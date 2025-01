Mia Huntington apporte plus de 20 ans d'expérience dans la composition et la direction d'équipes et de partenariats performants visant à répondre aux besoins commerciaux des entreprises.

TORONTO, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), un chef de file canadien du commerce, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mia Huntington au poste de chef des ventes et du marketing. À ce titre, Mme Huntington dirigera l'organisation et la stratégie des ventes et du marketing de l'entreprise en mettant l'accent sur la croissance des affaires et l'optimisation des relations de Moneris avec sa clientèle et ses partenaires.

Mme Huntington possède une vaste expérience dans le secteur des paiements, ayant dirigé des équipes chargées des produits, des ventes, des partenariats et du marketing à l'échelle régionale et nationale. Avant de se joindre à Moneris, en tant que vice-présidente directrice, Programmes de location au point de vente à Elavon, elle s'est concentrée sur la conception de modèles commerciaux et la présentation d'offres attrayantes à la clientèle, y compris les solutions « acheter maintenant, payer plus tard ». Pendant plus de 20 ans dans le domaine des paiements et du commerce à l'échelle mondiale, elle a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de directrice générale d'Elavon Canada. Elle est reconnue comme une leader qui produit constamment des résultats transformateurs.

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons Mia au sein de l'équipe de direction de Moneris en tant que chef des ventes et du marketing. Grâce à sa grande expertise en matière de paiements et de commerce, à sa vision stratégique et à sa capacité éprouvée à produire de solides résultats opérationnels, nous pourrons nourrir notre ambition de procurer à toutes les entreprises canadiennes les solutions novatrices dont elles ont besoin pour réussir », a déclaré James Hicks, président et chef de la direction de Moneris. « Mia est une meneuse solide et compétente. Elle comprend les besoins commerciaux des entreprises, grandes et petites. Je sais qu'elle nous aidera à proposer à notre clientèle et à nos partenaires des approches différenciées et fondées sur la valeur, qui renforceront la position de leader de Moneris. »

Tout au long de sa carrière, Mme Huntington s'est imposée comme une dirigeante dynamique, motivante et axée sur les résultats, qui s'épanouit dans des environnements collaboratifs et au rythme soutenu. En plus de son expérience à Elavon, elle a occupé des postes de direction dans le domaine des ventes et du marketing à InternetSecure, ICONIX et Unisys Canada.

« C'est un honneur pour moi de me joindre à Moneris et d'occuper ce poste passionnant de direction des équipes des ventes et du marketing de la principale société de commerce du Canada », a déclaré Mia Huntington, chef des ventes et du marketing, Moneris. « Cette organisation a de solides antécédents en tant que marque en laquelle les entreprises canadiennes ont confiance pour répondre à leurs besoins de solutions commerciales. J'ai hâte de collaborer avec les équipes pour stimuler une croissance exceptionnelle et offrir des expériences remarquables à notre clientèle et à nos partenaires. »

Mme Huntington a récemment été membre du conseil consultatif de Women in Payments Canada et était auparavant membre du conseil d'administration d'ACT Canada. Ses compétences dans la création de modèles de partenariat, qui l'ont amenée à collaborer avec des intégrateurs indépendants et à élaborer des solutions de commerce électronique et d'activation numérique pour les entreprises, font que son expérience concorde étroitement avec la stratégie et les efforts de mise sur le marché de Moneris.

À propos de Moneris

Moneris est un chef de file dans le commerce canadien. Traitant une transaction sur trois dans le pays, nous sommes au service d'entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Partenaire de confiance des entreprises, Moneris propose des solutions innovantes pour le commerce mobile, en ligne et en magasin, ainsi que des informations fondées sur des données, des services à valeur ajoutée et du soutien sur place. Grâce à ces solutions, Moneris révolutionne le commerce au Canada et contribue ainsi à transformer la façon dont les entreprises prospèrent et fonctionnent.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.moneris.com et suivez @moneris.

MONERIS et MONERIS & dessin sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. Toutes les autres marques ou marques de commerce déposées affichées sur cette page appartiennent à leurs titulaires respectifs.

SOURCE Moneris

Adresse courriel pour les médias : [email protected]