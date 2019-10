Nouveau salon vedette de WestJet à Calgary : un refuge sous notre toit

« Au moment où WestJet poursuit son aventure marquée par la croissance rapide afin d'obtenir le statut de transporteur en réseau d'envergure mondiale, notre nouveau salon vedette de Calgary nous permettra d'offrir aux membres du niveau supérieur de notre programme de fidélité Récompenses WestJet, à nos invités de la cabine Affaires et aux voyageurs de certains transporteurs aériens un refuge sous notre toit à Calgary, mentionne d'Arcy Monaghan, vice-président, programmes de fidélisation chez WestJet. Ce salon mettra de l'avant l'hospitalité primée, le style raffiné, les produits de la plus haute qualité et l'expérience remarquable dont profitent nos invités depuis le lancement de notre nouveau Dreamliner. »

Réalisé en collaboration avec les autorités aéroportuaires de Calgary, le nouveau salon d'accueil de West Jet sera situé près du hall B, au bénéfice des voyageurs se déplaçant des halls A et B vers le terminal des vols intérieurs, et du hall D vers le terminal des vols internationaux.

« Que nos invités entreprennent un voyage, ou qu'ils prennent un vol de correspondance, notre salon de la plus haute qualité nous permettra d'améliorer leur expérience, explique Rob Palmer, chef des finances et vice-président, Finances, Administration aéroportuaire de Calgary. L'aéroport international de Calgary ressent déjà un sentiment de fierté à l'idée d'accueillir WestJet et d'être la plaque tournante de son Dreamliner. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir ce salon vedette au sein de notre aéroport. Toutes nos félicitations à WestJet,. »

Conçu en partenariat avec Gensler, une société de design et d'architecture de classe mondiale, le salon intégrera de façon harmonieuse des éléments raffinés de design intérieur contemporain et d'art de vivre à la montagne. Cet espace personnalisé d'inspiration canadienne offrira des boissons et aliments locaux exceptionnels, ainsi que différentes commodités nécessaires au bon déroulement des voyages d'affaires conçues pour permettre aux voyageurs de demeurer connectés. Une fois les travaux terminés, ce sera un endroit où nos invités pourront travailler, se détendre, se revitaliser et collaborer avec style et en tout confort, un témoignage de la sophistication continue de WestJet en ce qui concerne sa flotte de Boeing, ainsi que son accueil et son service primés.

L'ouverture du salon vedette de WestJet est prévue vers la fin de l'été 2020. Les membres du programme Récompenses WestJet de niveaux Platine, Or et Argent admissibles aux avantages complémentaires donnant accès au salon, ainsi que nos invités voyageant dans notre cabine Affaires, seront parmi les premiers à profiter de ce nouvel espace.

D'autres renseignements au sujet du salon vous seront communiqués au cours des prochains mois.

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore et WestJet Link, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019), et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet a aussi figuré parmi les compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques préférées des voyageurs en Amérique du Nord. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Le programme de fidélisation de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en matière de mobilisation des membres en 2019 au Canada (Bond Brand Loyalty)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 et 2019 au Canada (Récompenses Canada)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (Skytrax)

2018/2017/2016 - Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

