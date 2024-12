TORONTO, le 11 déc. 2024 /CNW/ - GreenShield est fière de publier son dernier rapport sur les résultats en santé, intitulé Faire le point sur Une meilleure santé pour tous, qui expose une analyse approfondie de l'incidence de l'intégration des services d'assurance et de soins de santé.

Le rapport fait état des avancées mesurables générées par GreenShield en matière d'accessibilité, d'équité et de résultats en santé pour la population canadienne grâce à une solution novatrice de services intégrés d'assurance et de soins de santé.

Nouveau rapport : des services intégrés favorisant l'accessibilité, l'équité et de meilleurs résultats en santé pour les Canadiens et Canadiennes (Groupe CNW/GreenShield)

Tirant parti des données agrégées sur plus de sept millions de Canadiens et Canadiennes servis par GreenShield, le rapport présente des pistes de solutions pour améliorer l'accès aux soins, le soutien en santé mentale, la gestion des maladies chroniques et les soins pharmaceutiques.

« Seule entreprise d'assurance et de soins de santé sans but lucratif au Canada, GreenShield est déterminée à éliminer les barrières systémiques à l'accessibilité, à l'efficacité et à l'équité », a déclaré Zahid Salman, président et chef de la direction de l'entreprise. « Cette édition de notre rapport sur les résultats en santé met en lumière la révolution amenée par GreenShield en matière de soins de santé au Canada grâce à son modèle unique de fournisseur-payeur. En favorisant une amélioration mesurable de l'accessibilité, de l'équité et des résultats en santé, nous démontrons notre engagement à promouvoir Une meilleure santé pour tous. »

Faits saillants

Accès aux services de santé - Au Canada, une personne sur six, soit environ 5,4 millions de personnes, n'a pas de médecin de famille ni accès à un infirmier praticien ou une infirmière praticienne. GreenShield améliore l'accessibilité et réduit les consultations à l'hôpital en mettant les personnes en communication avec des professionnels et des professionnelles de la santé en temps opportun grâce à la télémédecine, et 92 % des problèmes sont résolus au premier rendez-vous.

Soutien en santé mentale - La santé mentale représente un tiers des réclamations en invalidité et est à l'origine de 70 % des coûts relatifs à l'invalidité en milieu de travail. Grâce à GreenShield+ et à notre outil de jumelage de pointe, les gens peuvent obtenir des rendez-vous personnalisés dans un délai de 24 heures.

Intégration de la pharmacie - GreenShield Pharmacie transforme la gestion des médicaments en y facilitant l'accès et en favorisant l'observance thérapeutique. GreenShield Pharmacie a enregistré un taux d'observance thérapeutique supérieur de 9 % aux autres pharmacies.

Retombées sociales - Entreprise sans but lucratif, GreenShield est en bonne voie de réinvestir 75 millions de dollars d'ici la fin de 2025 afin d'exercer une incidence positive sur au moins un million de Canadiens et Canadiennes, particulièrement en santé mentale, en santé buccodentaire, en médicaments essentiels et en gestion des maladies chroniques.

À propos de GreenShield+ : Assurance et soins de santé en un seul endroit

Comme les Canadiens et Canadiennes passent 2,5 fois plus de temps à tenter d'obtenir les services d'assurance et de soins de santé dont ils ont besoin qu'à accéder à des soins, il faut simplifier l'expérience en assurance et en soins de santé pour favoriser de meilleurs résultats en santé en milieu de travail.

Lancé en juin 2023, GreenShield+ est un écosystème virtuel de services d'assurance et de soins de santé unique en son genre qui offre un niveau d'intégration sans précédent entre les services de santé (télémédecine, pharmacie, gestion de maladies chroniques, soutien en santé mentale, etc.) et les régimes d'assurance collective. Avec GreenShield+, les utilisateurs et utilisatrices peuvent vérifier leur assurance, accéder à leurs protections, communiquer avec des fournisseurs de soins de santé et soumettre leurs réclamations, et ce, à partir d'une seule et même solution facile à utiliser. Grâce à l'intégration des soins de santé et de l'assurance dans une seule solution, GreenShield+ aide les Canadiens et Canadiennes à passer moins de temps à se frayer un chemin dans le système de santé et plus de temps à prendre soin de leur santé.



Pour lire la version complète du rapport sur les résultats en santé, rendez-vous sur : https://grnshld.com/HO2024DecFr

À propos de GreenShield

Seule entreprise sans but lucratif de services d'assurance et de soins de santé à l'échelle du Canada, GreenShield croit que l'accès aux soins de santé est un droit, et non un privilège. Nous sommes déterminés à améliorer les résultats en santé, à contribuer au changement systémique et à bâtir un avenir où chaque Canadien et chaque Canadienne peut atteindre son plein potentiel en matière de santé.

Nous proposons une toute nouvelle expérience de l'assurance et des soins de santé en regroupant ces services en un seul endroit. Et c'est grâce à notre modèle unique de « fournisseur-payeur » : « fournisseur » parce que nous offrons divers services de soins de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie, en prise en charge des maladies chroniques et en télémédecine, et « payeur » parce que nous offrons des services d'assurance, d'administration des régimes et de traitement des réclamations.

Nous sommes une entreprise sans but lucratif, donc sans actionnaires : nous pouvons réinvestir en priorité nos revenus excédentaires directement dans le soutien de communautés mal desservies. Par l'intermédiaire de GreenShield Communautaire, l'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars pour améliorer la santé de plus d'un million de Canadiens et Canadiennes d'ici la fin de 2025, et particulièrement dans le cadre de ses programmes de santé mentale, de médicaments essentiels, de soins buccodentaires et de gestion des maladies chroniques. Nos initiatives évolutives permettent d'apporter d'importants changements en faveur d'Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est fière de sa culture qui a été reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada, d'avoir obtenu la certification d'Entreprise généreuse d'Imagine Canada et d'avoir vu son nom inscrit sur la liste « Change the World » de Fortune.

Sarah Mortimer, directrice, Communications, [email protected] | 647-221-9037