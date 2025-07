MONTRÉAL, le 30 juill. 2025 /CNW/ - 30 juillet 2025 - Sydney, Australie

Métaux de Batteries Patriot inc. (la « Société » ou « Patriot ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer la nomination de Mme Aline Côté au conseil d'administration, prenant effet immédiatement. Mme Côté siègera en tant qu'administratrice indépendante.

Mme Côté est une dirigeante chevronnée du secteur minier qui cumule plus de 27 ans d'expérience internationale dans les domaines de l'exploration, des services techniques et du leadership opérationnel. Elle a commencé sa carrière chez Noranda inc. et a occupé des postes de responsabilités croissantes chez Xstrata plc et Glencore International AG. En 2014, elle a été nommée à la tête des services techniques miniers pour le zinc chez Glencore, un rôle qu'elle a tenu jusqu'en 2019, lorsqu'elle est devenue la première femme à la tête des actifs industriels chez Glencore en tant que cheffe des actifs industriels mondiaux de zinc et de plomb de l'entreprise.

En 2019, elle s'est jointe au conseil d'administration de Kazzinc et en 2020, au conseil d'administration de Trevali Mining Corporation, où elle était présidente du comité technique.

Mme Côté est titulaire d'un Baccalauréat en géologie et d'un MBA de l'Université du Québec, et a fait des études graduées à l'Université Laurentienne.

Elle apporte au conseil une grande expertise opérationnelle, une vision stratégique et de l'expérience pratique dans la gestion d'opérations minières capitalistiques de grande envergure dans plusieurs juridictions.

Pierre Boivin, président du conseil d'administration, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Aline au sein de l'équipe de Métaux de Batteries Patriot en tant qu'administratrice indépendante. Aline est une dirigeante très respectée dans le secteur minier et constitue un ajout solide pour notre conseil. Basée au Québec mais réputée dans l'industrie minière mondiale, elle apporte une combinaison exceptionnelle de profondeur technique, de leadership opérationnel et de perspective stratégique. Sa nomination renforce la crédibilité de notre conseil au sein de l'industrie, ainsi que notre alignement face au rôle grandissant que le Québec est appelé à jouer dans la chaîne de valeur des minéraux critiques. »

À propos de Métaux de Batteries Patriot inc.

Métaux de Batteries Patriot inc. est une société d'exploration pour le lithium de roche dure qui se concentre sur l'avancement de sa propriété Shaakichiuwaanaan (auparavant connue sous le nom de Corvette) de l'échelle d'un district, détenue à 100 % par la Société et située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec (Canada), laquelle est accessible à longueur d'année par une route praticable en toutes saisons et située à proximité des infrastructures de lignes électriques régionales. Le projet englobe la plus grande1 ressource minérale de pegmatite riche en césium sous forme de pollucite2 au monde dans les zones Rigel et Vega, avec 0,69 Mt à 4,40 % Cs 2 O de ressources indiquées et 1,70 Mt à 2,40 % Cs 2 O de ressources présumées. Par ailleurs, le projet englobe une ressource minérale consolidée, qui inclut les zones de césium Rigel et Vega, totalisant 108,0 Mt à 1,40 % Li 2 O, 0,11 % Cs 2 O, 166 ppm Ta 2 O 5 et 66 ppm Ga de ressources indiquées et 33,4 Mt à 1,33 % Li 2 O, 0,21 % Cs 2 O, 155 ppm Ta 2 O 5 et 65 ppm Ga de ressources présumées et se classe comme la plus grande ressource de pegmatite lithinifère des Amériques et la 8e plus grande au monde.

Une évaluation économique préliminaire (« EEP ») a été annoncée pour la pegmatite CV5 le 21 août 2024, mettant en lumière son potentiel en tant qu'importante source d'approvisionnement nord-américaine de matières premières de lithium. L'EEP décrit le potentiel d'un projet à haute teneur en lithium concurrentiel et d'importance mondiale, ciblant jusqu'à ~800 ktpa de concentré de spodumène au moyen d'un schéma de traitement simple, par séparation en milieu dense (« SMD ») seulement.

1 Détermination basée sur les données sur les ressources minérales colligées jusqu'au 11 juillet 2025 à partir des informations publiées par les sociétés.

