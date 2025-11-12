TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Chaque année, plus d'un million de jeunes Canadiens et Canadiennes ont besoin de soutien en santé mentale. Pourtant, près de 60 % d'entre eux n'obtiennent pas les soins dont ils ont besoin, en raison d'obstacles comme la complexité de la navigation dans le système, les longs délais d'attente et le coût. Pour les jeunes issus de communautés vulnérables, ces défis sont encore plus importants.

GreenShield, seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé, réagit en lançant son écosystème de santé mentale des jeunes, une plateforme numérique centralisée conçue pour fournir aux jeunes Canadiens et Canadiennes un soutien en santé mentale opportun et culturellement adapté.

« La crise de la santé mentale chez les jeunes prend de l'ampleur au Canada et il est donc essentiel d'agir avec audace et en collaboration pour y faire face », a affirmé Zahid Salman, président et chef de la direction de GreenShield. « Notre nouvelle solution axée sur les données permet aux jeunes Canadiens et Canadiennes d'avoir un accès plus rapide, plus simple et plus équitable à des soins pour mieux répondre à leurs besoins et générer un réel impact.

L'écosystème offre une plateforme unique, facile d'accès, qui relie directement les jeunes à des organisations et des ressources de confiance. Il est conçu pour lever les principaux obstacles auxquels les jeunes sont confrontés lorsqu'ils accèdent aux soins.

Navigation -- Les jeunes ont du mal à savoir vers qui se tourner pour obtenir de l'aide en raison des lacunes dans les services et de la fragmentation des systèmes. Seuls 19 % des jeunes ont eu recours à des services de santé mentale l'année dernière.





Accessibilité -- Parmi les jeunes Canadiens et Canadiennes cherchant à accéder à des soins en santé mentale, 45 % se heurtent à de longs délais d'attente et 41 % peinent à trouver le soutien adapté à leurs besoins.





Abordabilité -- Dans le contexte économique actuel, le coût des services de santé mentale constitue un stress supplémentaire. Plus de 50 % des jeunes considèrent le coût comme un obstacle.

L'année dernière, nous avons mis au point l'écosystème de la santé mentale des jeunes en collaborant avec des organismes communautaires, en réunissant des jeunes de tout le Canada dans le cadre de tables rondes, et en analysant les données d'utilisation anonymisées d'étudiants et d'étudiantes du niveau postsecondaire adhérant à un régime d'assurance de GreenShield. Grâce à la collaboration avec des organismes de santé mentale pour les jeunes, l'écosystème accompagne les jeunes là où ils se trouvent, en leur offrant un soutien et des ressources conçus pour respecter leurs valeurs, leur identité et leur vécu.

Voici certains des partenaires de ce projet pilote :

Jack.org -- Veille à ce que les jeunes disposent des outils, de l'éducation et du soutien dont ils ont besoin pour surmonter les difficultés avant qu'elles ne culminent à un point de crise. « Jack.org est fier de s'associer à GreenShield pour s'assurer que les jeunes disposent des outils, de l'éducation et du soutien dont ils ont besoin pour surmonter les difficultés avant qu'elles n'atteignent un point critique », a déclaré Michael Braithwaite, président-directeur général de Jack.org. « Ensemble, nous bâtissons un avenir où la santé mentale des jeunes est une priorité et est accessible à tous. »





Tel-jeunes -- Accompagne les ados du Québec au quotidien, dans leurs découvertes, premières expériences, questionnements et difficultés. « Les jeunes d'aujourd'hui vivent des réalités complexes. En joignant ses forces à celles de GreenShield, Tel-jeunes s'engage à faire en sorte que chaque jeune puisse bénéficier d'un soutien qui reflète véritablement ce qu'il est et qui réponde à ses expériences uniques. » - Annie Papageorgiou, directrice générale, Tel-jeunes





