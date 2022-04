LEDUC, AB, le 25 avril 2022 /CNW/ - En aidant les Canadiens à améliorer l'efficacité énergétique de leur maison, on leur permet non seulement d'économiser sur leurs factures mensuelles, mais aussi de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et à la création d'emplois de qualité.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Joanne Vanderheyden, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé aujourd'hui un investissement de 4,1 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Financement de l'efficacité communautaire (FEC) pour la mise en œuvre d'un programme de financement des améliorations écoénergétiques résidentielles qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les factures énergétiques dans la ville de Leduc, en Alberta.

La Ville de Leduc recevra donc 4 102 500 $ pour mettre en œuvre le Programme d'améliorations axées sur les énergies propres (CEIP). Ce programme basé sur le modèle PACE (Property Assessed Clean Energy) et géré par Alberta Municipalities permettra de financer les améliorations écoénergétiques et celles axées sur les énergies renouvelables des propriétés résidentielles. Les propriétaires rembourseront ensuite les coûts de leurs projets énergétiques par le biais d'une taxe d'améliorations locales (TAL) ajoutée à leur facture d'impôts fonciers. La réception des demandes de financement devrait commencer à la fin mai.

Le programme sera offert aux propriétaires de propriétés résidentielles admissibles, notamment les maisons individuelles, les maisons jumelées, les maisons en rangée et les maisons de ville, ainsi que les immeubles résidentiels à logements multiples de trois étages ou moins. Les participants pourront choisir parmi diverses améliorations possibles, notamment l'installation de systèmes photovoltaïques, de chauffe-eau solaires, de thermopompes à air ou d'appareils de chauffage et d'éclairage à haut rendement, ou encore l'amélioration de l'isolation et de l'étanchéité à l'air des maisons. Pour encourager la participation des résidents, la Ville offrira des remises pour les améliorations admissibles, les évaluations ÉnerGuide de l'efficacité énergétique des maisons et l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

L'initiative Financement de l'efficacité communautaire (FEC) est offerte par le Fonds municipal vert (FMV), programme géré par la FCM et financé par le gouvernement du Canada. L'initiative FEC aide les collectivités de toutes tailles à mettre en œuvre des programmes de financement locaux novateurs qui aident directement les propriétaires à réduire leurs émissions de GES et à rendre leur maison plus écoénergétique, confortable et abordable, tout en contribuant à créer des emplois locaux et à favoriser le dynamisme de l'économie locale.

Ce projet démontre que le FMV continue de mettre à profit ses succès obtenus au cours des 20 dernières années en appuyant la réalisation de projets environnementaux porteurs de changement à l'échelle municipale. Le gouvernement du Canada a investi 1,65 milliard de dollars dans le FMV depuis sa création, habilitant les municipalités à soutenir des projets comme celui-ci qui mobilisent les ressources locales afin de mettre en œuvre des solutions novatrices.

« Comme nos bâtiments sont à l'origine de 18 % des émissions, améliorer et rénover nos maisons pour les rendre plus écoénergétiques nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques tout en permettant aux Canadiens de réduire leur facture d'énergie et en créant de bons emplois dans nos collectivités. Notre gouvernement est heureux d'aider les résidents de Leduc et du reste du Canada à trouver et à mettre à profit des façons de réduire la pollution dans leur quartier. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« En investissant dans des logements écoénergétiques, nous bâtissons des collectivités saines et durables. La transition en cours au Canada vers une économie à faibles émissions de carbone exige des solutions novatrices en matière de logement qui créeront des emplois et renforceront la résilience climatique, tout en rendant le coût de la vie plus abordable grâce aux économies d'énergie. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les municipalités sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques et de l'action climatique, et des collectivités de toutes tailles font preuve de leadership en matière de climat à un moment où nous en avons vraiment besoin. Le FMV leur donne les moyens d'obtenir des résultats sur le terrain. Et ces résultats, nous les obtenons avec nos partenaires fédéraux, en aidant les villes comme Leduc à bâtir des collectivités plus vertes et plus durables, à créer des emplois et en aidant les Canadiens à rendre leurs maisons plus confortables et abordables. Ensemble, nous sommes bien engagés sur la voie de la carboneutralité. »

Joanne Vanderheyden, présidente de la FCM

« Merci au gouvernement du Canada et à la Fédération canadienne des municipalités pour cette opportunité majeure. Cet investissement donne les moyens à la Ville de poursuivre son objectif de protéger l'environnement et de stimuler l'économie locale. Nous sommes reconnaissants d'avoir la chance d'offrir un programme aussi novateur à la collectivité de Leduc. Ce programme d'améliorations axées sur les énergies propres permettra à nos résidents de planifier des améliorations écoénergétiques qu'ils n'auraient peut-être pas envisagées autrement. Nous avons hâte de travailler avec Alberta Municipalities pour offrir le programme aux propriétaires de maison. »

Bob Young, maire de la ville de Leduc

« Nous sommes ravis pour la ville de Leduc! Le programme CEIP permettra aux propriétaires de maison de financer jusqu'à 100 % des coûts des améliorations écoénergétiques ou axées sur les énergies renouvelables admissibles. En tant que gestionnaire du programme, Alberta Municipalities a hâte de travailler avec la Ville pour offrir un excellent service à la clientèle et soutenir les propriétaires tout au long du processus de demande. »

Cathy Heron, présidente, Alberta Municipalities

