc incluses dans l'estimation des ressources minérales consolidée pour les pegmatites CV5 et CV13. Les zones Rigel et ont été interprétées en utilisant comme contrainte une de 0,50 % Cs O en se basant sur des scénarios analogues de traitement minéral et sur une analyse minéralogique indiquant que la pollucite serait le principal minéral porteur de Cs présent. Les nombres ont été arrondis, ce qui pourrait entraîner des différences apparentes dans la sommation des tonnes, des teneurs et des contenus en métaux.

Les tonnages et les teneurs sont exprimés en unités métriques.

Les facteurs de conversion utilisés sont : Li 2 O = Li x 2,153; ECL (c.-à-d., Li 2 CO 3 ) = Li 2 O x 2,473; Ta 2 O 5 = Ta x 1,221, Cs 2 O = Cs x 1,0602.

O = Li x 2,153; ECL (c.-à-d., Li CO ) = Li O x 2,473; Ta O = Ta x 1,221, Cs O = Cs x 1,0602. La densité des blocs de pegmatite (à CV5 et à CV13) a été estimée à l'aide d'une fonction de régression linéaire (DR = 0,0674 x Li 2 O (%) + 0,81 x B 2 O 3 (%) + 2,6202) en utilisant les mesures de terrain de la densité relative (« DR ») et la teneur en Li 2 O. Une valeur de DR fixe a été assignée aux blocs non pegmatitiques en se basant sur la valeur médiane des mesures de terrain pour chaque lithologie.

ANALYSE DE SENSIBILITÉ

Le tableau 3 et la figure 4 ci-dessous présentent les tonnages et les teneurs en césium correspondants à différents seuils de coupure pour les ERM des zones de césium encaissées au sein de la pegmatite CV13 et de l'ERM consolidée. En plus de permettre d'évaluer la sensibilité au seuil de coupure, ce tableau permet de comparer plus directement le tonnage et la teneur à Shaakichiuwaanaan avec ceux calculés pour des gîtes pairs, dont les ressources pourraient avoir été estimées à des seuils de coupure différents.

Tableau 3 : Analyse de sensibilité pour les zones de césium Rigel et Vega.

1. Ce tableau ne doit pas être interprété comme une ressource minérale. Ces données sont présentées pour démontrer la sensibilité du tonnage et de la teneur à différents seuils de coupure. La teneur sélectionnée comme contrainte pour la modélisation des zones de césium Rigel et Vega est de 0,50 % Cs 2 O. 2. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes puisque les nombres ont été arrondis.

MODÈLES GÉOLOGIQUES ET DE BLOCS

Les zones de césium Rigel et Vega ont été géologiquement modélisées en utilisant comme contrainte une teneur de 0,50 % Cs 2 O au sein du corps plus large de la pegmatite CV13 (figure 1). La teneur servant de contrainte est étayée par une analyse minéralogique qui confirme que la pollucite est le principal minéral porteur de césium au-dessus de ce seuil et qu'elle peut être récupérée en utilisant des méthodes de traitement minéral bien comprises. Ces modèles géologiques ont servi de limites fermes au sein du corps plus large de la pegmatite CV13 pour les étapes ultérieures de modélisation en blocs et d'estimation des ressources.

En utilisant comme contrainte une teneur de 0,5 % Cs 2 O, l'empreinte de la minéralisation en césium à Rigel a été suivie sur une superficie générale d'au moins 200 m x 100 m et est constituée d'une seule lentille faiblement inclinée, située à une profondeur de ~50 m et qui présente une épaisseur réelle de <2 m à ~6 m. Dans la zone Vega, l'empreinte de la minéralisation en césium a été suivie sur une superficie générale d'au moins 800 m x 250 m et est constituée de deux lentilles horizontales très rapprochées, situées à une profondeur de ~110 m, qui présentent une épaisseur réelle allant de <2 m jusqu'à ~10 m et ~6 m, respectivement.

Les modèles géologiques et de blocs, la classification et les sections pour les zones Rigel et Vega sont présentés dans les figures 5 à 10. Les figures respectives pour les pegmatites CV13 et CV5 sont présentées dans le communiqué de presse de la Société daté du 12 mai 2025, ainsi que dans les figures 11 à 14 pour faciliter leur consultation dans le présent document.

Zones de césium Rigel et Vega

Pegmatite CV13

Pegmatite CV5

RÈGLE D'INSCRIPTION 5.8 DE L'ASX

Puisque la Société est inscrite à la Bourse de Toronto au Canada (« TSX ») et à la Bourse d'Australie (« ASX »), elle est assujettie à deux agences règlementaires applicables, ce qui entraîne des exigences de divulgation supplémentaires. La présente ERM a été préparée conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers applicable au Canada. De plus, conformément à la règle d'inscription 5.8 de l'ASX et aux lignes directrices du JORC 2012, un résumé des informations importantes utilisées pour estimer les ressources minérales des zones de césium Rigel et Vega sur le projet Shaakichiuwaanaan est présenté ci-dessous. Pour de plus amples détails, veuillez consulter les sections 1, 2 et 3 du tableau 1 du JORC présentées à l'annexe 1 de la présente annonce.

Comme la modification apportée aux ressources minérales en lithium, tantale et gallium de l'ERM consolidée, laquelle inclut les deux pegmatites CV5 et CV13, n'est pas considérée comme un changement important (tel que présenté au tableau 1 des présentes), le résumé détaillé, les figures et diagrammes et les paramètres techniques appliqués, tels que présentés dans l'annonce initiale datée du 12 mai 2025, restent à jour et n'ont pas été reproduits ci-dessous.

TITRES MINIERS

La propriété Shaakichiuwaanaan est située à environ 220 km à l'est de Radisson (Québec) et à 240 km au nord-nord-est de Nemaska (Québec). La limite nord du groupe de claims principal qui forme la propriété se trouve à environ 6 km au sud de la route Transtaïga et du corridor d'infrastructures des lignes électriques (figure 15). Le complexe hydroélectrique du barrage La Grande-4 (LG4) est situé à environ 40 km au nord-nord-est de la propriété. La pegmatite à spodumène CV5 est située au centre de la propriété, à environ 13 km au sud du km 270 de la route Transtaïga, et est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons. La pegmatite à spodumène CV13 est située à environ 3 km à l'ouest-sud-ouest de CV5.

La propriété est constituée de 463 droits exclusifs d'exploration (« DEE »; auparavant, des claims miniers désignés sur carte (« CDC »)) qui couvrent une superficie d'environ 23 710 ha. Tous les claims sont enregistrés à 100 % au nom de Lithium Innova inc., une filiale à part entière de Métaux de Batteries Patriot inc.

GÉOLOGIE ET INTERPRÉTATION GÉOLOGIQUE

La propriété couvre une grande portion de la ceinture de roches vertes du Lac Guyer, considérée comme faisant partie de la plus grande ceinture de roches vertes de La Grande, et est dominée par des roches volcaniques métamorphisées au faciès des amphibolites. La propriété couvre principalement des roches du Groupe de Guyer (amphibolites, formations de fer, volcanites intermédiaires à mafiques, péridotites, pyroxénites, komatiites et volcanites felsiques) (figure 20). Les roches amphibolitisées orientées est-ouest (et généralement fortement inclinées vers le sud) dans cette région sont bordées au nord par la Formation de Magin (conglomérats et wackes) et au sud par un assemblage de tonalites, granodiorites et diorites, ainsi que des roches métasédimentaires du Groupe de Marbot (conglomérats et wackes) dans les secteurs à proximité de la pegmatite à spodumène CV5. Plusieurs dykes gabbroïques d'âge protérozoïque et d'envergure régionale traversent aussi certaines parties de la propriété (dykes du Lac Esprit, dykes de Senneterre). Les pegmatites riches en lithium sur la propriété sont principalement encaissées dans des amphibolites, des roches métasédimentaires et dans une moindre mesure, dans des roches ultramafiques.

Sur la propriété, la minéralisation en césium est observée au sein de pegmatites enrichies en lithium-césium-tantale (« LCT »), qui peuvent être exposées en surface sous forme d'affleurements à fort ou à faible relief, ou qui sont présentes sous une mince couche de till glaciaire (figure 16). Jusqu'à maintenant, les pegmatites LCT sur la propriété ont été observées au sein d'un corridor d'environ 1 km de largeur qui s'étend selon une orientation généralement est-ouest à travers la propriété sur une distance d'au moins 25 km - le « corridor de lithium CV » - et de vastes sections de ce corridor de prospection restent à évaluer (figure 20). Jusqu'à maintenant, neuf (9) groupes distincts de pegmatites riches en lithium ont été répertoriés le long du corridor de lithium CV sur la propriété - CV4, CV5, CV8, CV9, CV10, CV12, CV13, CV14 et CV15 (figure 19). Parmi ceux-ci, la présence de minéralisation en césium sous forme de pollucite a été documentée par forage et/ou par échantillonnage en rainures à CV5, CV12 et CV13. La pollucite est un minéral extrêmement rare dans les pegmatites LCT et représente les composantes les plus fractionnées du système.

L'ERM consolidée pour le projet, laquelle inclut les pegmatites CV5 et CV13, représente le cœur central du corridor. Les pegmatites CV5 et CV13 sont situées le long du même corridor géologique, ont des étendues latérales approximatives de 4,6 km et de 2,5 km, respectivement - telles que définies par forage jusqu'à maintenant et toujours ouvertes - et sont séparées par une distance d'environ 2,6 km (figure 19). L'ERM consolidée couvre ~6,9 km des ~7,1 km des pegmatites définies au sein du corridor et demeure ouverte.

L'ERM consolidée est décrite en détail, en ce qui a trait au Li, Ta et Ga, dans le communiqué de presse daté du 12 mai 2025. Les ERM des zones de césium Rigel et Vega sont encaissées au sein de la pegmatite CV13 et font donc partie de l'ERM consolidée pour le projet; elles sont décrites plus en détail dans les présentes.

Les pegmatites LCT sur la propriété, incluant CV5 et CV13, sont très grossièrement grenues et plutôt blanchâtres en apparence, avec certaines sections plus foncées généralement composées de quartz fumé avec occasionnellement du mica et de la tourmaline.

Les zones de césium Rigel et Vega - entièrement encaissées au sein de la pegmatite CV13 - sont marquées par la présence d'importantes quantités de césium sous forme de pollucite. La pollucite est typiquement de taille centimétrique à décimétrique, de couleur claire à gris blanchâtre et présente communément des veines tardives de pollucite ou de spodumène blanchâtre ou de lépidolite violet, ainsi que de fréquentes taches blanches. La pollucite peut être nettement plus difficile à identifier visuellement comparativement au spodumène (figures 3, 17 et 18). La pollucite est aussi souvent associée à d'importantes quantités de spodumène (lithium) et de tantalite (tantale).

En utilisant une teneur de 0,5 % Cs 2 O comme contrainte, l'empreinte de la minéralisation en césium dans la zone de césium Vega a été suivie sur une superficie générale d'au moins 800 m x 250 m et est constituée de deux lentilles horizontales très rapprochées, situées à une profondeur de ~110 m, qui présentent une épaisseur réelle allant de <2 m jusqu'à ~10 m et ~6 m, respectivement. À Rigel, l'empreinte de la minéralisation en césium a été suivie sur une superficie générale d'au moins 200 m x 100 m et est constituée d'une seule lentille faiblement inclinée, située à une profondeur de ~50 m et qui présente une épaisseur réelle de <2 m à ~6 m.

Les zones de pollucite à Rigel et Vega coïncident également avec des quantités modérées à élevées de spodumène (lithium) et de tantalite (tantale).

________________________________ 6 Voir le communiqué de presse daté du 9 avril 2025. 7 Voir le communiqué de presse daté du 9 avril 2025.

