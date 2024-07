Moneris Go propose des fonctionnalités de paiement de pointe et une expérience de paiement moderne sans pareil

TORONTO, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), une chef de file au Canada en matière de solutions de paiement novatrices pour les transactions mobiles, en ligne et en magasin, vient de lancer le nouveau clavier NIP Moneris Go, étoffant ainsi sa gamme de solutions Moneris Go pour ses entreprises clientes. Ce clavier NIP de nouvelle génération est conçu pour les entreprises de différents secteurs, notamment la vente au détail, la restauration rapide, les épiceries et l'hôtellerie. Ces commerces peuvent maintenant profiter des solutions de paiement évolutives de Moneris Go tout en conservant un niveau élevé de sécurité et d'efficacité.

« Moneris s'engage à offrir des solutions commerciales novatrices, sécuritaires et conviviales aux entreprises canadiennes », rapporte Patrick Diab, chef des produits et des partenariats à Moneris. « Avec l'ajout du clavier NIP Moneris Go, nous étoffons notre riche gamme de solutions afin de répondre aux besoins changeants des entreprises canadiennes de toutes tailles », ajoute-t-il.

Fonctionnalités commerciales de pointe

Moneris Go est une gamme de solutions commerciales qui propose des solutions évolutives tant pour les PME que pour les chaînes nationales. L'ensemble des appareils Moneris Go fonctionnent sur le système d'exploitation Android et sont alimentés par l'application Moneris Go, permettant l'activation de fonctionnalités commerciales de pointe et rehaussant l'expérience de la clientèle dans les points de vente. Grâce à l'API commune aux autres appareils, la gamme de produits Moneris Go peut s'adapter aux besoins changeants des entreprises en matière de traitement des paiements.

Moneris Go maîtrise la complexité des méthodes de paiements canadiennes tout en respectant les exigences de conformité, permettant ainsi aux entreprises de se concentrer sur leur croissance plutôt que sur les subtilités du traitement des paiements. Cette gamme prend en charge un grand nombre de modes de paiement, incluant des options locales, afin de respecter les préférences de la clientèle et de contribuer ainsi à l'augmentation des ventes.

Caractéristiques et fonctionnalités fiables

En plus du nouveau clavier NIP Moneris Go pour les entreprises clientes, la gamme de solutions commerciales Moneris Go propose des fonctionnalités fiables qui offrent plus de valeur et qui renforcent la satisfaction de la clientèle dans les points de vente :

Conversion de devise dynamique (CDD) : Permet à la clientèle internationale de payer dans sa devise locale, assurant convivialité et transparence des prix, ce qui contribue à l'augmentation des ventes et au renforcement de la satisfaction de la clientèle.

Permet à la clientèle internationale de payer dans sa devise locale, assurant convivialité et transparence des prix, ce qui contribue à l'augmentation des ventes et au renforcement de la satisfaction de la clientèle. Transformation en jetons : Fournit des expériences omnicanales qui renforcent la sécurité tout en réduisant le risque de fraude, ce qui augmente la confiance de la clientèle ainsi que le taux de conversion.

Fournit des expériences omnicanales qui renforcent la sécurité tout en réduisant le risque de fraude, ce qui augmente la confiance de la clientèle ainsi que le taux de conversion. Paiements hors ligne : Permet aux entreprises de traiter des transactions hors ligne de façon sécuritaire grâce à l'autorisation différée. Les paiements peuvent alors être acceptés en toute confiance durant les interruptions de connexion Internet.

Permet aux entreprises de traiter des transactions hors ligne de façon sécuritaire grâce à l'autorisation différée. Les paiements peuvent alors être acceptés en toute confiance durant les interruptions de connexion Internet. Versements Visa : Offre des options de paiement flexibles, renforçant le pouvoir d'achat et la satisfaction de la clientèle, ce qui contribue à l'augmentation des ventes et du prix moyen des achats, tout en fidélisant la clientèle.

Offre des options de paiement flexibles, renforçant le pouvoir d'achat et la satisfaction de la clientèle, ce qui contribue à l'augmentation des ventes et du prix moyen des achats, tout en fidélisant la clientèle. Chiffrement point à point de la PCI : Réduit de manière significative la portée de la norme PCI DSS et contribue à la protection des données des titulaires de carte. Moneris est la première acquéreuse au Canada à concevoir sa propre solution certifiée de chiffrement point à point de la PCI en 2020. De plus, elle continue d'être en tête du marché en ajoutant ce chiffrement à deux autres terminaux de paiement Moneris Go.

Pour en savoir plus sur les manières dont Moneris peut contribuer à la croissance de votre entreprise, consultez le site www.moneris.com.

À propos de Moneris

Moneris est une chef de file en matière de solutions de paiement novatrices pour les transactions mobiles, en ligne et en magasin. Elle traite d'ailleurs plus d'une transaction sur trois à travers le pays. Moneris offre aux entreprises de toutes les tailles et de toutes les industries du matériel, des logiciels et des solutions qui les aident à transformer la façon dont elles évoluent et fonctionnent, qu'il s'agisse des paiements ou plus encore.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.moneris.com et suivez @moneris.

