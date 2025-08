MIRABEL, QC, le 5 août 2025 /CNW/ - Nolinor Aviation annonce l'arrivée d'un huitième Boeing 737-200 (immatriculé C-FTWW), consolidant ainsi sa position comme plus important exploitant mondial de ce type d'appareil légendaire. Déjà immatriculé au Canada, cet avion a pu être remis en service rapidement, augmentant dès maintenant la capacité opérationnelle de l'entreprise dans les régions éloignées.

Nouveau Boeing 737-200 de Nolinor Aviation (Groupe CNW/Nolinor Aviation)

Depuis plus de 30 ans, Nolinor mise sur les qualités inégalées du 737-200 pour assurer des missions passagers, cargo ou mixtes dans des environnements complexes. Sa robustesse, sa fiabilité et surtout sa capacité distinctive à opérer sur des pistes en gravier, en glace ou non pavées font du 737-200 la solution la plus performante dans le Nord canadien. Malgré certaines tentatives de remplacement, les pistes en gravier demeurent la solution la plus simple à entretenir, la plus écologique et la plus réaliste pour les opérations nordiques.

« Nous avons bâti une expertise unique au fil des années, et c'est cette approche qui a fait notre succès. Chercher à reproduire les pratiques d'un autre transporteur aurait été une erreur. Cet ajout à notre flotte reflète notre savoir-faire et notre capacité à livrer des solutions adaptées aux besoins de nos clients. »

- Marco Prud'Homme, président de Nolinor Aviation

Cette expertise repose sur une intégration verticale complète : la majorité des opérations de maintenance sont réalisées à l'interne dans les installations spécialisées de Nolinor à travers le pays. L'entreprise est également propriétaire du seul simulateur de vol actif pour le Boeing 737-200, situé à Miami, assurant une formation sur mesure et des standards de qualité élevés pour ses équipages. Résultat : un taux de ponctualité annuel moyen atteignant 96 %.

« Il répond parfaitement aux besoins du secteur minier, des communautés isolées et des missions gouvernementales. Sa porte cargo surdimensionnée, son autonomie et sa capacité d'emport en font un outil stratégique inégalé. »

- Yves Bergeron, vice-président aux opérations

Enfin, l'expansion se poursuit : un autre B737-200 est actuellement en préparation pour un retour en service d'ici la période des Fêtes, et un neuvième devrait être acquis en 2026 pour répondre à la demande croissante.

À propos de Nolinor Aviation

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est spécialisée dans les vols nolisés pour le transport de passagers et de marchandises vers des destinations éloignées du Nord. Reconnue pour sa fiabilité exceptionnelle, ses solutions innovantes et son engagement envers la sécurité, Nolinor exploite une flotte diversifiée, notamment le polyvalent Boeing 737-200, idéal pour les pistes de gravier et de glace. Pour plus d'informations sur Nolinor Aviation et ses services, veuillez visiter www.nolinor.com. Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @nolinor_aviation sur Instagram.

SOURCE Nolinor Aviation

Pour plus d'informations ou des demandes médiatiques, veuillez contacter : Karyane Boisjoli-Desjardins de BDK Agence (https://bdkagence.com/) | [email protected] | 514 236-0501