TECHNIQUES DE FORAGE ET CRITÈRES DE CLASSIFICATION

La base de données de Shaakichiuwaanaan inclut 801 trous de forage au diamant complétés dans le cadre des programmes de 2021, 2022, 2023 et 2024, pour un total collectif de 234 671 m, ainsi que des échantillons en rainures prélevés en affleurement totalisant 800 m. De ce nombre, 32 sondages totalisant 7 808 m, forés dans le cadre des programmes de 2022, 2023 et 2024, ainsi que 7 m de rainures, ont été utilisés pour étayer les modèles géologiques et les ERM des zones de césium Vega et Rigel.

L'ERM et le modèle géologique de Rigel sont étayés par 6 trous de forage au diamant de calibre NQ totalisant 1 228 m. L'ERM et le modèle géologique de Vega sont étayés par 26 trous de forage au diamant de calibre NQ totalisant 6 580 m et 7 m de rainures.

Chaque collet de forage a été arpenté à l'aide d'un outil de type RTK (Topcon GR-5 ou Trimble Zephyr 3) (tableau 4). Des levés de déviation en fond de trou ont été complétés dans chaque sondage à l'aide d'un instrument DeviGyro de Devico (sondages de 2021 et 2024), Reflex Gyro Sprint IQ (sondages de 2022, 2023 et 2024), Axis Champ Gyro (sondages de 2023 et 2024), ou Reflex OMNI Gyro Sprint IQ (sondages de 2024). Des mesures ont typiquement été prises de manière continue à intervalles d'environ 3-5 m. L'utilisation du système gyro a éliminé les problèmes potentiels de déflexion qui auraient pu survenir en raison de la présence mineure mais répandue de pyrrhotite au sein des unités de roches encaissantes. Toutes les données de déviation en fond de trou et les collets ont été validés par les géologues de projet sur le site et par la personne responsable de la base de données.

Le carottage n'a pas été orienté, toutefois des levés de télémétrie optique et acoustique le long du trou ont été réalisés dans de multiples sondages, tant à CV5 qu'à CV13, pour évaluer la structure globale. Ces données ont servi de guide pour les modèles géologiques actuels qui servent de fondement pour les ERM de Rigel et Vega.

À CV13, l'espacement entre les sondages est en partie établi en fonction d'une grille (avec un espacement de ~100 m) et en partie établi en éventail (figure 21). Plusieurs collets sont typiquement implantés au même site de forage à des orientations différentes, de manière à obtenir des points de percée dans la pegmatite espacés de ~50 m à 100 m selon la catégorie de ressources ciblée. En raison de l'orientation des corps de pegmatite qui varie latéralement à CV13, l'orientation des sondages peut être très variable et plusieurs sondages sont souvent forés à partir du même site de forage. À Rigel, les points de percée de forage dans la pegmatite varient d'environ 40 m à 80 m et à Vega, varient d'environ 50 m à 100 m.

L'espacement et l'orientation des sondages dans les zones Rigel et Vega au sein de la pegmatite CV13 sont suffisants pour étayer les modèles géologiques et la classification des ressources appliquée dans les présentes.

Tous les sondages ont été forés par Fusion Forage Drilling Ltd de Hawkesbury (Ontario). Les procédures à la foreuse étaient conformes aux meilleures pratiques de l'industrie; les carottes de forage étaient placées dans des boîtes en bois généralement plates à fond carré de 4 ou 5 pieds de long, et le numéro du sondage et de la boîte étaient notés et des blocs marquant la profondeur étaient placés dans chaque boîte. La récupération du carottage dépasse typiquement 90 %. Une fois remplie, la boîte était munie d'un couvercle en bois et scellée avec du ruban renforcé de fibres à la foreuse, puis la boîte était transportée (par hélicoptère ou par camion) jusqu'au camp Mirage pour traitement.

L'échantillonnage en rainures a été effectué selon les meilleures pratiques de l'industrie le long de rainures de 3 à 5 cm de large sciées en travers des affleurements de pegmatite là où c'était possible, perpendiculairement à l'orientation interprétée de la pegmatite. Les échantillons ont été prélevés à intervalles contigus de ~0,5 m à 1 m en notant l'orientation de la rainure et les coordonnées GPS au début et à la fin de la rainure. Les échantillons en rainures ont été transportés selon la même procédure que les carottes de forage pour traitement au camp Mirage.

TECHNIQUES D'ÉCHANTILLONNAGE ET DE SOUS-ÉCHANTILLONNAGE

Les protocoles d'échantillonnage des carottes de forage sont conformes aux pratiques courantes de l'industrie. Sur réception à la carothèque du camp Mirage, toutes les carottes de forage sont replacées dans l'ordre, orientées selon la foliation maximum, marquées au mètre, et font l'objet d'une diagraphie géotechnique (TCR, RQD, ISRM et Q-Method (depuis le milieu de l'hiver 2023)), des patrons d'altération, de la géologie (types de roches) et de chaque échantillon sur une base individuelle. Des photos des boîtes de carottes sèches et mouillées sont aussi prises pour toutes les carottes de forage récupérées, peu importe la présence perçue ou non de minéralisation. Des mesures de la densité relative (« DR ») d'échantillons entiers de pegmatite ont été prises à intervalles systématiques (environ une mesure de la DR à chaque 4-5 m) en utilisant la méthode d'immersion dans l'eau. Des mesures de la DR sont aussi prises de manière systématique sur des échantillons des roches encaissantes (c.-à-d., non pegmatitiques).

L'échantillonnage des carottes de forage a été guidé par les types de roches déterminés lors de la diagraphie géologique (c'est-à-dire par un géologue). Tous les intervalles de pegmatite ont été échantillonnés dans leur intégralité, peu importe si de la minéralisation avait été notée ou non (afin d'assurer une approche d'échantillonnage non biaisée), en plus de ~1 à 3 m d'échantillonnage dans l'encaissant adjacent (selon la longueur de l'intervalle de pegmatite) afin de bien délimiter les extrémités de la pegmatite échantillonnée. La longueur minimum des échantillons individuels est typiquement de 0,3 à 0,5 m et la longueur maximum est typiquement de 2,0 m. La longueur ciblée pour les échantillons individuels de pegmatite est de 1,0 à 1,5 m. Toutes les carottes de forage ont été sciées à l'aide d'une scie à carottage automatique de marque Almonte en 2022, 2023 et 2024; une moitié du carottage était prélevée pour analyse et l'autre demi-carotte laissée dans la boîte comme témoin.

Les rainures ont été géologiquement diagraphiées dès le prélèvement sur la base des échantillons individuels mais n'ont pas fait l'objet d'une diagraphie géotechnique. La récupération des rainures était à toutes fins pratiques de 100 %.

La diagraphie des carottes de forage et des rainures était de nature qualitative et incluait des estimations de la granulométrie du spodumène, des inclusions et de la minéralogie. Ces pratiques de diagraphie sont conformes ou supérieures aux pratiques courantes actuelles de l'industrie et sont d'un niveau de détail approprié pour étayer une estimation de ressources minérales et les informations divulguées dans les présentes.

Tous les échantillons de carottes de forage ont été placés dans des sacs scellés individuellement puis placés dans des supersacs de plus grande capacité pour plus de sécurité, accumulés sur des palettes et expédiés par un transporteur tiers ou directement par des représentants de la Société jusqu'au laboratoire désigné de préparation des échantillons de SGS Canada Inc. (« SGS Canada ») à Lakefield (Ontario), Val-d'Or (Québec) ou Radisson (Québec) en 2022, 2023 et 2024, et ont fait l'objet d'un suivi durant l'expédition ainsi qu'une documentation de la chaîne de possession. À leur arrivée au laboratoire, les échantillons ont été comparés au manifeste d'expédition pour confirmer que tous les échantillons étaient présents et n'avaient pas été trafiqués.

MÉTHODE D'ANALYSE DES ÉCHANTILLONS ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages de 2022 et 2023 ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield (Ontario) pour préparation standard des échantillons (code PRP89) incluant un séchage à 105°C, concassage à 75 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages de 2023, CV23-108 à 365, ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or (Québec) pour préparation standard des échantillons (code PRP89).

Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages de 2024 ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or (Québec) ou à Radisson (Québec) pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns.

Toutes les pulpes d'échantillons de carottes de forage de 2022, 2023 et 2024 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement) ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby (Colombie-Britannique), où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li et Ta) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). SGS Canada est un laboratoire commercial disposant des accréditations pertinentes (ISO 17025) et est indépendant de la Société.

Un protocole d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité (AQCQ) conforme aux meilleures pratiques de l'industrie a été intégré aux programmes de forage et comprenait l'insertion systématique de blancs (quartz) et de matériaux de référence certifiés dans les lots d'échantillons, ainsi que le prélèvement de duplicatas sous forme de quarts de carottes (jusqu'au sondage CV23-190 uniquement), selon un taux d'environ 5 % chacun. De plus, l'analyse de duplicatas d'échantillons sous forme de fractions de pulpes et de fractions de matériel concassé (jusqu'au sondage CV23-365 uniquement) a été effectuée pour évaluer la précision analytique à différentes étapes du processus de préparation en laboratoire, et des duplicatas externes (secondaires) sous forme de fractions de pulpes ont été préparés par le laboratoire principal pour analyse de vérification et validation ultérieure à un laboratoire secondaire (ALS Canada en 2022, 2023 et 2024).

Les échantillons en rainures ont été expédiés à Val-d'Or (Québec) pour préparation standard, et les pulpes ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby (Colombie-Britannique), où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li et Ta) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50).

De nouvelles analyses pour le césium avec limite de détection plus élevée sont demandées lorsque le résultat analytique dépasse la limite de détection supérieure (10 000 ppm Cs) des méthodes analytiques GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50 et sont effectuées à Lakefield (Ontario). La méthode avec limite de détection plus élevée pour le césium porte soit le code GC_AAS49C (dissolution acide pour éléments alcalins) ou le code GC_XRF76V (fusion au borate et fluorescence X). Les résultats pour le Cs sont présentés en % dans les deux cas.

Un protocole d'AQCQ conforme aux meilleures pratiques de l'industrie a été intégré aux programmes de rainurage, incluant l'insertion systématique de blancs (quartz) et de matériaux de référence certifiés dans les lots d'échantillons.

CRITÈRES EMPLOYÉS POUR LA CLASSIFICATION

La classification des ressources de l'ERM consolidée a été effectuée conformément aux lignes directrices du Règlement 43-101, du JORC (2012), et des Normes de définitions de l'ICM pour les ressources minérales et les réserves minérales. Toutes les ressources minérales présentées ont été circonscrites au moyen de formes conceptuelles d'exploitation minière à ciel ouvert ou souterraine afin de démontrer qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction rentable à terme (« PRERT »).

Les blocs ont été classés dans la catégorie indiquée là où l'espacement entre les sondages était de 70 m ou moins, les blocs étaient estimés à l'aide d'au moins 2 sondages, et les paramètres minimums des critères d'estimation étaient respectés. La continuité géologique et l'épaisseur minimale de 2 m étaient obligatoires, ainsi que la continuité des teneurs démontrée au seuil de coupure sélectionné.

Les blocs ont été classés dans la catégorie présumée lorsque l'espacement entre les sondages était entre 70 m et 140 m et que les paramètres minimums des critères d'estimation étaient respectés. La continuité géologique et l'épaisseur minimale de 2 m étaient aussi obligatoires.

Aucun bloc n'a été classé dans la catégorie mesurée. Les dykes de pegmatite ou les extensions où le niveau d'information ou le degré de confiance était plus faible n'ont également pas été classés.

Des formes de classification ont été créées autour des blocs contigus selon les critères cités en tenant compte de la méthode d'extraction minière sélectionnée. L'ERM reflète de manière appropriée l'avis de la personne compétente.

