MIRABEL, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - Nolinor Aviation continue de moderniser sa flotte avec l'ajout d'un deuxième Boeing 737-400, marquant ainsi une étape clé dans l'évolution de l'entreprise. Ce nouvel appareil, qui rejoint la flotte diversifiée de Nolinor, renforce la capacité de l'entreprise à offrir des solutions de transport aérien encore plus flexibles, performantes et adaptées aux besoins spécifiques de sa clientèle.

Boeing 737-400 de Nolinor Aviation, à YMX. (Groupe CNW/Nolinor Aviation)

Le Boeing 737-400 est un appareil polyvalent pouvant accueillir jusqu'à 159 passagers. Doté d'un fuselage allongé et d'une charge utile élevée de 40 065 lb, il se distingue par sa capacité à opérer sur de longues distances -- jusqu'à 4 630 km -- tout en assurant un confort optimal à bord. Ce modèle est particulièrement bien adapté aux opérations de type Fly-In Fly-Out (FIFO) dans le secteur minier, ainsi qu'aux vols nolisés pour le transport de grands groupes. Sa capacité renforcée et ses performances sur pistes pavées en font un choix stratégique pour desservir des destinations éloignées avec efficacité.

Comparativement au 737-800, le Boeing 737-400 se distingue par un coût d'exploitation plus avantageux, tout en maintenant des performances remarquables. Ce positionnement en fait une solution particulièrement compétitive pour les missions de grande envergure. En plus de sa capacité accrue en nombre de passagers, l'appareil bénéficie d'une consommation de carburant optimisée, favorisant une rentabilité accrue. Conçu pour maximiser l'utilisation de l'espace en cabine comme en soute, il répond aux plus hauts standards de sécurité de l'industrie.

« L'ajout de ce deuxième 737-400 à notre flotte vient renforcer notre engagement à offrir des solutions aériennes diversifiées, adaptées à chaque besoin spécifique de nos clients. Nolinor est fière d'être l'un des rares transporteurs à disposer d'une flotte aussi variée, capable de répondre aux exigences du secteur minier, tout en offrant une capacité accrue pour des groupes de passagers. Cet appareil, avec ses caractéristiques techniques et son efficacité d'exploitation, s'intègre parfaitement dans notre logique de proposer des solutions sur mesure, alliant flexibilité, rentabilité et performance. »

- Marco Prud'Homme, président de Nolinor Aviation

Au-delà de ses capacités de transport, le Boeing 737-400 intègre des améliorations intérieures notables, incluant des sièges robustes et ergonomiques qui assurent un confort supérieur, même lors de vols vers des sites miniers ou des destinations éloignées.

L'intégration de ce deuxième Boeing 737-400 s'inscrit dans la stratégie de Nolinor Aviation visant à diversifier ses solutions de transport aérien. Grâce à sa polyvalence et à sa performance, ce modèle permet à l'entreprise de répondre à la demande croissante de ses clients tout en consolidant sa position de leader dans le transport aérien vers les régions nordiques du Canada.

À propos de Nolinor Aviation

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est spécialisée dans les vols nolisés pour le transport de passagers et de marchandises vers des destinations éloignées du Nord. Reconnue pour sa fiabilité exceptionnelle, ses solutions innovantes et son engagement envers la sécurité, Nolinor exploite une flotte diversifiée, notamment le polyvalent Boeing 737-200, idéal pour les pistes de gravier et de glace. Pour plus d'informations sur Nolinor Aviation et ses services, veuillez visiter www.nolinor.com. Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @nolinor_aviation sur Instagram.

