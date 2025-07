MONTRÉAL, le 20 juill. 2025 /CNW/ - SYDNEY, Australia - 21 juillet, 2025

Patriot Battery Metals Inc. (la « Société » ou « Patriot ») (TSX : PMET) (ASX : PMT) (OTCQX : PMETF) (FSE : R9GA) a le plaisir d'annoncer que Ken Brinsden, président, chef de la direction et directeur général de la Société, animera un webinaire en direct destiné aux investisseurs demain, mardi 22 juillet 2025 (Sydney) et lundi 21 juillet 2025 (Montreal), afin de discuter de l'estimation initiale des ressources minérales pour le césium annoncée aujourd'hui pour les zones Rigel et Vega sur la propriété Shaakichiuwaanaan, détenue à 100 % par Patriot, située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

M. Brinsden fera le point avec les investisseurs sur l'importance de cette annonce et soulignera la découverte de césium, tout en profitant de l'occasion pour présenter une mise à jour de l'étude de faisabilité définitive axée uniquement sur le lithium à CV5 pour Shaakichiuwaanaan et d'autres étapes à venir.

Les investisseurs et les actionnaires auront l'occasion de poser des questions en direct via le portail de webinaire interactif. Il est également possible de soumettre des questions à l'avance par courriel au responsable des relations avec les investisseurs de la Société - Olivier Caza-Lapointe.

Détails de l'inscription

Le webinaire débutera à 8 h, heure normale de l'Ouest de l'Australie / 10 h, heure normale de l'Est de l'Australie, le 22 juillet / 20 h, heure avancée de l'Est du Canada, le 21 juillet, et durera environ 45 minutes. Les investisseurs, actionnaires et médias peuvent s'inscrire pour y assister via le lien suivant :

https://www.bigmarker.com/read-corporate/patriot-battery-metals-0b862b2e67b3cfdceb94c8c3

Un enregistrement du webinaire sera diffusé sur le site Web et les plateformes de médias sociaux de Patriot pour les investisseurs situés dans les fuseaux horaires nord-américains.

"KEN BRINSDEN"

Kenneth Brinsden, président, chef de la direction et directeur général

Olivier Caza-Lapointe

Responsable, Relations avec les investisseurs

T: +1 (514) 913-5264

C: [email protected]

SOURCE Patriot Battery Metals Inc