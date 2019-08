Nouveau projet temporaire d'agriculture à l'Hippodrome

MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce annonce la mise sur pied d'un projet transitoire d'agriculture urbaine pour encourager la participation citoyenne et le développement durable. En effet, la démolition des anciens bâtiments et des écuries de l'Hippodrome est complétée depuis quelques semaines et des activités temporaires sont déjà en place.

Acquis en octobre 2017 par la Ville de Montréal, un nouveau quartier inclusif verra le jour sur les terrains de l'ancien Hippodrome. Entre temps, le site représente un lieu propice au développement de divers projets communautaires. Soucieux de l'environnement, l'arrondissement a d'abord choisi l'agriculture urbaine comme activité principale. Carottes, laitues, betteraves, radis, et certaines espèces autochtones, telles que des haricots grimpants et des melons d'Oka, sont cultivés dans des bacs installés sur l'ancienne piste de course. De plus, pour favoriser la pollinisation, deux ruches et des plantes dont le nectar est récolté pour produire le miel ont été aménagés pour le bien-être des abeilles.

Pour assurer le succès de ce projet, l'arrondissement s'est associé en avril dernier à des organismes œuvrant en agriculture urbaine et en sécurité alimentaire. La Société environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV), la Cafétéria communautaire Multicaf et le Dépôt Centre communautaire d'alimentation bénéficient d'un financement de 52 500 $ pour la réalisation de ce projet temporaire d'agriculture urbaine qui aura cours jusqu'en novembre 2019. La Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) a reçu un montant de 30 250 $ pour organiser, avec des bénévoles, des activités de pépinière sur le site, dont l'entreposage d'arbres à planter dans l'arrondissement et ailleurs dans la Ville. Au cours des trois prochaines années, la plantation permanente de 600 arbres sera organisée. Enfin, Miel Montréal a obtenu 28 759 $ pour l'installation de deux ruches, l'aménagement mellifère et l'organisation d'activités éducatives sur les procédés apicoles. À l'automne, une serre sera construite, de l'ail y sera planté, et des corvées de bénévoles sont planifiées.

« D'ici à ce que l'hippodrome devienne le quartier vert, mixte et inclusif que nous souhaitons, nous soutenons le développement d'un sentiment d'appartenance et d'enracinement de la communauté. Je suis très fière de ces initiatives qui contribuent à la lutte aux changements climatiques et à la promotion de la biodiversité, » mentionne madame Sue Montgomery, mairesse de l'arrondissement.

« Pour nous à la SOVERDI, ce beau projet à l'Hippodrome est parfaitement en lien avec notre mission : reverdir Montréal de façon équilibrée en développant sa forêt urbaine pour une population en meilleure santé. Ce grand espace est le lieu idéal, à la fois pour développer une seconde pépinière d'arbres pour nos projets de plantation, et aussi pour mettre en place des projets pilotes environnementaux innovants en arboriculture, » affirme Monsieur Simon Racine, directeur des grands projets à la SOVERDI.

Dès cet automne, l'Office de consultation publique de Montréal débutera les consultations pour définir, avec les citoyens, les élus, les promoteurs et autres groupes, l'avenir de ce site. Grâce au Règlement pour une métropole mixte de la Ville, qui assure une présence importante de logements sociaux et abordables dans les nouveaux développements immobiliers, un nouveau quartier inclusif pourra voir le jour au cours des années suivantes.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements: Information : 514 872-4863

