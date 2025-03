MIRABEL, QC, le 11 mars 2025 /CNW/ - Alors que l'industrie de l'aviation se prépare à d'importants changements réglementaires, Nolinor Aviation démontre une fois de plus son leadership en matière d'adaptabilité et d'innovation. Le mandat de Transports Canada imposant le passage des compartiments cargo de classe B à classe F, à la suite de l'annulation des AMOC pour l'AD 93-07-15 en 2022 et avec une échéance fixée à juin 2025, représente un défi pour les compagnies aériennes. Nolinor Aviation transforme cette contrainte en opportunité en dévoilant une solution révolutionnaire qui assure la conformité tout en préservant ses emblématiques vols combi à bord du Boeing 737-200.

La nouvelle solution de FCC de Nolinor Aviation (Groupe CNW/Nolinor Aviation)

« Le Boeing 737-200 est l'appareil le plus performant en ce moment pour les pistes en gravier, donc pour nous, changer de type d'appareil n'était pas une option. Le coût d'un remplacement aurait été prohibitif pour nos clients. Notre équipe a trouvé une solution qui nous permet de conserver la configuration combi tout en améliorant la sécurité et en respectant les normes réglementaires, sans compromis sur la flexibilité ou la fiabilité. » - Marco Prud'Homme, Président de Nolinor Aviation

La solution de Nolinor Aviation comprend des « Fire Containment Covers » (FCC) et des filets spécialisés, développés avec AmSafe Bridport . Cette approche innovante élimine le besoin de cloisons fixes, qui auraient réduit la flexibilité opérationnelle. À la place, les FCC assurent une protection passive contre les incendies pendant six heures, tout en renforçant la sécurité et en prévenant le vol ou la manipulation illicite du cargo. De plus, cette solution permet une modularité optimale des configurations cargo.

Ce système avancé est entièrement compatible avec les palettes standards en aluminium, garantissant une intégration fluide dans les opérations actuelles. Au-delà de la conformité réglementaire, cette initiative reflète l'engagement continu de Nolinor Aviation en matière d'innovation, de sécurité et d'efficacité pour ses clients.

Nolinor ne compte pas attendre l'échéance réglementaire de juin 2025. La compagnie a déjà lancé le déploiement de cette solution à l'échelle de sa flotte afin d'assurer une conformité totale bien avant la date limite. Un programme de formation dédié aux équipages et aux équipes au sol est mis en place pour garantir une adoption efficace du système, limitant ainsi toute perturbation opérationnelle.

Dotés d'une durée de vie de trois à cinq ans, les FCC font l'objet d'inspections régulières avant chaque utilisation, garantissant des performances optimales tout en facilitant leur maintenance. Cette initiative ne se limite pas à une simple adaptation réglementaire : elle reflète la vision et le leadership de Nolinor, qui anticipe les défis du secteur et propose des solutions avant-gardistes.

Grâce à son expertise et son esprit d'innovation, Nolinor Aviation établit une nouvelle référence dans l'industrie en matière de conformité réglementaire, sans compromis sur la sécurité, la qualité ou l'expérience client.

À propos de Nolinor

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est un fournisseur de premier plan de vols nolisés commerciaux spécialisés. La compagnie aérienne opère au Canada, aux États-Unis, et vers diverses destinations internationales. Nolinor Aviation est reconnue pour son engagement envers la sécurité dans son équipement et ses services. En tant qu'entreprise privée, Nolinor Aviation (code AITA N5) est entièrement détenue par la fiducie familiale Prud'homme. La compagnie a établi une forte présence dans le secteur des vols nolisés, offrant des services sur mesure pour répondre à divers besoins de transport. Pour plus d'informations sur Nolinor Aviation et ses services, veuillez visiter www.nolinor.com. Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @nolinor_aviation sur Instagram.

