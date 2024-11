PENDER HARBOUR, BC, le 16 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit plus de 13,4 millions de dollars pour aider à transformer la région Sunshine Coast grâce à une nouvelle installation carboneutre destinée à favoriser la recherche, l'éducation et l'enrichissement culturel. La station océanographique de Pender Harbour, PODS, est le fruit d'une collaboration entre la Loon Foundation et la Nation shíshálh visant à intégrer les connaissances traditionnelles des shíshálh, la science occidentale et la culture locale. Le bâtiment à la fine pointe de PODS sera conçu et exploité de manière à promouvoir la gestion de l'environnement et à célébrer la riche biodiversité de la région.

Le financement a été annoncé par Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, accompagné de Michael Jackson, directeur général de la Loon Foundation, et de la chef (lhe hiwus) Lenora Joe, de la Nation shíshálh.

La nouvelle installation PODS, qui devrait être achevée au printemps 2027, respectera les normes les plus élevées en matière de technologie de construction écologique, ce qui en fera un modèle de durabilité et d'accessibilité. La structure carboneutre abritera des expositions interactives, des laboratoires, des galeries et des espaces de représentation, ce qui en fera un centre dynamique pour la recherche en milieu aquatique, l'engagement de la communauté et la programmation culturelle. Grâce à des cours de gestion de l'environnement et à une programmation destinée au public, PODS fascinera et inspirera les visiteurs à l'égard de l'environnement naturel.

Depuis plus de 20 ans, la Loon Foundation s'efforce de préserver et d'améliorer la biodiversité de la Sunshine Coast et d'encourager la gestion de l'environnement. La Nation shíshálh protège le swiya (son territoire) depuis des temps immémoriaux. PODS est un ajout passionnant au travail de la Nation et de la Loon Foundation. L'installation offrira un lieu où les membres de la communauté et les visiteurs de tous âges, de toutes origines et de toutes capacités peuvent établir des liens, apprendre grâce à des expositions immersives et participer à des activités qui célèbrent la richesse écologique et culturelle de la région. Le projet offrira également un leadership local pour la croissance et le développement des capacités en matière de recherche scientifique et de tourisme régénératif.

Citations

« La station océanographique de Pender Harbour (PODS) réunira des chercheurs éminents, des visiteurs et des membres de la communauté pour découvrir et célébrer l'environnement marin, ainsi que la riche histoire autochtone de cette région. PODS est le fruit de plusieurs années de collaboration entre la Loon Foundation et la Nation shíshálh, ainsi que de nombreux autres membres et sympathisants dévoués de la communauté. Le gouvernement fédéral est fier de soutenir cette nouvelle installation carboneutre en y investissant 13,4 millions de dollars. PODS changera la donne en accueillant des visiteurs tout au long de l'année dans la région. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« PODS sera un carrefour communautaire dynamique où la science, l'art et les connaissances autochtones s'entrecroiseront pour trouver des solutions aux défis environnementaux et sociaux les plus pressants de notre planète. PODS nous permettra d'offrir à tous des possibilités considérables, de soutenir l'économie de la Sunshine Coast, d'enrichir Pender Harbour et d'ouvrir de nouveaux horizons pour les générations à venir. »

Michael Jackson, directeur général de la Loon Foundation

« PODS est un bon exemple de la réconciliation à l'œuvre en démontrant comment la collaboration peut ouvrir la voie à un avenir meilleur pour les générations à venir.

lhe hiwus (Chief) Lenora Joe, Nation shíshálh

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 13 443 352 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La contribution de la Loon Foundation s'élève à 540 494 $ et elle a obtenu un montant supplémentaire de 15 169 928 $ grâce à des dons et des promesses de dons d'entreprises et de particuliers.

Le 12 juillet 2023, le gouvernement provincial a annoncé un financement de 388 000 $ pour ce projet dans le cadre du Mass Timber Demonstration Program (programme de démonstration du bois massif).

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'augmenter l'efficacité énergétique et de contribuer à renforcer la résilience au changement climatique. ,

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'augmenter l'efficacité énergétique et de contribuer à renforcer la résilience au changement climatique. , Le programme a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour financer des projets de rénovations, de réparations ou rendant le bâtiment plus vert et plus accessible.

Dans le Budget de 2024, on a annoncé un montant supplémentaire de 500 millions de dollars pour soutenir davantage de projets dans le cadre du programme BCVI d'ici 2029.

Au moins 10 % du financement est alloué à des projets desservant les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones des centres urbains.