MÉTHODOLOGIE D'ESTIMATION

Des composites de 1,0 m ont été générés pour la pegmatite et de 0,5 m pour les zones enrichies en césium. Des teneurs de 0,0005 % Li, 0,25 ppm Ta et 0,05 ppm Cs ont été assignées aux intervalles non échantillonnés. L'écrêtage a été effectué sur les composites. L'écrêtage varie selon le domaine lithologique, basé sur une analyse statistique.

Pour les dykes de pegmatite à CV13, aucun écrêtage n'a été jugé nécessaire pour le Li 2 O mais les valeurs en Ta 2 O 5 ont été écrêtées à 3 000 ppm dans 3 domaines spécifiques (CV13_100, CV13_101 et CV13_100C) et à 1 200 ppm dans les 20 autres domaines. Aucun écrêtage n'a été appliqué pour le Cs 2 O. L'analyse variographique n'a pas livré de variogrammes bien structurés. À CV13, le Li 2 O, le Ta 2 O 5 et le Cs 2 O ont été estimés par ID2 dans Leapfrog Edge.

Les vingt-trois (23) différents domaines de pegmatite ont été séparés en 3 groupes de même orientation. Les zones Vega et Rigel ont été estimées en fonction des mêmes critères employés pour les domaines au sein desquels elles se retrouvent. Des ellipsoïdes de recherche ayant des orientations différentes pour chaque groupe de domaines ont été utilisés pour sélectionner les données et interpoler les teneurs en Li 2 O et Ta 2 O 5 respectivement, lors de passes successivement moins restrictives. Les dimensions et l'anisotropie des ellipsoïdes étaient basées sur la variographie, l'espacement entre les sondages et la géométrie des pegmatites. La portée des ellipsoïdes de la première passe est de 0,5 x l'axe mineur, la deuxième passe est d'une (1) x l'axe mineur et la troisième passe est de deux (2) x l'axe mineur. Pour les première et deuxième passes d'interpolation, un minimum de trois (3) et un maximum de huit (8) composites avec un minimum de deux (2) sondages étaient nécessaires pour procéder à l'interpolation. Pour la troisième passe, un minimum de deux (2) et un maximum de huit (8) composites, sans minimum par sondage, ont été utilisés. Des ellipsoïdes de recherche d'orientations variables (anisotropie dynamique) ont été utilisés pour l'interpolation des dykes. L'anisotropie spatiale des dykes est respectée durant l'estimation en utilisant l'outil Variable Orientation dans Leapfrog Edge. L'ellipsoïde de recherche suit l'orientation du plan de référence central de chaque dyke.

Des cellules mères de 10 m × 5 m × 5 m, subdivisées quatre (4) fois dans chaque direction (pour des sous-cellules minimums de 2,5 m dans l'axe des x, 1,25 m dans l'axe des y, et 1,25 m dans l'axe des z) ont été utilisées. La création de sous-blocs est déclenchée par le modèle géologique. Les teneurs en Li 2 O, Ta 2 O 5 et Cs 2 O sont estimées dans les cellules mères et automatiquement assignées aux sous-blocs.

Le modèle de blocs pour CV5 et CV13 a subi une rotation autour de l'axe Z (340° dans Leapfrog). Des limites fermes entre tous les domaines de pegmatite ont été utilisées pour toutes les estimations de Li 2 O, Ta 2 O 5 et Cs 2 O. Pour CV5, l'ERM inclut les blocs au sein du tracé de fosse dont la teneur est supérieure au seuil de coupure de 0,40 % Li 2 O ou tous les blocs au sein de formes minières souterraines construites au seuil de coupure de 0,60 %. Pour CV13, l'ERM inclut les blocs au sein du tracé de fosse dont la teneur est supérieure au seuil de coupure de 0,40 % Li 2 O et les blocs dont la teneur est inférieure au seuil de coupure de 0,40 % Li 2 O mais dont la teneur en césium est supérieure à 0,5 % Cs 2 O et qui sont inclus au sein des zones enrichies en césium, ou tous les blocs au sein de formes minières souterraines construites au seuil de coupure de 0,70 % Li 2 O.

Une validation du modèle de blocs a été effectuée à l'aide de diagrammes statistiques (swath plots), des teneurs estimées en fonction des plus proches voisins, de comparaisons des moyennes globales, et par une inspection visuelle en 3D et sur des vues en plan et en sections transversales.

SEUIL DE COUPURE ET RAISONNEMENT DU CHOIX

Le seuil de coupure adopté pour la pegmatite CV13 est basé sur le lithium, à une teneur de 0,40 % Li 2 O pour les ressources à ciel ouvert et 0,70 % Li 2 O pour les ressources souterraines. Il a été déterminé en fonction des coûts d'exploitation estimés, principalement à l'aide de prix de référence, pour l'exploitation minière (méthodes à ciel ouvert et souterraines), la gestion des résidus, les frais G&A, et les coûts de transport du concentré du site minier jusqu'à Bécancour (Québec) à titre de scénario de base. La récupération à l'usinage est basée sur un traitement par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement avec une récupération moyenne d'environ 70 % pour produire un concentré de spodumène à 5,5 % Li 2 O. Un prix à long terme moyen de 1 500 $ US pour le concentré de spodumène CS6,0 a été supposé, avec un taux de change USD/CAD de 0,70. Une redevance de 2 % a été appliquée.

Les ressources minérales des zones de césium Rigel et Vega sont encaissées au sein de la forme conceptuelle d'exploitation minière à ciel ouvert de la pegmatite CV13, indépendamment du seuil de coupure pour le lithium. Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega en se basant sur des scénarios analogues de traitement minéral et sur une analyse minéralogique indiquant que la pollucite serait le principal minéral porteur de Cs présent.

MÉTHODES ET PARAMÈTRES MINIERS ET MÉTALLURGIQUES ET AUTRES FACTEURS MODIFICATEURS PRIS EN CONSIDÉRATION

La viabilité économique de ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'a pas été démontrée. Cette estimation de ressources minérales peut être sensiblement affectée par des enjeux environnementaux, juridiques, fiscaux, sociopolitiques, économiques, liés aux permis, aux titres, à la commercialisation, ou d'autres enjeux pertinents.

Le scénario d'extraction retenu comme contrainte dans le cadre de l'ERM pour la pegmatite à spodumène CV13 est principalement l'extraction dans une fosse à ciel ouvert. Un angle de pente de 45° a été supposé, entraînant un ratio de découverture de 10 (stériles versus ressources exploitables) à un facteur de revenu de 1. Les ressources minérales des zones de césium Vega et Rigel sont entièrement contenues au sein de la forme conceptuelle d'exploitation minière à ciel ouvert utilisée pour établir l'ERM de la pegmatite CV13.

Les hypothèses métallurgiques portant sur la récupération du césium dans les zones de césium Rigel et Vega sont étayées par les données provenant d'opérations commerciales historiques et actuelles ciblant d'autres pegmatites riches en césium sous forme de pollucite ailleurs dans le monde. Les schémas de traitement de ces opérations sont considérés comme des analogues raisonnables d'un schéma de traitement minéral qui serait applicable à Rigel et Vega. Ces méthodes comprennent une étape de concassage suivie d'une étape de tri de minerai aux rayons X afin de récupérer la pollucite, et la fraction des rejets est par la suite traitée par une combinaison de séparation en milieu dense (« SMD »), flottation, circuits magnétique et gravitaire afin de récupérer davantage de pollucite ainsi que le spodumène (lithium) et la tantalite (tantale). La Société a entrepris un programme préliminaire de tri de minerai aux rayons X comme première étape dans l'évaluation de la récupération de la pollucite dans le cadre du projet, lequel devrait être complété d'ici la fin de l'année.

Différents mandats requis pour faire progresser les ERM des zones de césium Rigel et Vega vers des études économiques ont été entrepris, incluant, sans s'y limiter, une étude environnementale du milieu d'accueil, des études métallurgiques et de mécanique des roches, des consultations avec les parties prenantes et une caractérisation géochimique.

PERSONNE QUALIFIÉE/COMPÉTENTE

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie à l'ERM consolidée pour le projet Shaakichiuwaanaan (pegmatites à spodumène CV5 et CV13, incluant l'ERM des zones de césium), ainsi que les autres informations techniques pertinentes sur la propriété, sont fondées sur, et reflètent fidèlement, l'information compilée par M. Todd McCracken, P.Geo., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (OGQ) et de Professional Geoscientists of Ontario. M. McCracken a examiné et approuvé l'information technique contenue dans le présent communiqué de presse.

M. McCracken est directeur - Mines et géologie - Centre du Canada, de BBA Engineering Ltd et est indépendant de la Société. M. McCracken ne détient aucune valeur mobilière de la Société.

L'information contenue dans le présent communiqué de presse qui renvoie au traitement minéral pour l'ERM consolidée (incluant l'ERM des zones de césium) est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng., qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). M. Cunningham a examiné et approuvé l'information technique sur le traitement minéral contenue dans le présent communiqué de presse.

M. Cunningham est ingénieur de procédés chez Primero Group Americas Inc. et est indépendant de la Société. M. Cunningham ne détient aucune valeur mobilière de la Société.

Messieurs McCracken et Cunningham possèdent une expérience suffisante, qui est pertinente pour le style de minéralisation, le type de gîte à l'étude et les activités exercées, pour être qualifiés de « personnes compétentes » au sens attribué au terme Competent Person dans le code du JORC (2012). Messieurs McCracken et Cunningham consentent à l'inclusion, dans le présent communiqué de presse, des propos fondés sur cette information dans la forme et selon le contexte dans lesquels elle figure.

Tableau 4 : Attributs des sondages et des rainures inclus dans les zones de césium Rigel et Vega (CV13).

Sondage Type Substrat Profondeur

totale

(m) Azimut

(°) Incli-

naison

(°) Estant Nordant Élévation

(m) Calibre du

carottage Zone de

césium CV23-198 FD Sol 98,0 140 -80 565126,2 5928036,0 432,4 NQ Rigel CV23-191 FD Sol 308,2 170 -45 565125,9 5928034,9 432,4 NQ Rigel CV23-204 FD Sol 262,9 130 -80 565057,6 5927954,3 419,2 NQ Rigel CV23-207 FD Sol 278,0 140 -45 565058,1 5927953,0 419,0 NQ Rigel CV23-255 FD Sol 131,2 80 -45 564936,2 5927944,4 417,7 NQ Rigel CV23-271 FD Sol 149,2 110 -75 565068,5 5927999,1 429,0 NQ Rigel





















CH23-069 RA Sol 6,8 26 -36 565393,2 5928283,7 418,1 n/a Vega CV22-101 FD Sol 245,1 140 -65 565795,1 5928473,5 382,7 NQ Vega CV23-311 FD Sol 421,9 140 -45 565394,5 5928309,7 414,3 NQ Vega CV23-322 FD Sol 404,1 140 -90 565393,9 5928310,4 414,9 NQ Vega CV23-348 FD Sol 386,0 140 -90 565420,9 5928393,8 405,3 NQ Vega CV23-365 FD Sol 322,9 140 -90 565551,9 5928455,4 394,9 NQ Vega CV24-470 FD Sol 281,3 320 -80 565430,9 5928494,3 393,9 NQ Vega CV24-487 FD Sol 308,1 140 -45 565807,6 5928565,2 378,9 NQ Vega CV24-492 FD Sol 290,4 140 -45 565697,4 5928512,1 385,7 NQ Vega CV24-498 FD Sol 218,0 140 -45 565467,1 5928559,6 387,9 NQ Vega CV24-507 FD Sol 187,0 0 -90 565466,6 5928560,1 387,7 NQ Vega CV24-508 FD Sol 152,0 140 -45 565710,4 5928599,6 382,2 NQ Vega CV24-510 FD Sol 239,0 270 -55 565458,5 5928561,1 387,8 NQ Vega CV24-513 FD Sol 171,2 320 -75 565707,2 5928604,4 381,9 NQ Vega CV24-519 FD Sol 248,0 140 -45 565599,7 5928537,4 385,4 NQ Vega CV24-520 FD Sol 243,7 320 -60 565459,7 5928564,3 387,4 NQ Vega CV24-524 FD Sol 209,0 20 -60 565464,9 5928560,5 387,7 NQ Vega CV24-525 FD Sol 161,0 320 -75 565596,8 5928540,8 385,1 NQ Vega CV24-571 FD Sol 236,1 90 -65 565032,3 5928630,7 398,2 NQ Vega CV24-579 FD Sol 215,0 0 -90 565031,7 5928630,6 398,2 NQ Vega CV24-582 FD Sol 227,2 10 -65 565031,2 5928632,1 398,3 NQ Vega CV24-747 FD Sol 281,0 20 -60 565266,8 5928409,4 412,5 NQ Vega CV24-754 FD Sol 235,9 280 -65 565288,0 5928612,6 390,0 NQ Vega CV24-757 FD Sol 305,3 70 -45 565269,4 5928408,3 412,8 NQ Vega CV24-761 FD Sol 227,1 0 -90 565289,2 5928610,8 390,0 NQ Vega CV24-771 FD Sol 164,3 0 -90 565267,5 5928407,2 413,1 NQ Vega CV24-773 FD Sol 200,0 35 -55 565291,6 5928615,0 389,7 NQ Vega

(1) Système de coordonnées NAD83/UTM zone 18N; (2) FD = forage au diamant, RA = rainure; (3) Les azimuts et les inclinaisons présentés pour les FD sont ceux « planifiés » et pourraient varier au collet/en fond de trou.

