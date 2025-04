EDMONTON, AB, le 8 avril 2025 /CNW/ - Nolinor Aviation est fière d'annoncer l'acquisition de l'ancien complexe de North Cariboo Air à Edmonton, une étape importante dans le cadre de l'expansion de l'entreprise dans l'Ouest canadien et de son engagement à offrir des solutions de transport aérien adaptées aux régions éloignées.

De gauche à droite. L'équipe de Nolinor Aviation : Logan Boon, Simon Lemay-Richard, Mark Bannon (North Cariboo Air), Marco Prud'Homme, Pierre Doré, Camille Garant, Éliane Lemay. (Groupe CNW/Nolinor Aviation)

Ce complexe de 41 600 pieds carrés comprend un terminal passagers entièrement équipé, des bureaux modernes, des ateliers spécialisés et un hangar de 30 000 pieds carrés. Ce site servira de plaque tournante régionale pour les opérations en pleine croissance de Nolinor, notamment en appui aux programmes de type Fly-in Fly-out (FIFO) qui se sont développés depuis la signature d'un contrat à long terme l'an dernier.

« Cet investissement témoigne de notre engagement envers Edmonton et les communautés avoisinantes. Nous misons sur l'infrastructure, le talent local et des services répondant aux besoins spécifiques de nos clients du Nord. »

- Marco Prud'Homme, Président de Nolinor Aviation

L'opérateur de base fixe sur place (FBO) offre des comptoirs d'enregistrement passagers, un service de contrôle de sûreté ainsi que des installations de chargement et de déchargement du cargo, assurant une expérience fluide tant pour les passagers que pour le transport de marchandises. Le complexe propose également des espaces de bureaux destinés aux compagnies minières souhaitant disposer de personnel sur place pour mieux coordonner leurs opérations. Tous les équipements et services essentiels au soutien au sol resteront en place afin de maintenir une efficacité optimale, et plusieurs améliorations sont déjà prévues. Nolinor prévoit également de bonifier progressivement le terminal afin d'améliorer la fluidité des déplacements et le confort des passagers.

L'entreprise est activement à la recherche de nouveaux contrats dans la région et vise à conclure au moins une entente FIFO majeure supplémentaire au cours des prochains mois. « Nous sommes ici pour soutenir les projets miniers et de développement des ressources grâce à des services aériens flexibles, efficaces et fiables », ajoute Marco Prud'Homme.

Cette expansion permettra également d'intégrer un Boeing 737-200 supplémentaire -- un appareil reconnu pour sa fiabilité dans les opérations en régions éloignées -- à la flotte et d'ouvrir une troisième ligne de maintenance lourde, la première située à l'extérieur de la région de Montréal. Cette nouvelle capacité viendra directement appuyer les bases de Yellowknife et d'Edmonton. Le recrutement est déjà en cours afin de pourvoir les postes nécessaires à cette nouvelle ligne de maintenance.

À propos de Nolinor

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est spécialisée dans les vols nolisés pour le transport de passagers et de marchandises vers des destinations éloignées du Nord. Reconnue pour sa fiabilité exceptionnelle, ses solutions innovantes et son engagement envers la sécurité, Nolinor exploite une flotte diversifiée, notamment le polyvalent Boeing 737-200, idéal pour les pistes de gravier et de glace. Pour plus d'informations sur Nolinor Aviation et ses services, veuillez visiter www.nolinor.com. Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @nolinor_aviation sur Instagram.

