Expert mondial dans le domaine des paiements et de la FinTech à la tête de la principale entreprise de services de paiement au Canada

TORONTO, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), une chef de file au Canada en matière de solutions novatrices de paiements mobiles, en ligne et en magasin, est fière d'annoncer que James Hicks est son nouveau président et chef de la direction, et ce, à compter de la mi-septembre.

James Hicks (Groupe CNW/Moneris)

Ayant connu un énorme succès au Canada et dans le monde, James apporte, à Moneris, sa solide expérience de leadership et son approche stratégique à l'industrie des paiements et de la FinTech. Sa fructueuse carrière dans le domaine des paiements a commencé au Canada et s'est poursuit en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Plus récemment, James occupait le poste de chef des partenariats stratégiques du service aux commerçants de Nexi Group et vivait en Allemagne.

« Moneris est une chef de file de confiance dans l'univers des paiements au Canada », dit James. « En tant qu'entreprise canadienne au cœur des communautés, Moneris sert les gens et s'engage sans relâche à aider les entreprises d'ici. J'ai hâte de travailler avec l'incroyable équipe responsable de plus de deux décennies d'innovation et ayant joué un rôle essentiel dans l'écosystème des paiements canadien. »

Suite à une recherche approfondie sur une échelle internationale, le conseil d'administration a choisi James qui continuera la tradition de Moneris en appuyant les entreprises d'ici. Son expérience unique dans des postes de cadres supérieurs au sein de l'industrie des paiements au Canada et à l'étranger a convaincu le conseil qu'il est la bonne personne pour favoriser le succès de l'entreprise, encourager l'innovation et promouvoir la culture et les valeurs fondamentales de Moneris.

« Alors que Moneris commence un nouveau chapitre, sous la direction de James, le conseil d'administration a hâte de voir l'avenir de Moneris », dit Brett Pitts, président du conseil d'administration de Moneris. « Son parcours professionnel et son approche du leadership correspondent parfaitement à Moneris qui continue d'offrir des solutions de paiement de renommée mondiale et de soutenir la communauté d'affaires du Canada. »