ANNEXE 1 - TABLEAU 1 DU CODE DU JORC 2012 (RÈGLE D'INSCRIPTION 5.8.2 DE L'ASX)

Section 1 - Techniques et données d'échantillonnage

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Techniques

d'échantillonnage • Nature et qualité de l'échantillonnage (p. ex. : rainures coupées, éclats rocheux prélevés au hasard, ou outils de mesure spécialisés spécifiques conformes aux normes de l'industrie et appropriés pour les minéraux à l'étude, tels que les sondes gamma en fond de trou ou les appareils XRF portables, etc.). Ces exemples ne doivent pas être considérés comme étant limitatifs du sens général de l'échantillonnage. • Inclure une référence aux mesures prises pour assurer la représentativité des échantillons et à l'étalonnage approprié de tout outil ou système de mesure utilisé. • Aspects de la détermination de la minéralisation qui sont importants dans le cadre du rapport public. • Dans les cas où des travaux « conformes aux normes de l'industrie » ont été effectués, cela serait relativement simple (p. ex. : « du forage à circulation inverse a été utilisé pour obtenir des échantillons de 1 m à partir desquels 3 kg ont été pulvérisés pour produire une charge de 30 g pour pyroanalyse »). Dans d'autres cas, des explications plus détaillées peuvent s'avérer nécessaires, par exemple en présence d'or grossier qui cause des problèmes d'échantillonnage inhérents. Dans le cas de substances ou de types de minéralisation inhabituels (p. ex. : nodules sous-marins), la divulgation d'informations détaillées peut être justifiée. • Les protocoles d'échantillonnage des carottes de forage sont conformes aux pratiques courantes de l'industrie. • L'échantillonnage des carottes de forage a été guidé par les lithologies déterminées lors de la diagraphie géologique (c.-à-d., par un géologue). Tous les intervalles de pegmatite ont été échantillonnés dans leur intégralité (demi-carottes), peu importe si de la minéralisation en spodumène avait été notée ou non (afin d'assurer une approche d'échantillonnage non biaisée), en plus de ~1 à 3 m d'échantillonnage dans l'encaissant adjacent (selon la longueur de l'intervalle de pegmatite) afin de bien délimiter les extrémités de la pegmatite échantillonnée. • La longueur minimum des échantillons individuels est typiquement de 0,5 m et la longueur maximum est typiquement de 2,0 m. La longueur ciblée pour les échantillons individuels de pegmatite est de 1,0 à 1,5 m. • Toutes les carottes de forage sont orientées selon la foliation maximum avant d'être diagraphiées et échantillonnées et sont sciées en demi-carottes; une moitié du carottage est prélevée pour analyse et l'autre demi-carotte est laissée dans la boîte comme témoin. • Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages de 2022 et 2023, de CV22-015 à CV23-107, ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield (Ontario) pour préparation standard des échantillons (code PRP89) incluant un séchage à 105°C, concassage à 75 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages de 2023, CV23-108 à 365, ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or (Québec) pour préparation standard des échantillons (code PRP89). • Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages de 2024 ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or (Québec) ou à Radisson (Québec) pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. • Toutes les pulpes d'échantillons de carottes de forage de 2022, 2023 et 2024 ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby (Colombie-Britannique), où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li et Ta) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). • L'échantillonnage en rainures a été effectué selon les meilleures pratiques de l'industrie le long de rainures de 3 à 5 cm de large sciées en travers des affleurements de pegmatite là où c'était possible, perpendiculairement à l'orientation interprétée de la pegmatite. Les échantillons ont été prélevés à intervalles contigus de ~0,5 m à 1 m en notant l'orientation de la rainure et les coordonnées GPS au début et à la fin de la rainure. • Tous les échantillons en rainures prélevés ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or (Québec) pour préparation standard. Les pulpes ont été analysées aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby (Colombie-Britannique) (2022, 2023 et 2024), pour plusieurs éléments (incluant Li et Ta) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS. • De nouvelles analyses pour le césium avec limite de détection plus élevée sont demandées lorsque le résultat analytique dépasse la limite de détection supérieure (10 000 ppm Cs) des méthodes analytiques GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50 et sont effectuées à Lakefield (Ontario). La méthode avec limite de détection plus élevée pour le césium porte soit le code GC_AAS49C (dissolution acide pour éléments alcalins) ou le code GC_XRF76V (fusion au borate et fluorescence X). Les résultats pour le Cs sont présentés en % dans les deux cas. Techniques de

forage • Type de forage (p. ex. : carottage, circulation inverse, marteau hors trou, rotatif à air comprimé, mototarière, Bangka, sonique, etc.) et détails (p. ex. : diamètre du carottage, tubage triple ou standard, profondeur de la transition au forage au diamant, trépan d'échantillonnage en fond de trou ou autre type, si le carottage est orienté et dans un tel cas, par quelle méthode, etc.). • Tous les sondages ayant servi dans le cadre des ERM des zones de césium Rigel et Vega ont été forés par forage au diamant carotté de calibre NQ. Le carottage n'était pas orienté. Toutefois des levés de télémétrie optique-acoustique (OTV-ATV) ont été effectués à différentes profondeurs dans de nombreux sondages au sein du corps plus large de la pegmatite CV13 pour évaluer la structure globale. • L'échantillonnage de rainures continues en affleurement, combiné aux données de localisation d'un même degré de précision que les données de localisation des sondages, permet de traiter les rainures comme des sondages horizontaux aux fins de la modélisation et de l'estimation des ressources. Récupération des

échantillons de

forage • Méthode d'enregistrement et d'évaluation de la récupération des échantillons de carottage et d'éclats rocheux et des résultats évalués. • Mesures prises pour maximiser la récupération des échantillons et assurer la nature représentative des échantillons. • S'il existe un lien entre la récupération et la teneur des échantillons et si un biais d'échantillonnage peut s'être produit en raison de la perte ou du gain préférentiel de matériaux fins ou grossiers. • Toutes les carottes de forage ont fait l'objet d'une diagraphie géotechnique conforme aux pratiques courantes de l'industrie, incluant TCR, RQD, ISRM et Q-Method (depuis le milieu de l'hiver 2023). La récupération du carottage dépasse typiquement 90 %. • Les échantillons en rainures n'ont pas fait l'objet d'une diagraphie géotechnique. La récupération des rainures était à toutes fins pratiques de 100 %. Diagraphie • Si les échantillons de carottage et d'éclats rocheux ont été géologiquement et géotechniquement diagraphiés à un niveau de détail suffisant pour étayer une estimation de ressources minérales, des études minières et des études métallurgiques appropriées. • Si la diagraphie est de nature qualitative ou quantitative. Photographies du carottage (ou des tranchées, des rainures, etc.). • La longueur totale et le pourcentage des intervalles pertinents diagraphiés. • Sur réception à la carothèque, toutes les carottes de forage sont replacées dans l'ordre, orientées selon la foliation maximum, marquées au mètre, et font l'objet d'une diagraphie géotechnique (incluant la structure), des patrons d'altération, de la géologie et de chaque échantillon sur une base individuelle. Des photos des boîtes de carottes sont aussi prises pour toutes les carottes de forage récupérées, peu importe la présence perçue ou non de minéralisation. Des mesures de la densité relative de la pegmatite ont aussi été prises à intervalles systématiques pour toutes les carottes de forage de pegmatite en utilisant la méthode d'immersion dans l'eau, ainsi que pour une sélection de carottes de forage des roches encaissantes. • Les échantillons en rainures ont été géologiquement diagraphiés dès le prélèvement sur la base des échantillons individuels. Les échantillons en rainures n'ont pas fait l'objet d'une diagraphie géotechnique. • La diagraphie est de nature qualitative et inclut des estimations de la granulométrie du spodumène, des inclusions et de la minéralogie. • Ces pratiques de diagraphie sont conformes ou supérieures aux pratiques courantes actuelles de l'industrie. Techniques de

sous-échantillonnage

et préparation des

échantillons • S'il s'agit de carottes de forage, si elles ont été fendues ou sciées et si des quarts, des moitiés ou des carottes entières ont été prélevés. • S'il ne s'agit pas de carottes de forage, si le matériel a été divisé à l'aide d'un diviseur à riffles, d'un tube d'échantillonnage ou d'un diviseur rotatif, etc., et s'il a été échantillonné humide ou sec. • Pour tous les types d'échantillons, la nature, la qualité et la pertinence de la technique de préparation des échantillons. • Procédures de contrôle de la qualité adoptées pour toutes les étapes de sous-échantillonnage afin de maximiser la représentativité des échantillons. • Mesures prises pour s'assurer que l'échantillonnage est représentatif du matériel prélevé in situ, incluant par exemple les résultats de duplicatas de terrain ou de la deuxième demi-carotte. • Si la taille des échantillons est appropriée en fonction de la granulométrie du matériel échantillonné. • L'échantillonnage des carottes de forage est conforme aux meilleures pratiques de l'industrie. Les carottes de forage ont été sciées en deux; une moitié du carottage était expédiée pour analyse géochimique et l'autre demi-carotte laissée dans la boîte comme témoin. Le même côté de la carotte était échantillonné afin de maintenir la représentativité. • Les rainures ont été sciées et la totalité de la rainure a été expédiée pour analyse en échantillons représentant des intervalles de ~0,5 à 1,0 m. • La taille des différents échantillons est considérée appropriée pour le type de matériel analysé. • Un protocole d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité (AQCQ) conforme aux meilleures pratiques de l'industrie a été intégré aux programmes de forage et comprenait l'insertion systématique de blancs (quartz) et de matériaux de référence certifiés dans les lots d'échantillons, ainsi que le prélèvement de duplicatas sous forme de quarts de carottes (jusqu'au sondage CV23-190 uniquement), selon un taux d'environ 5 % chacun. De plus, l'analyse de duplicatas d'échantillons sous forme de fractions de pulpes et de fractions de matériel concassé (jusqu'au sondage CV23-365 uniquement) a été effectuée pour évaluer la précision analytique à différentes étapes du processus de préparation en laboratoire, et des duplicatas externes (secondaires) sous forme de fractions de pulpes ont été préparés par le laboratoire principal pour analyse de vérification et validation ultérieure à un laboratoire secondaire (ALS Canada en 2022, 2023 et 2024). Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage. Qualité des

