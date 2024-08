Grâce au PDV Moneris Commerce Total, les entreprises pourront servir leur clientèle en magasin et en ligne en utilisant une solution d'affaires omnicanale.

TORONTO, le 12 août 2024 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), une chef de file au Canada en matière de solutions novatrices de paiements mobiles, en ligne et en magasin, s'est associée à Wix.com Ltd. (NASDAQ : WIX), la plateforme SaaS de renommée mondiale, qui permet de créer, de gérer et d'accroître la présence en ligne1, pour lancer Moneris Commerce Total, une solution de point de vente (PDV) tout-en-un.

Le partenariat entre Moneris et Wix est basé sur un engagement à fournir aux entreprises d'ici des solutions simples et faciles à utiliser. L'année dernière, Moneris s'est associée à Wix pour lancer Moneris Online, une solution de commerce électronique tout-en-un. Aujourd'hui, grâce au lancement de Moneris Commerce Total, ce partenariat continue à évoluer, ce qui permet de gérer les transactions en ligne et en magasin à un seul endroit, en offrant une expérience de commerce unifiée et entièrement intégrée pour les propriétaires de commerce et leur clientèle.

« Pour plusieurs entreprises, la prochaine étape dans leur croissance est de trouver de nouvelles façons de servir leur clientèle en ligne et en magasin. En tant que partenaire de confiance des propriétaires d'entreprise, Moneris comprend que la gestion d'un commerce physique et d'un commerce en ligne peut être compliquée et intimidante », explique Patrick Diab, chef des produits et des partenariats à Moneris. « Moneris Commerce Total, une solution omnicanale, facilite la vie des propriétaires de commerces de détail parce qu'elle permet à ces personnes d'obtenir une vue d'ensemble de leurs activités et de les contrôler en utilisant une solution intuitive qui peut évoluer avec leur entreprise. »

Grâce au partenariat entre Moneris et Wix, il est facile de commencer à utiliser Moneris Commerce Total. Les commerçantes et commerçants achètent le matériel qui inclut un terminal intelligent Moneris Go ainsi qu'une tablette avec des affichages destinés à la commerçante ou au commerçant et à la clientèle, en plus de contenir tous les outils nécessaires pour accepter des paiements. Il suffit de brancher l'appareil et se connecter à son compte Wix. Les propriétaires d'entreprises peuvent également se procurer une gamme d'accessoires additionnelles, notamment un lecteur, une imprimante de reçus et un tiroir-caisse, qui les aide à offrir une bonne expérience de vente au détail.

Une fois la configuration du PDV Moneris Commerce Total terminée, les entreprises peuvent gérer leurs activités en une plateforme facile à utiliser, flexible et omnicanale, ainsi que fournir une expérience d'achat fluide. Les propriétaires d'entreprise peuvent économiser du temps grâce au catalogue de produits unifié de cette solution, qui inclut des articles offerts en magasin et en ligne. De plus, les stocks, les commandes, les profils des clientes et clients et les analyses sont automatiquement synchronisés sur tous les canaux en temps réel.

« Grâce à ce partenariat, les entreprises d'ici peuvent simplifier leurs activités et améliorer l'expérience de leurs clientes et clients en magasin et en ligne », affirme Anthony Scaglione, vice-président directeur des ventes globales à Wix. « Ce partenariat témoigne de notre engagement à offrir des solutions robustes qui aident les propriétaires à faire croître et à faire évoluer leur entreprise dans un paysage d'affaires en pleine évolution. »

Wix offre des fonctions additionnelles pour aider les entreprises à attirer et à captiver leur clientèle, à fournir un service à la clientèle exceptionnelle et personnalisée, ainsi qu'à prendre des décisions d'affaires éclairées. Pour aider les propriétaires d'entreprise à connaître le succès, l'équipe de soutien de Moneris peut créer leur commerce en ligne ou migrer leur site Web existant gratuitement. De plus, cette équipe peut configurer le traitement des paiements et planifier une séance d'information individuelle pour s'assurer que les propriétaires ont les connaissances nécessaires pour commencer à vendre rapidement.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Moneris Commerce Total, ainsi que des détails sur la tarification et les forfaits, veuillez consulter le site moneris.com/commercetotal.

1 Selon le nombre de sites actifs indiqué dans les données des entreprises concurrentes, les données d'un tiers indépendant et les données internes du T4 de 2023.

