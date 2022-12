MISSISSAUGA, ON, le 22 déc. 2022 /CNW/ - Subaru Canada Inc. souhaite présenter monsieur Tomohiro Kubota nommé président du conseil, président et chef de la direction. M. Kubota remplace Yasushi Enami dont le mandat de cinq ans a pris fin. Subaru Canada souhaite remercier M. Enami pour son soutien et son leadership tout au long de son mandat.

À l'emploi de Subaru Corporation depuis 1994, M. Kubota a occupé tour à tour les postes suivants : ventes au détail au niveau des concessions, gestionnaire en ventes et marketing dans plusieurs pays, président de Subaru Deutschland GmbH et, dernièrement, directeur général, Planification des affaires outre-mer, Division 2, Ventes et marketing outremer.

« Je tiens à remercier Yasushi Enami d'avoir travaillé comme une seule équipe avec notre solide réseau de concessionnaires », a déclaré M. Kubota. « Subaru Canada se distingue par son approche peu commune qui lui permet d'évoluer sur les chemins difficiles de l'industrie automobile. J'ai hâte de continuer à bâtir sur cette solide fondation. »

Subaru Canada est ravie d'évoluer sous la direction de M. Kubota et de bénéficier de sa vaste expérience et de sa connaissance de nombreux marchés.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanadasur Twitter.