données d'analyse

et des tests en

laboratoire • La nature, la qualité et la pertinence des procédures d'analyse et de laboratoire utilisées et si la technique est considérée comme partielle ou totale. • Pour les outils géophysiques, les spectromètres, les appareils XRF portables, etc., les paramètres utilisés pour déterminer l'analyse, incluant la marque et le modèle de l'instrument, les temps de lecture, les facteurs d'étalonnage appliqués et leur dérive, etc. • Nature des procédures de contrôle de la qualité adoptées (p. ex. : étalons, blancs, duplicatas, vérifications de laboratoires externes) et si des niveaux d'exactitude (c'est-à-dire absence de biais) et de précision acceptables ont été établis. • Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages de 2022 et 2023, de CV22-015 à CV23-107, ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield (Ontario) pour préparation standard des échantillons (code PRP89) incluant un séchage à 105°C, concassage à 75 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages de 2023, CV23-108 à 365, ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or (Québec) pour préparation standard des échantillons (code PRP89). • Les échantillons de carottes de forage prélevés des sondages de 2024 ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Val-d'Or (Québec) ou à Radisson (Québec) pour préparation des échantillons (code PRP90 spécial), incluant un séchage à 105°C, concassage à 90 % passant 2 mm, division dans un diviseur à riffles pour prélever une fraction de 250 g, et pulvérisation à 85 % passant 75 microns. • Toutes les pulpes d'échantillons de carottes de forage de 2022, 2023 et 2024 ont été expédiées par voie aérienne aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby (Colombie-Britannique), où les échantillons ont été homogénéisés et par la suite analysés pour plusieurs éléments (incluant Li et Ta) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS (codes GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50). • Tous les échantillons en rainures ont été expédiés aux laboratoires de SGS Canada à Lakefield (Ontario) ou Val-d'Or (Québec) pour préparation standard. Les pulpes ont été analysées aux laboratoires de SGS Canada à Burnaby (Colombie-Britannique) (2022, 2023 et 2024), pour plusieurs éléments (incluant Li et Ta) par fusion au peroxyde de sodium avec finition par ICP-AES/MS. • De nouvelles analyses pour le césium avec limite de détection plus élevée sont demandées lorsque le résultat analytique dépasse la limite de détection supérieure (10 000 ppm Cs) des méthodes analytiques GE_ICP91A50 et GE_IMS91A50 et sont effectuées à Lakefield (Ontario). La méthode avec limite de détection plus élevée pour le césium porte soit le code GC_AAS49C (dissolution acide pour éléments alcalins) ou le code GC_XRF76V (fusion au borate et fluorescence X). Les résultats pour le Cs sont présentés en % dans les deux cas. • La Société se fie sur ses propres protocoles d'AQCQ internes (utilisation systématique de blancs, de matériaux de référence certifiés et de vérifications externes) ainsi qu'aux protocoles d'AQCQ internes du laboratoire. • Tous les protocoles employés sont considérés appropriés pour le type d'échantillons et la nature de la minéralisation et sont considérés comme étant l'approche optimale pour maintenir la représentativité lors de l'échantillonnage. Vérification de

l'échantillonnage et

de l'analyse • Vérification des intersections importantes par du personnel indépendant ou par d'autres employés de l'entreprise. • Utilisation de sondages jumelés. • Documentation des données primaires, des procédures de saisie des données, et des protocoles de vérification et d'entreposage des données (physique et électronique). • Discussion de tout ajustement apporté aux données d'analyse. • Les intervalles sont examinés et compilés par le VP à l'exploration et le directeur de projet avant la divulgation, incluant un examen des données analytiques des échantillons d'AQCQ internes de la Société. • Aucun sondage jumelé n'a été foré. • La saisie de données se fait à l'aide du logiciel MX Deposit, où les données de la diagraphie des carottes de forage sont entrées directement dans le logiciel pour stockage, incluant l'importation directe des certificats d'analyse du laboratoire sur réception. La Société a mis en place différents protocoles d'AQCQ sur place et par la suite pour assurer l'intégrité et l'exactitude des données. • Les ajustements apportés aux données comprennent la présentation du lithium et du tantale sous forme d'oxydes alors qu'ils sont présentés sous forme d'éléments dans les certificats d'analyse. Les formules utilisées sont : Li 2 O = Li × 2,153, Ta 2 O 5 = Ta × 1,221, et Cs 2 O = Cs × 1,0602. Localisation des

points de données • Exactitude et qualité des levés utilisés pour localiser les sondages (levés des collets et en fond de trou), les tranchées, les excavations minières et autres emplacements utilisés dans l'estimation de ressources minérales. • Spécification du système de grille utilisé. • Qualité et adéquation du contrôle topographique. • Tous les collets de forage et chacune des extrémités des rainures ont été arpentés à l'aide d'un appareil RTK Topcon GR-5 ou RTK Trimble Zephyr 3. • Le système de coordonnées utilisé est UTM NAD83 Zone 18. • La Société a réalisé un levé LiDAR et orthophotographique à l'échelle de la propriété en août 2022, qui procure un contrôle topographique de grande qualité. • La qualité et l'exactitude des contrôles topographiques sont considérées adéquates pour le stade d'exploration avancée et de développement, incluant pour une estimation de ressources minérales. Espacement et

répartition des

données • Espacement des données aux fins de la présentation des résultats d'exploration. • Si l'espacement et la répartition des données sont suffisants pour établir le degré de continuité géologique et des teneurs approprié pour la procédure d'estimation des ressources minérales et des réserves de minerai et pour les classifications appliquées. • Si les échantillons ont été regroupés en composites. • À CV13, l'espacement entre les sondages est en partie établi en fonction d'une grille (avec un espacement de ~100 m) et en partie établi en éventail, où de multiples sondages sont implantés à partir d'un même site de forage. Par conséquent, la localisation des collets et l'orientation des sondages peuvent être très variables, reflétant l'orientation variable du corps de pegmatite latéralement. Un espacement entre les points de percée dans la pegmatite de ~50 m (catégorie indiquée) à 100 m (catégorie présumée) est ciblé. • À Rigel, les points de percée de forage dans la pegmatite varient d'environ 40 m à 80 m et à Vega, varient d'environ 50 m à 100 m. • Compte tenu de la nature de la minéralisation et de la continuité de la modélisation géologique, l'espacement entre les sondages est suffisant pour étayer une ERM. • La longueur des échantillons de carottes de forage varie typiquement entre 0,5 et 2,0 m et est de ~1,0 à 1,5 m en moyenne. L'échantillonnage est continu sur toute la pegmatite recoupée en sondage. • Les échantillons de carottes de forage ne sont pas regroupés en composites lors du prélèvement ni lors de l'analyse. Orientation des

données par

rapport aux

structures

géologiques • Si l'orientation de l'échantillonnage permet d'obtenir un échantillonnage non biaisé des structures possibles et la mesure dans laquelle cela est connu, compte tenu du type de gîte. • Si la relation entre l'orientation de forage et l'orientation des principales structures minéralisées est considérée comme ayant introduit un biais d'échantillonnage, cela doit être évalué et signalé selon son importance. • Aucun biais d'échantillonnage n'est anticipé en fonction de la structure au sein du corps minéralisé. • Les principaux corps minéralisés sont relativement non déformés et très compétents, mais sont sous l'effet d'un contrôle structural important. • À CV13, le corps de pegmatite principal montre une orientation variable faiblement inclinée vers le nord. Les zones Rigel et Vega sont entièrement encaissées au sein de la pegmatite CV13. • En utilisant une teneur de 0,5 % Cs 2 O comme contrainte, l'empreinte de la minéralisation en césium à Vega a été suivie sur une superficie générale d'au moins 800 m x 250 m et est constituée de deux lentilles horizontales très rapprochées, situées à une profondeur de ~110 m, qui présentent une épaisseur réelle allant de <2 m jusqu'à ~10 m et ~6 m, respectivement. À Rigel, l'empreinte de la minéralisation en césium a été suivie sur une superficie générale d'au moins 200 m x 100 m et est constituée d'une seule lentille faiblement inclinée, située à une profondeur de ~50 m et qui présente une épaisseur réelle de <2 m à ~6 m. Sécurité des

échantillons • Mesures prises pour assurer la sécurité des échantillons. • Les échantillons ont été prélevés par le personnel de la Société ou ses consultants en respectant les protocoles de prélèvement et de manipulation des échantillons spécifiques au projet. Les échantillons de carottes de forage ont été ensachés, placés dans des supersacs de plus grande capacité pour plus de sécurité, accumulés sur des palettes et expédiés par un transporteur tiers ou directement par des représentants de la Société au laboratoire désigné de préparation des échantillons (Lakefield (Ontario) en 2022 et 2023; Val-d'Or (Québec) en 2023 et 2024; et Radisson (Québec) en 2024), et ont fait l'objet d'un suivi durant l'expédition ainsi qu'une documentation de la chaîne de possession. À leur arrivée au laboratoire, les échantillons ont été comparés au manifeste d'expédition pour confirmer la présence de tous les échantillons. Au laboratoire, les sacs d'échantillons ont été examinés pour éliminer la possibilité qu'ils aient été trafiqués. Audits ou examens • Les résultats de tout audit ou examen des techniques et des données d'échantillonnage. • Un examen des procédures d'échantillonnage jusqu'au programme de forage de l'hiver 2024 de la Société (jusqu'au sondage CV24-526 inclusivement) a été complété par une personne compétente indépendante en lien avec l'ERM (pegmatites CV5 et CV13) et ces procédures ont été jugées adéquates et acceptables à titre de meilleures pratiques de l'industrie (voir discussion dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment for the Shaakichiuwaanaan Project, James Bay Region, Quebec, Canada » préparé par Todd McCracken, P.Geo., Hugo Latulippe, P.Eng., Shane Ghouralal, P.Eng., MBA, et Luciano Piciacchia, P.Eng., Ph.D., de BBA Engineering Ltd, Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng., de Primero Group Americas Inc., et Nathalie Fortin, P.Eng., M.Env., de WSP Canada Inc., publié le 12 septembre 2024 avec une date d'effet au 21 août 2024). • De plus, la Société examine et évalue continuellement ses procédures afin de les optimiser et d'assurer la conformité à toutes les étapes du prélèvement et de la manipulation des données d'échantillonnage.