Réseaux Services intégrés pour la jeunesse (IYS) -- Fournit des services complets de santé mentale d'un océan à l'autre avec Foundry, Kickstand, Choices for Youth. « Grâce à la collaboration entre Kickstand et GreenShield, nous poursuivons notre engagement commun à rencontrer les jeunes là où ils se trouvent, en leur offrant des services intégrés et centrés sur eux, qui respectent leurs valeurs, leur identité et leur expérience vécue. L'initiative de GreenShield en matière de santé mentale des jeunes renforce cette mission en élargissant l'accès équitable aux soins et en éliminant les obstacles, afin que chaque jeune se sente vu, soutenu et responsabilisé dans son cheminement vers le bien-être. » - Katherine Hay, directrice générale, Kickstand





Trans Wellness Ontario -- Améliore et maintient la santé et le bien-être des personnes et des familles 2SLGBTQI+. « À une époque où les jeunes de genres divers doivent composer avec des messages sociaux contradictoires sur la façon de mener leur vie, Trans Wellness Ontario est reconnaissant de pouvoir compter sur ce partenariat avec GreenShield pour offrir du soutien et des ressources qui favorisent un avenir où chacun et chacune peut se sentir à sa place, peu importe son identité. » - Juliana Simons, directrice des services communautaires, Trans Wellness Ontario



Au fur et à mesure de l'évolution de l'écosystème, d'autres organisations de santé mentale des jeunes - dont Kids Help Phone, Youth Wellness Hubs Ontario, et station SME - seront intégrées pour élargir la gamme de solutions et de soutiens accessibles, en veillant à ce que la plateforme continue de refléter les divers besoins des communautés de jeunes et d'y répondre.

« En unissant nos forces avec des partenaires aux valeurs communes - des organismes communautaires aux fournisseurs de soins de santé - nous faisons rayonner des solutions adaptées sur le plan culturel et les intégrons à notre écosystème numérique pour rejoindre les jeunes là où ils sont », a déclaré Mandy Mail, première vice-présidence et leader de GreenShield Communautaire. « Ensemble, nous faisons tomber les obstacles aux soins et donnons aux jeunes les moyens d'accéder à l'aide dont ils ont besoin, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Nous lançons un appel aux chefs d'entreprise, aux décideurs et aux leaders communautaires : unissons nos efforts pour transformer la santé mentale des jeunes partout au Canada. »

En plus de chapeauter cet écosystème, GreenShield offre un soutien gratuit en santé mentale, y compris des consultations personnalisées et un abonnement gratuit d'un an à la TCC en ligne à tous les jeunes âgés de 15 à 29 ans à travers le Canada qui sont issus de populations en quête d'équité.

L'initiative de GreenShield pour la santé mentale des jeunes s'inscrit dans la continuité de ses actions audacieuses en santé mentale - un enjeu majeur et urgent pour les Canadiens et Canadiennes d'aujourd'hui.

Visitez le nouvel écosystème pilote de GreenShield ici : http://www.greenshield.ca/fr-ca/communautaire/sante-mentale-des-jeunes

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peuvent atteindre leur plein potentiel en matière de santé et de bien-être.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Sans but lucratif, donc sans actionnaires, nous réinvestissons nos excédents directement dans le soutien des communautés mal desservies. Grâce à GreenShield Communautaire, nous avons eu une incidence positive sur la santé et le bien-être de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes depuis 2020.

Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'engagement d'avoir un impact mesurable sur trois millions de personnes supplémentaires au Canada d'ici 2030 - dans les domaines de la santé mentale, des médicaments essentiels et de la prise en charge des maladies chroniques - grâce à des initiatives évolutives qui apportent des changements significatifs dans le cadre de notre mission, qui est de promouvoir Une meilleure santé pour tousMC.

GreenShield est fière d'avoir été reconnue à plusieurs reprises comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la prestigieuse liste « Change the World » de Fortune - ce qui témoigne de notre engagement soutenu à l'égard de l'innovation et de l'impact axés sur les objectifs.