2 La teneur de coupure de l'ERM consolidée varie selon la méthode d'exploitation minière et la pegmatite (0,40 % Li 2 O à ciel ouvert, 0,60 % Li 2 O sous terre à CV5 et 0,70 % Li 2 O sous terre à CV13). Une teneur de 0,50 % Cs 2 O a été utilisée comme contrainte pour modéliser les zones de césium Rigel et Vega, qui sont entièrement englobées à l'intérieur de la forme minière à ciel ouvert de la pegmatite CV13. La date d'effet des ERM est le 20 juin 2025 (jusqu'au sondage CV24-787 inclusivement). Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales ni des réserves de minerai puisque leur viabilité économique n'a pas été démontrée.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse [email protected], nous téléphoner au numéro +1 (604) 279-8709, ou visiter notre site web au www.patriotbatterymetals.com. Veuillez également consulter les documents d'information continue de la Société qui ont été déposés et qui sont disponibles sous son profil aux adresses www.sedarplus.ca et www.asx.com.au, pour obtenir les données d'exploration disponibles.

Le présent communiqué de presse a été approuvé par

« KEN BRINSDEN »

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Personne qualifiée/compétente

L'information contenue dans le présent communiqué qui renvoie aux résultats d'exploration pour la propriété Shaakichiuwaanaan est fondée sur, et reflète fidèlement, l'information compilée par M. Darren L. Smith, M. Sc., géologue professionnel, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec (numéro de permis 01968) et de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (numéro de membre 87868). M. Smith a examiné et approuvé l'information technique contenue dans le présent communiqué.

M. Smith est membre de la direction et vice-président à l'exploration de Métaux de Batteries Patriot inc. et détient des actions ordinaires et des options de la Société.

M. Smith possède une expérience suffisante, qui est pertinente pour le style de minéralisation, le type de gîte à l'étude et les activités exercées, pour être qualifié de « personne compétente », au sens attribué au terme Competent Person dans l'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (le code du JORC). M. Smith consent à l'inclusion, dans le présent communiqué, des propos fondés sur cette information dans la forme et selon le contexte dans lesquels elle figure.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient de l'« information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits actuels ou historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses; par conséquent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Vous êtes donc avisé de ne pas accorder d'importance indue aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent par l'emploi de mots comme « plan », « développement », « croissance », « poursuivre », « intentions », « attentes », « stratégie », « opportunités », « anticiper », « tendances », « potentiel », « perspectives », « capacité », « additionnel », « en voie de », « viabilité », « estimation », « atteindre », « améliorer », « renforcer », « cible », « sera », « est d'avis » ou des variations de ces mots et des phrases ou des énoncés à l'effet que certaines actions et certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, être entrepris ou atteints.

Bien que la Société soit d'avis que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables et qu'elle ait tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux qui sont prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que cette information prospective se révélera exacte, les résultats réels et les événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux anticipés dans cette information. Ainsi, ces risques ne sont pas exhaustifs; toutefois, ils devraient être considérés avec attention. Si l'une de ces incertitudes ou l'un de ces risques se concrétisait, les résultats réels pourraient être très différents de ce que les énoncés prospectifs inclus dans les présentes laissent entendre. Compte tenu des risques, des incertitudes et des hypothèses inhérents aux énoncés prospectifs, les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs.

Les lecteurs sont priés de noter que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive et ne présente pas la totalité des facteurs et des hypothèses qui pourraient avoir été utilisés. Les énoncés prospectifs sont également sujets à des risques et à des incertitudes auxquels sont confrontées les activités de la Société, qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de croissance de la Société. Parmi les risques auxquels la Société est exposée et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, on retrouve notamment la capacité de mettre en œuvre les plans relatifs au projet de la Société, ainsi que le moment de leur mise en œuvre. En outre, les lecteurs sont priés d'examiner attentivement l'analyse détaillée des risques présentée dans la plus récente notice annuelle de la Société déposée sur SEDAR+ pour mieux comprendre les risques et les incertitudes qui touchent les activités et l'exploitation de la Société.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont faits seulement à la date des présentes. La Société n'a pas l'intention ou n'est assujettie à aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison, sauf dans la mesure exigée par les lois applicables. La Société présente tous ses énoncés prospectifs sous réserve des présentes mises en garde.

Déclaration de la personne compétente (Règle d'inscription de l'ASX)

L'estimation des ressources minérales qui figure dans le présent communiqué a été annoncée par la Société conformément à la Règle d'inscription 5.8 de l'ASX le 13 mai 2025. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée vérifiée par la personne compétente ayant une incidence importante sur l'information incluse dans l'annonce et que toutes les hypothèses et tous les paramètres techniques importants qui sous-tendent les estimations dans l'annonce continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme qu'en date du présent communiqué, la forme et le contexte selon lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport à l'annonce initialement faite aux marchés.

Olivier Caza-Lapointe, Responsable, Relations avec les investisseurs, Tél. : +1 (514) 913-5264, Courriel : [email protected]