Section 2 - Présentation des résultats d'exploration

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Statut des titres

miniers et des

titres de propriété • Type, nom/numéro de référence, emplacement et droit de propriété incluant les ententes ou les enjeux importants avec des tierces parties comme des coentreprises, des partenariats, des redevances dérogatoires, des droits autochtones, des sites historiques, des contextes en milieu sauvage ou dans un parc national et le contexte environnemental. • La sécurité du titre détenu au moment de la publication, ainsi que tout obstacle connu à l'obtention d'un permis d'exploitation dans le secteur. • La propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de « Corvette ») est constituée de 463 droits exclusifs d'exploration (« DEE »; auparavant des claims désignés sur carte (« CDC »)) situés dans la région de la Baie-James au Québec, enregistrés au nom de Lithium Innova inc., une filiale à part entière de Métaux de Batteries Patriot inc. La limite nord du bloc de claims principal qui forme la propriété se trouve à environ 6 km au sud de la route Transtaïga et du corridor d'infrastructures des lignes électriques. La pegmatite CV5 est accessible à longueur d'année via une route praticable en toutes saisons et est située à environ 13,5 km au sud de la route régionale Transtaïga praticable à l'année et du corridor de lignes électriques. La pegmatite CV13 est située à environ 3 km à l'ouest-sud-ouest de CV5. • La Société détient une participation de 100 % dans la propriété, sous réserve de différentes obligations de redevances découlant des ententes d'acquisition d'origine. DG Resources Management est titulaire d'une redevance de 2 % NSR (aucun rachat) sur 76 claims, D.B.A. Canadian Mining House est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 50 claims (rachat d'une moitié pour 2 M$), Redevances OR est titulaire d'une redevance variable de 1,5 % à 3,5 % NSR sur les métaux précieux et de 2 % NSR sur tous les autres produits, sur 111 claims, et Exploration Azimut est titulaire d'une redevance de 2 % NSR sur 39 claims. • La zone de césium Rigel est située sur des terrains libres de redevances, jalonnés directement par la Société. La zone de césium Vega est sujette à une redevance de 2 % NSR (dont la moitié est rachetable pour 2 M$) détenue par D.B.A. Canadian Mining House. • La propriété ne couvre aucune aire environnementale particulièrement sensible ni aucun parc ou site historique à la connaissance de la Société. Il n'y a aucun empêchement connu aux activités sur la propriété, mis à part la saison de la chasse aux oies (typiquement de la mi-avril à la mi-mai), pendant laquelle les communautés ont demandé à ce qu'il n'y ait pas d'hélicoptère survolant le secteur, et la possibilité de feux de forêt selon la saison, l'envergure des feux et leur emplacement. • Les dates d'échéance des claims s'échelonnent entre janvier 2026 et novembre 2027. Exploration

effectuée par

d'autres parties • Reconnaissance et évaluation de l'exploration effectuée par d'autres parties. • Aucun résultat d'analyse de carottes de forage provenant d'autres parties n'est divulgué dans les présentes. • Le plus récent examen indépendant de la propriété est un rapport technique intitulé « NI 43 101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment for the Shaakichiuwaanaan Project, James Bay Region, Quebec, Canada », préparé par Todd McCracken, P.Geo., Hugo Latulippe, P.Eng., Shane Ghouralal, P.Eng., MBA, et Luciano Piciacchia, P.Eng., Ph.D., de BBA Engineering Ltd, Ryan Cunningham, M.Eng., P.Eng., de Primero Group Americas Inc., et Nathalie Fortin, P.Eng., M.Env., de WSP Canada Inc., publié le 12 septembre 2024 avec une date d'effet au 21 août 2024. Géologie • Type de gîte, contexte géologique et style de minéralisation. • La propriété couvre une grande portion de la ceinture de roches vertes du Lac Guyer, considérée comme faisant partie de la plus grande ceinture de roches vertes de La Grande, et est dominée par des roches volcaniques métamorphisées au faciès des amphibolites. Le bloc de claims couvre principalement des roches du Groupe de Guyer (amphibolites, formations de fer, volcanites intermédiaires à mafiques, péridotites, pyroxénites, komatiites et volcanites felsiques). Les roches amphibolitisées orientées est-ouest (et généralement fortement inclinées vers le sud) dans cette région sont bordées au nord par la Formation de Magin (conglomérats et wackes) et au sud par un assemblage de tonalites, granodiorites et diorites, ainsi que des roches métasédimentaires du Groupe de Marbot (conglomérats et wackes). Plusieurs dykes gabbroïques d'âge protérozoïque et d'envergure régionale traversent aussi certaines parties de la propriété (dykes du Lac Esprit, dykes de Senneterre). • Le contexte géologique est favorable pour l'or, l'argent, les métaux de base, les éléments du groupe du platine et le lithium, selon plusieurs différents styles de minéralisation incluant les gîtes d'or orogénique (Au), les sulfures massifs volcanogènes (Cu, Au, Ag), les gîtes encaissés dans des komatiites-roches ultramafiques (Au, Ag, EGP, Ni, Cu, Co) et des pegmatites (Li, Cs, Ta). • L'exploration de la propriété a révélé la présence de trois principaux corridors d'exploration minérale, traversant de vastes portions de la propriété selon un axe à peu près est-ouest - le corridor Golden (or), le corridor Maven (cuivre, or, argent) et le corridor CV (lithium, césium, tantale). Les pegmatites à spodumène CV5 et CV13, incluant les zones Rigel et Vega, sont situées au sein du corridor CV. Les pegmatites à Shaakichiuwaanaan sont classées comme des pegmatites LCT. • La minéralisation en césium sur la propriété est observée au sein de pegmatites quartzofeldspathiques qui peuvent être exposées en surface sous forme d'affleurements en « dos de baleine » à fort relief. La pegmatite est souvent très grossièrement grenue et plutôt blanchâtre en apparence, avec certaines sections plus foncées généralement composées de mica et de quartz fumé et occasionnellement de tourmaline. • Les zones de césium Rigel et Vega - entièrement encaissées au sein de la pegmatite CV13 - sont marquées par la présence d'importantes quantités de césium sous forme de pollucite. La pollucite est typiquement de taille centimétrique à décimétrique, de couleur claire à gris blanchâtre et présente communément des veines tardives de pollucite ou de spodumène blanchâtre ou de lépidolite violet, ainsi que de fréquentes taches blanches. La pollucite est aussi souvent associée à d'importantes quantités de spodumène (lithium) et de tantalite (tantale). Information sur les

sondages • Résumé de tous les renseignements importants pour comprendre les résultats d'exploration, incluant un tableau des informations suivantes pour tous les sondages importants : o Estant et nordant du collet du sondage o Élévation (au-dessus du niveau de la mer ou d'un autre point de repère en mètres) de chaque collet de sondage o Pendage et azimut du sondage o Longueur dans l'axe de forage et profondeur de l'intersection o Longueur du sondage. • Si l'exclusion de ces renseignements est justifiée par le fait qu'ils ne sont pas importants et que cette exclusion ne nuit pas à la compréhension du rapport, la personne compétente doit expliquer clairement pourquoi c'est le cas. • L'information sur les attributs des sondages est présentée dans un tableau inclus dans les présentes. • Les résultats de forage ont été publiés antérieurement par la Société conformément aux obligations de divulgation de l'information et ne sont pas reproduits dans les présentes. Méthodes

d'agrégation de

données • Lors de la présentation de résultats d'exploration, les techniques de calcul de valeurs moyennes pondérées, le tronquement de teneurs maximum et/ou minimum (p. ex. : l'écrêtage des teneurs élevées) et les teneurs de coupure sont généralement importants et doivent être indiqués. • Lorsque des intersections regroupées comprennent de courts intervalles à haute teneur et de plus longs intervalles à basse teneur, la procédure utilisée pour les regrouper doit être indiquée et quelques exemples typiques de tels regroupements doivent être présentés en détail. • Les hypothèses utilisées pour toute présentation de valeurs en équivalent métal doivent être clairement indiquées. • Des moyennes pondérées sur la longueur ont été utilisées pour calculer la teneur sur l'épaisseur. • Aucune valeur en équivalent métal n'a été présentée. Relation entre la

largeur de la

minéralisation et la

longueur des

intervalles • Ces relations sont particulièrement importantes lors de la présentation de résultats d'exploration. • Si la géométrie de la minéralisation par rapport à l'angle d'un sondage est connue, sa nature doit être indiquée. • Si elle n'est pas connue et que seules les longueurs dans l'axe de forage sont présentées, il doit y avoir une déclaration claire à cet effet (p. ex. : « longueur dans l'axe de forage, l'épaisseur réelle n'est pas connue »). • À CV13, l'interprétation actuelle indique une série de filons-couches subparallèles, horizontaux à faiblement inclinés vers le nord (collectivement, la « pegmatite à spodumène CV13 »). Au sein du corps de la pegmatite CV13, on retrouve les zones Rigel et Vega qui suivent l'orientation locale du corps de pegmatite plus large. • Toutes les largeurs présentées sont des longueurs dans l'axe de forage. Diagrammes • Des cartes et sections appropriées (avec échelle) et des tableaux d'intersections doivent être inclus pour toute découverte importante qui est annoncée. Ceci doit inclure, sans s'y limiter, une vue en plan de l'emplacement des collets des sondages et des sections appropriées. • Veuillez consulter les figures incluses dans les présentes ainsi que celles affichées sur le site web de la Société. Rapports équilibrés • Lorsqu'il n'est pas possible de rendre compte de tous les résultats d'exploration, une présentation représentative des basses et des hautes teneurs et/ou des épaisseurs doit être faite pour éviter une présentation trompeuse des résultats d'exploration. • Les résultats de forage ont été publiés antérieurement par la Société conformément aux obligations de divulgation de l'information et ne sont pas reproduits dans les présentes. Autres données

d'exploration

importantes • D'autres données d'exploration, si elles sont pertinentes et importantes, doivent être présentées, incluant (sans s'y limiter) : les observations géologiques; les résultats de levés géophysiques; les résultats de levés géochimiques; la taille et la méthode de traitement des échantillons en vrac; les résultats d'essais métallurgiques; la densité apparente, les eaux souterraines, les caractéristiques géotechniques et du massif rocheux; les substances potentiellement délétères ou les contaminants. • La Société s'affaire actuellement à réaliser des études environnementales sur place, dans les secteurs des pegmatites CV5 et CV13. Aucune espèce de flore ou de faune en péril n'a été documentée sur la propriété jusqu'à maintenant, et plusieurs sites ont été identifiés comme étant potentiellement adéquats pour des infrastructures minières. • Les ressources minérales des zones Rigel et Vega sont encaissées au sein de la forme conceptuelle d'exploitation minière à ciel ouvert de la pegmatite CV13, indépendamment du seuil de coupure pour le lithium. Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega en se basant sur des scénarios analogues de traitement minéral et sur une analyse minéralogique indiquant que la pollucite serait le principal minéral porteur de Cs présent. • Différents mandats requis pour faire progresser les ERM de Rigel et Vega vers des études économiques ont été entrepris, incluant, sans s'y limiter, une étude environnementale du milieu d'accueil, des études métallurgiques et de mécanique des roches, des consultations avec les parties prenantes et une caractérisation géochimique. Travaux ultérieurs • La nature et l'ampleur des travaux ultérieurs planifiés (p. ex. : vérifications des extensions latérales ou en profondeur, ou forage d'expansion à grande échelle). • Diagrammes indiquant clairement les secteurs d'extensions possibles, incluant les principales interprétations géologiques et les secteurs où de futurs travaux de forage sont prévus, pourvu que cette information ne soit pas commercialement sensible. • La Société a l'intention de poursuivre les travaux de forage ciblant les pegmatites de la propriété Shaakichiuwaanaan, incluant la pegmatite CV5, la pegmatite CV13 (incluant les zones Rigel et Vega), la pegmatite CV12 et les corridors de prospection associés.

Section 3 - Estimation et présentation des ressources minérales

Critère Explication du Code du JORC Commentaires Intégrité de la base

de données • Mesures prises pour s'assurer que les données n'ont pas été corrompues par des fautes de frappe ou de transcription par exemple, entre la collecte initiale et leur utilisation aux fins de l'estimation de ressources minérales. • Procédures de validation de données utilisées. • La saisie des données se fait à l'aide du logiciel MX Deposit, où les données de la diagraphie des carottes de forage sont entrées directement dans le logiciel pour stockage, incluant l'importation directe des certificats d'analyse du laboratoire sur réception. Les levés des collets et de déviation en fond de trou sont aussi validés et stockés dans la base de données du logiciel MX Deposit. La Société a mis en place différents protocoles d'AQCQ sur le site et par la suite afin d'assurer l'intégrité et l'exactitude des données. • Les coordonnées des collets des sondages ont été validées à l'aide des données topographiques LiDAR. • La base de données de forage a aussi été validée par la personne compétente indépendante aux fins de l'ERM, incluant les intervalles d'échantillons manquants, les intervalles superposés et différentes données manquantes (levés, coordonnées des collets, résultats d'analyse, types de roches, etc.). • Tous les certificats d'analyse applicables à l'ERM consolidée ont été validés en les comparant aux analyses présentes dans la base de données pour le Li, Cs, Ta et Ga. • Aucune erreur significative n'a été découverte dans la base de données. La base de données est considérée comme étant validée et de haute qualité, et donc adéquate pour étayer l'ERM des zones de césium. Visites du site • Commenter toute visite du site effectuée par la personne compétente et les résultats de ces visites. • Si aucune visite du site n'a été effectuée, indiquer pourquoi c'est le cas. • Todd McCracken (personne compétente), de BBA Engineering Ltd, a visité la propriété du 7 au 11 avril 2023 et du 4 au 7 juin 2024. • Des carottes de forage de différents sondages forés à CV5 et à CV13 dans le cadre des programmes de forage de 2023 et 2024 ont été examinées et les protocoles de traitement des carottes de forage ont été passés en revue avec les géologues sur place. Les travaux de forage étaient en cours lors de la visite du site en 2023. • Plusieurs affleurements de la pegmatite CV13 ont été visités, et l'emplacement de différents collets de sondages a été visité et les coordonnées GPS contrevérifiées avec celles dans la base de données. • Des échantillons de pulpes ont été sélectionnés pour des analyses de vérification dans des sondages sélectionnés par la personne compétente. • Aucun enjeu significatif n'a été noté en lien avec les protocoles mis en place sur le site. La personne compétente considère que les mesures d'AQCQ et les procédures adoptées par la Société sont de haut niveau. Interprétation

géologique • Confiance (ou inversement, incertitude) à l'égard de l'interprétation géologique du gîte minéral. • Nature des données utilisées et de toute hypothèse formulée. • L'effet, le cas échéant, d'autres interprétations sur l'estimation des ressources minérales. • L'utilisation de la géologie pour guider et contrôler l'estimation des ressources minérales. • Les facteurs qui affectent la continuité des teneurs et de la géologie. • Les modèles géologiques pour CV13, Rigel et Vega ont été générés dans Leapfrog Geo en utilisant la base de données MX Deposit, par un processus d'itérations et d'interprétation par les géologues de projet et le VP à l'exploration, et validés par la personne compétente. • La pegmatite CV13 a été géologiquement modélisée sous forme de veines pour toutes ses lentilles. Les modèles des zones de césium Rigel et Vega ont été construits en utilisant une teneur de 0,50 % Cs 2 O comme contrainte au sein du corps plus large de la pegmatite CV13. • Une combinaison de méthodes de modélisation implicites et explicites ont été utilisées, définies par les descriptions géologiques des intersections de forage, des échantillons en rainures et des affleurements cartographiés, avec des contrôles géologiques externes incluant les orientations mesurées des contacts, des lignes d'attache entre sections transversales, et des lignes d'attache de contrôle des surfaces pour veiller à ce que le modèle suive l'interprétation géologique, la validation et les extensions raisonnables dans l'axe d'allongement et de pendage. • L'interprétation géologique des modèles géologiques pour CV13, Rigel et Vega est robuste. Il est peu probable que des interprétations alternatives aient un impact important sur l'ERM des zones de césium. • La densité de forage est le principal facteur qui influe sur la continuité interprétée de la géologie et des teneurs. La densité de forage actuelle est suffisante pour étayer l'ERM des zones de césium. Les facteurs contrôlant la minéralisation ne sont pas pleinement compris mais un contrôle structural important est interprété. Dimensions • L'étendue et la variabilité des ressources minérales exprimées en longueur (latérale ou autre), largeur en plan, et profondeur sous la surface jusqu'aux limites supérieure et inférieure des ressources minérales. • La portion CV13 de l'ERM inclut plusieurs dykes individuels de pegmatite à spodumène qui ont été modélisés, dont trois semblent prédominants. Les corps de pegmatite coïncident avec la zone apicale d'une flexion structurale régionale, où le flanc ouest est orienté ~290° et le flanc est est orienté ~230°. Les travaux de forage réalisés jusqu'à maintenant indiquent que le flanc est présente un empilement beaucoup plus important de pegmatites comparativement au flanc ouest, et englobe également une proportion importante du tonnage et de la teneur en lithium de la pegmatite CV13, en raison notamment de la zone à haute teneur Vega (lithium). • La zone de césium Rigel est située dans la zone apicale entre les deux flancs de la pegmatite CV13. À Rigel, l'empreinte de la minéralisation en césium a été suivie sur une superficie générale d'au moins 200 m x 100 m et est constituée d'une seule lentille faiblement inclinée, située à une profondeur de ~50 m et qui présente une épaisseur réelle de <2 m à ~6 m. • La zone de césium Vega coïncide avec la zone de lithium Vega située le long du flanc est de la pegmatite CV13. La zone de césium est effectivement une sous-composante de la zone plus large enrichie en lithium. Techniques

d'estimation et de

modélisation • La nature et la pertinence des techniques d'estimation appliquées et des principales hypothèses, incluant le traitement des teneurs extrêmes, la création de domaines, les paramètres d'interpolation et la distance maximale d'extrapolation à partir de points de données. Si une méthode d'estimation assistée par ordinateur est choisie, inclure une description du logiciel informatique et des paramètres utilisés. • La disponibilité d'estimations de vérification, d'estimations antérieures et/ou de registres de production minière et si l'estimation de ressources minérales tient compte de ces données de façon appropriée. • Les hypothèses formulées sur la récupération des sous-produits. • Estimation des éléments délétères ou d'autres variables non liées à la teneur d'importance économique (p. ex. : soufre pour la caractérisation du drainage minier acide). • Dans le cas de l'interpolation d'un modèle de blocs, la taille des blocs par rapport à l'espacement moyen entre les échantillons et la recherche employée. • Toutes les hypothèses utilisées pour la modélisation d'unités d'exploitation minière sélective. • Toutes les hypothèses à propos des corrélations entre les variables. • Description de la façon dont l'interprétation géologique a été utilisée pour contrôler l'estimation des ressources. • Discussion du fondement du recours ou non à l'écrêtage ou à une teneur de coupure. • Le processus de validation, le processus de vérification utilisé, la comparaison des données modélisées aux données de forage, et l'utilisation des données de rapprochement, le cas échéant. • Des composites de 1,0 m ont été générés pour les domaines de pegmatite et de 0,5 m pour les zones enrichies en césium. Des teneurs de 0,0005 % Li, 0,25 ppm Ta et 0,05 ppm Cs ont été assignées aux intervalles non échantillonnés. L'écrêtage a été effectué sur les composites. L'écrêtage varie selon le domaine lithologique, basé sur une analyse statistique. • Pour les zones à CV13, aucun écrêtage n'a été jugé nécessaire pour le Li 2 O et le Cs 2 O mais les valeurs en Ta 2 O 5 ont été écrêtées à 3 000 ppm dans les zones Vega, CV13_100 et CV13_100C, et à 1 200 ppm dans tous les autres domaines. • Une analyse variographique a été effectuée en utilisant Leapfrog Edge et Supervisor. • À CV13, l'analyse variographique n'a pas livré de variogrammes bien structurés. À CV13, le Li 2 O, le Ta 2 O 5 et le Cs 2 O ont été estimés en utilisant l'inverse de la distance au carré (ID2) dans Leapfrog Edge. • Les vingt-trois (23) différents domaines de pegmatite ont été séparés en 3 groupes de même orientation. Les zones Vega et Rigel ont été estimées en fonction des mêmes critères employés pour les domaines au sein desquels elles se retrouvent. Trois (3) ellipsoïdes de recherche ayant des orientations différentes pour chaque groupe de domaines ont été utilisés pour sélectionner les données et interpoler les teneurs en Li 2 O, Ta 2 O 5 et Cs 2 O respectivement, lors de passes successivement moins restrictives. Les dimensions et l'anisotropie des ellipsoïdes étaient basées sur la variographie, l'espacement entre les sondages et la géométrie des pegmatites. Pour le Li 2 O et le Cs 2 O, les ellipsoïdes pour le groupe CV13_100 étaient de 80 m x 45 m x 10 m, 160 m x 90 m x 20 m, et 320 m x 180 m x 40 m; pour le groupe CV13_101, les ellipsoïdes étaient de 60 m x 50 m x 20 m, 120 m x 100 m x 40 m, et 240 m x 200 m x 80 m; et pour le groupe CV13_090, les ellipsoïdes étaient de 60 m x 35 m x 10 m, 120 m x 70 m x 20 m, et 240 m x 140 m x 40 m. Pour le Ta 2 O 5 , les ellipsoïdes pour le groupe CV13_100 étaient de 55 m x 35 m x 10 m, 110 m x 70 m x 20 m, et 220 m x 140 m x 40 m; pour le groupe CV13_101, les ellipsoïdes étaient de 35 m x 30 m x 20 m, 70 m x 60 m x 40 m, et 140 m x 120 m x 80 m; et pour le groupe CV13_090, les ellipsoïdes étaient de 50 m x 60 m x 10 m, 100 m x 120 m x 20 m, et 200 m x 240 m x 40 m. Pour les première et deuxième passes d'interpolation, un minimum de trois (3) et un maximum de huit (8) composites avec un minimum de deux (2) sondages étaient nécessaires pour procéder à l'interpolation. Pour la troisième passe, un minimum de deux (2) et un maximum de huit (8) composites, sans minimum par sondage, ont été utilisés. Des ellipsoïdes de recherche d'orientations variables (anisotropie dynamique) ont été utilisés pour l'interpolation des dykes. L'anisotropie spatiale des dykes est respectée durant l'estimation en utilisant l'outil Variable Orientation dans Leapfrog Edge. L'ellipsoïde de recherche suit l'orientation du plan de référence central de chaque dyke. • Des cellules mères de 10 m × 5 m × 5 m, subdivisées quatre (4) fois dans chaque direction (pour des sous-cellules minimums de 2,5 m dans l'axe des x, 1,25 m dans l'axe des y, et 1,25 m dans l'axe des z), ont été utilisées. La création de sous-blocs est déclenchée par le modèle géologique. Les teneurs en Li 2 O, Ta 2 O 5 et Cs 2 O sont estimées dans les cellules mères et automatiquement assignées aux sous-blocs. • Le modèle de blocs a subi une rotation autour de l'axe Z (340° dans Leapfrog). • Des limites fermes entre tous les domaines de pegmatite ont été utilisées pour toutes les estimations de Li 2 O, Ta 2 O 5 et Cs 2 O. • Une validation du modèle de blocs a été effectuée à l'aide de diagrammes statistiques (swath plots), des teneurs estimées en fonction des plus proches voisins, de comparaisons des moyennes globales, et par une inspection visuelle en 3D et sur des vues en plan et en sections transversales. Taux d'humidité • Si les tonnages sont estimés à sec ou avec un taux d'humidité naturelle, et la méthode de détermination du taux d'humidité. • Les tonnages sont présentés à sec. Paramètres de

coupure • Le fondement des teneurs de coupure adoptées ou des paramètres de qualité appliqués. • Les ressources minérales des zones de césium sont encaissées au sein de la forme conceptuelle d'exploitation minière à ciel ouvert de la pegmatite CV13, indépendamment du seuil de coupure pour le lithium. Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega en se basant sur des scénarios analogues de traitement minéral et sur une analyse minéralogique indiquant que la pollucite serait le principal minéral porteur de Cs présent. • Pour la pegmatite CV13, la teneur de coupure adoptée pour les ressources à ciel ouvert est de 0,40 % Li 2 O et a été déterminée en fonction des coûts d'exploitation estimés, principalement à l'aide de prix de référence et d'une étude d'optimisation interne, pour l'exploitation minière (5,47 $/t extraite pour les ressources exploitables, les stériles ou le mort-terrain), le traitement du minerai (14,91 $/t traitée), la gestion des résidus miniers (3,45 $/t traitée), les frais G&A (18,88 $/t traitée), et les frais de transport du concentré (226,74 $/t du site minier jusqu'à Bécancour (Québec)). La récupération à l'usinage est basée sur un traitement par séparation en milieu dense (SMD) uniquement avec une récupération globale d'environ 70 % basée sur la formule de récupération à l'usinage suivante :

Récupération (%) = 75 % × (1-e^(-1,995(teneur d'alimentation en % Li 2 O)) pour produire un concentré de spodumène à 5,5 % Li 2 O. Un prix moyen à long terme de 1 500 $ US pour le concentré de spodumène CS6,0 a été supposé, avec un taux de change USD/CAD de 0,70. Une redevance de 2 % a été appliquée. • La teneur de coupure souterraine adoptée à CV13 est de 0,70 % Li 2 O et a été déterminée en utilisant les mêmes paramètres que pour les ressources à ciel ouvert, en ajoutant un coût d'extraction minière souterraine estimé à 100 $/t considérant une méthode d'extraction minière qui sera appropriée pour les lentilles faiblement inclinées. Facteurs ou

hypothèses miniers • Hypothèses formulées à l'égard des possibles méthodes d'extraction minière, des dimensions minimales d'exploitation minière et de la dilution interne (ou, le cas échéant, externe). Il est toujours nécessaire, dans le cadre du processus visant à déterminer les perspectives raisonnables d'extraction rentable à terme, de considérer les méthodes d'extraction minière potentielles, mais les hypothèses formulées à l'égard des méthodes et des paramètres d'extraction minière lors de l'estimation de ressources minérales ne sont pas toujours rigoureuses. Lorsque c'est le cas, cela doit être signalé en incluant une explication du fondement des hypothèses minières formulées. • Une méthode d'exploitation minière dans une fosse à ciel ouvert est présumée, avec des angles de pente variant de 45° à 53° selon les secteurs, avec gradins simples et doubles. • Aucun facteur de dilution ou de récupération minière n'a été pris en compte. • La méthode d'exploitation souterraine pour CV13 n'a pas été déterminée mais le coût d'extraction minière utilisé est plus élevé compte tenu de la faible inclinaison des lentilles à CV13. Les dimensions des chantiers pris en compte sont horizontales et ont une longueur de 15 m, une largeur de 7,5 m et une hauteur minimale de 3 m. • Les ressources minérales des zones de césium sont présentées sous forme de tonnes et de teneurs en place. Facteurs ou

hypothèses

métallurgiques • Le fondement des hypothèses ou des prédictions concernant le caractère métallurgique favorable ou non. Il est toujours nécessaire, dans le cadre du processus de détermination des perspectives raisonnables d'extraction rentable à terme, de considérer les méthodes métallurgiques potentielles, mais les hypothèses formulées à l'égard des procédés et des paramètres de traitement métallurgiques lors de l'estimation de ressources minérales ne sont pas toujours rigoureuses. Lorsque c'est le cas, cela doit être signalé en incluant une explication du fondement des hypothèses métallurgiques formulées. • Pour la pegmatite CV13 dans son ensemble, les hypothèses de traitement sont basées sur des essais SSL et de séparation magnétique, qui ont produit des concentrés de spodumène à 6+ % Li 2 O avec une récupération de >70 % à partir d'échantillons de carottes de forage provenant des deux pegmatites CV5 et CV13, et indiquent que la SMD serait une approche de traitement primaire viable pour CV5 et pour CV13. Ceci est étayé par plusieurs essais ultérieurs de SMD sur des carottes de forage provenant de CV5, qui ont livré des concentrés de spodumène à plus de 5,5 % Li 2 O avec des récupérations systématiquement supérieures à 75 %. • Pour les formes minières conceptuelles appliquées aux ressources minérales, en se basant sur une courbe des teneurs versus la récupération établie à partir des essais réalisés jusqu'à maintenant, une récupération moyenne d'environ 70 % pour produire un concentré de spodumène à 5,5 % Li 2 O a été employée. • Les hypothèses métallurgiques portant sur la récupération du césium dans les zones de césium Rigel et Vega sont étayées par les données provenant d'opérations commerciales historiques et actuelles d'autres pegmatites riches en césium sous forme de pollucite ailleurs dans le monde. Les schémas de traitement de ces opérations sont considérés comme des analogues raisonnables d'un schéma de traitement minéral qui serait applicable à Rigel et Vega. Ces méthodes comprennent une étape de concassage suivie d'une étape de tri de minerai aux rayons X afin de récupérer la pollucite, et la fraction des rejets est par la suite traitée par une combinaison de séparation en milieu dense (« SMD »), flottation, circuits magnétique et gravitaire afin de récupérer davantage de pollucite ainsi que le spodumène (lithium) et la tantalite (tantale). Facteurs ou

hypothèses

environnementaux • Hypothèses formulées à propos des possibles options d'élimination des résidus miniers et des stériles. Il est toujours nécessaire, dans le cadre du processus de détermination des perspectives raisonnables d'extraction rentable à terme, de considérer les impacts environnementaux potentiels d'un projet d'exploitation minière et de traitement. Bien qu'à ce stade, la détermination des impacts environnementaux potentiels, particulièrement dans le cas d'un projet en terrain peu connu, ne soit pas toujours très avancée, le statut précoce de la considération de ces impacts environnementaux potentiels doit être signalé. Lorsque ces aspects n'ont pas été considérés, cela doit être signalé en incluant une explication des hypothèses environnementales formulées. • La pegmatite CV13, qui inclut les zones Rigel et Vega, est à un stade d'évaluation précoce, cette estimation de ressources minérales étant la première pour le césium dans les zones Vega et Rigel. • Des installations conventionnelles de gestion des résidus miniers et aucun obstacle environnemental majeur ont été présumés. • Une évaluation environnementale est en cours pour la ressource à CV5, laquelle est une composante de l'ERM consolidée pour le projet. Un avis de projet a été soumis aux autorités règlementaires provinciales et des directives d'évaluation environnementale ont été reçues. Une description de projet a été soumise aux autorités fédérales. Densité apparente • Si elle est présumée ou déterminée. Si elle est présumée, le fondement des hypothèses. Si elle est déterminée, la méthode utilisée, soit humide ou à sec, la fréquence des mesures, la nature, la taille et la représentativité des échantillons. • La densité apparente du matériel en vrac doit avoir été mesurée par des méthodes qui tiennent compte adéquatement des vides (cavités, porosité, etc.), du taux d'humidité et des différences entre les différentes unités rocheuses et zones d'altération au sein du gîte. • Discuter des hypothèses relatives aux estimations de la densité apparente utilisées dans le processus d'évaluation des différents matériaux. • La densité de la pegmatite a été estimée à l'aide d'une fonction de régression linéaire établie à partir de mesures de terrain de la DR (1 échantillon à chaque ~4,5 m) et la teneur en Li 2 O. La fonction de régression (DR = 0,0674 x Li 2 O (%) + 0,81 x B 2 O 3 (%) + 2,6202) a été utilisée pour tous les blocs de pegmatite. Une valeur de DR fixe a été assignée aux blocs non pegmatitiques en se basant sur la valeur médiane des mesures de terrain (CV5 : diabase = 2,89, amphibolites = 2,99, roches métasédimentaires = 2,75, roches ultramafiques = 2,94, mort-terrain = 2,00; et CV13 : amphibolites = 3,01, roches métasédimentaires = 2,82, roches ultramafiques = 3,02, mort-terrain = 2,00). Classification • Le fondement de la classification des ressources minérales en différentes catégories de confiance. • Si tous les facteurs pertinents ont été pris en compte de manière appropriée (c'est-à-dire la confiance relative envers les estimations de tonnage/teneur, la fiabilité des données utilisées, la confiance envers la continuité de la géologie et des valeurs en métaux, la qualité, la quantité et la répartition des données). • Si le résultat reflète de manière appropriée l'avis de la personne compétente à l'égard du gîte. • La classification des ressources dans l'ERM des zones de césium respecte les lignes directrices du JORC 2012. Toutes les ressources minérales citées présentent des perspectives raisonnables d'extraction rentable à terme. Toutes les ressources minérales présentées ont été circonscrites au moyen de formes conceptuelles exploitables dans une fosse à ciel ouvert afin de démontrer qu'elles présentent des perspectives raisonnables d'extraction rentable à terme (« PRERT »). • Les blocs ont été classés dans la catégorie indiquée là où : 1) la continuité géologique était démontrée et l'épaisseur minimale était de 2 m, 2) l'espacement entre les sondages était de 70 m ou moins, les blocs étaient estimés à l'aide d'au moins 2 sondages, et les paramètres minimums des critères d'estimation étaient respectés, et 3) les teneurs montraient une continuité au seuil de coupure sélectionné. Les blocs ont été classés dans la catégorie présumée lorsque l'espacement entre les sondages était entre 70 m et 140 m et que les paramètres minimums des critères d'estimation étaient respectés. La continuité géologique et une épaisseur minimale de 2 m étaient aussi obligatoires. Aucun bloc n'a été classé dans la catégorie mesurée. Les dykes de pegmatite ou les extensions où le niveau d'information ou le degré de confiance était plus faible n'ont également pas été classés. • Des formes de classification ont été créées autour des blocs contigus selon les critères cités en tenant compte de la méthode d'extraction minière sélectionnée. • La classification de l'ERM est appropriée et reflète l'avis de la personne compétente (Todd McCracken). Audits ou examens • Les résultats de tout audit ou examen de l'estimation des ressources minérales. • L'ERM a été révisée à l'interne par BBA Engineering Ltd dans le cadre de son processus d'examen interne régulier. • Il n'y a pas eu d'audit externe de l'ERM. Discussion de

l'exactitude

relative/degré de

confiance • S'il y a lieu, une déclaration sur l'exactitude relative et le degré de confiance dans l'estimation des ressources minérales à l'aide d'une approche ou d'une procédure jugée appropriée par la personne compétente. Par exemple, l'application de procédures statistiques ou géostatistiques pour quantifier l'exactitude relative des ressources à l'intérieur des limites de confiance indiquées ou, si une telle approche n'est pas jugée appropriée, une discussion qualitative des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur l'exactitude relative et le degré de confiance dans l'estimation. • La déclaration doit préciser si elle a trait aux estimations globales ou locales et, si locales, indiquer les tonnages pertinents, qui devraient être pertinents pour l'évaluation technique et économique. La documentation doit inclure les hypothèses formulées et les procédures utilisées. • Ces déclarations de l'exactitude relative et du degré de confiance dans l'estimation doivent être comparées aux données de production, le cas échéant. • La personne compétente est d'avis que l'ERM consolidée (CV5 et CV13, ainsi que l'ERM des zones de césium) considère de manière appropriée les facteurs modificateurs et a été estimée selon les meilleures pratiques de l'industrie. • L'exactitude de l'ERM des zones de césium est déterminée, entre autres choses, par le degré de confiance géologique incluant la compréhension de la géologie, la géométrie du gîte et l'espacement entre les sondages. • Comme toujours, toute variation des hypothèses concernant les prix des substances et les taux de change aura un impact sur la taille optimale des formes conceptuelles d'exploitation minière à ciel ouvert. • Toute variation de la règlementation environnementale ou juridique actuelle pourrait affecter les paramètres opérationnels (coûts, mesures d'atténuation). • L'ERM des zones de césium est circonscrite à l'aide de formes d'exploitation minière à ciel ouvert et d'une contrainte basée sur la teneur en césium reflétant la minéralogie, afin de satisfaire au critère de perspectives raisonnables d'extraction rentable à terme.

À PROPOS DE MÉTAUX DE BATTERIES PATRIOT INC.

Métaux de Batteries Patriot inc. est une société d'exploration pour le lithium de roche dure qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de Corvette) de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité des infrastructures de lignes électriques régionales. Le projet englobe la plus grande ressource minérale8 de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite au monde9 dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O de ressources indiquées et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O de ressources présumées. Par ailleurs, le projet englobe une ressource minérale consolidée, qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées et se classe comme la plus grande ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et la 8e plus grande au monde.

Une évaluation économique préliminaire (« EEP ») a été annoncée pour la pegmatite CV5 (lithium) le 21 août 2024, mettant en lumière le potentiel de Shaakichiuwaanaan en tant qu'importante source d'approvisionnement nord-américaine de matières premières de lithium. L'EEP décrit le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, ciblant jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène au moyen d'un schéma de traitement simple, par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement.

