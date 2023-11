MAPLE RIDGE, BC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Dans toute la chaîne d'approvisionnement des batteries - de l'extraction à la transformation des minéraux critiques, jusqu'à la fabrication des batteries et de leurs composants - le Canada attire du monde entier des projets créateurs d'emplois. C'est en faisant du Canada un chef de file mondial des batteries que nous pourrons créer des emplois dans la classe moyenne, faire croître notre économie et garder notre air pur, pour le bien des prochaines générations.

Le premier ministre Justin Trudeau était accompagné aujourd'hui du premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, et du maire de Maple Ridge, Dan Ruimy, pour annoncer un soutien financier destiné à une grande usine de fabrication de cellules de batteries au lithium-ion à Maple Ridge, en Colombie-Britannique.

La nouvelle usine de 1 milliard de dollars sera construite par la compagnie E-One Moli, un chef de file du secteur des batteries, créera jusqu'à 350 nouveaux emplois et maintiendra plus de 100 postes existants. Alimentée au moyen de l'électricité propre de la Colombie-Britannique, elle devrait produire jusqu'à 135 millions de cellules de batteries par année et devenir la plus grande usine de cellules de batteries au lithium-ion de haute performance au Canada. Grâce à ces installations, la Colombie-Britannique jouera un plus grand rôle dans la chaîne d'approvisionnement de batteries de calibre mondial du Canada.

Dans le cadre de sa stratégie visant à favoriser l'établissement de grandes usines de fabrication de batteries au pays, le gouvernement du Canada financera ce projet en y investissant jusqu'à 204,5 millions de dollars par l'intermédiaire de l'Initiative Accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation. Le gouvernement de la Colombie-Britannique injectera pour sa part 80 millions de dollars dans la construction de l'usine.

Lorsque nous travaillons en collaboration avec les provinces et les territoires pour mettre en branle des projets d'envergure et créateurs d'emplois qui misent sur les technologies propres, nous garantissons des emplois à la classe moyenne pendant des décennies, nous bâtissons une économie forte et capable de soutenir la concurrence et nous contribuons à la qualité de l'air.

Citations

« Les Britanno-Colombiens sont depuis longtemps reconnus pour leur sens de l'innovation dans le domaine des technologies propres. Aujourd'hui, en appuyant le lancement d'un grand projet de fabrication de batteries propres à Maple Ridge, nous nous appuyons sur cette expertise afin de créer des centaines d'emplois pour la classe moyenne, tout en luttant contre les changements climatiques. Le monde entier se tourne vers le Canada. Quand nous soutenons des projets comme la nouvelle usine d'E-One Moli à Maple Ridge, nous renforçons le rôle du Canada en tant que chef de file mondial des technologies propres, nous créons de bons emplois et nous aidons à garder notre air pur. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« À l'heure où notre province met en place une économie plus forte et plus verte, nous ouvrons la porte à d'immenses possibilités dans le secteur privé, qui considère la Colombie-Britannique comme un centre d'innovation, d'investissement et de technologie de pointe. La nouvelle usine de fabrication de pointe d'E-One Moli créera des centaines de bons emplois dans la région et continuera à consolider la place de la Colombie-Britannique parmi les chefs de file dans la création d'un avenir axé sur l'énergie propre. »

-- L'hon. David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

« Le Canada devient un chef de file mondial de la fabrication de batteries grâce à tous ses avantages : un accès aux marchés mondiaux, une main-d'œuvre très talentueuse et toutes nos ressources en minéraux critiques qui entrent dans la fabrication de ces batteries. Et les grandes entreprises veulent une part du gâteau! E-One Moli est la plus récente entreprise à établir un nouveau projet de fabrication de batteries au Canada, et je suis très heureux de voir son projet se concrétiser puisque cette nouvelle usine aidera à électrifier encore davantage de biens de consommation et à offrir de nouvelles sources d'énergie dans des secteurs tels que la construction et la santé. En misant sur E-One Moli, nous garantissons des emplois bien rémunérés aux gens de la Colombie-Britannique et nous bâtissons une économie plus verte, plus durable et plus résiliente. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Canada est en excellente position pour réussir dans l'économie faible en carbone de demain. Les occasions économiques, telles que l'investissement emballant d'aujourd'hui dans la nouvelle usine d'E-One Moli, font partie intégrante de notre plan qui vise non seulement à réduire les émissions de carbone et à lutter contre les changements climatiques, mais aussi à créer et à maintenir de bons emplois et à établir des chaînes de valeur stratégiques, de l'extraction minière à la fabrication de pointe, en passant par la transformation minière, dans toutes les régions du Canada. »

-- L'hon. Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Cet investissement d'E-One Moli en Colombie-Britannique est l'exemple parfait d'un chef de file mondial dans la fabrication de technologies propres qui choisit d'ancrer sa production et ses activités en Amérique du Nord sur notre territoire. Les territoires administratifs du monde entier sont en concurrence pour attirer les capitaux d'investissement, et la Colombie-Britannique a montré à maintes reprises que notre province est plus forte lorsque nous investissons dans les gens et dans leur vision d'un avenir plus propre. En Colombie-Britannique, les entreprises qui nous intéressent sont celles qui vont contribuer à bâtir une économie dont les Britanno-Colombiens bénéficieront pendant des générations. »

-- L'hon. Brenda Bailey, ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation de la Colombie-Britannique

« E-One Moli est un employeur depuis longtemps à Maple Ridge. Cet investissement dans l'établissement d'une nouvelle usine de fabrication de technologies propres est un moment fort dans notre communauté sur le plan économique, puisqu'il favorisera la création d'emplois et la croissance. De plus, cet investissement s'harmonise avec les stratégies de développement économique et d'action climatique de la ville. Une telle croissance et des investissements dans des entreprises comme E-One Moli aident Maple Ridge à diversifier son assiette fiscale et lui permettent d'investir dans les infrastructures de la communauté. Nous remercions le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral pour leur financement et leur soutien à E-One Moli. »

-- Son honneur Dan Ruimy, maire de Maple Ridge

« E-One Moli prend un engagement total à l'égard de la lutte contre les changements climatiques et de la satisfaction. Nous avons bien hâte de produire une batterie verte pour soutenir la transition énergétique mondiale. »

-- Nelson Chang, président, Groupe TCC, E-One Moli Energy (Canada) Ltd. et E-One Moli Quantum Energy (Canada) Ltd.

Faits saillants

L'entente d'aujourd'hui fait suite aux nombreuses ententes signées par le Canada cette année afin d'attirer des milliards de dollars d'investissements et des milliers d'emplois de qualité et ainsi faire croître les secteurs de la fabrication de batteries et de véhicules électriques d'un bout à l'autre du pays.

cette année afin d'attirer des milliards de dollars d'investissements et des milliers d'emplois de qualité et ainsi faire croître les secteurs de la fabrication de batteries et de véhicules électriques d'un bout à l'autre du pays. Les cellules de batteries au lithium-ion fabriquées à Maple Ridge serviront à électrifier des appareils qui étaient traditionnellement alimentés au diesel, comme des appareils électroniques grand public, des outils à moteur, des véhicules de haute performance et des produits ayant des applications dans le domaine de l'aérospatiale, ce qui favorisera la transition vers des sources d'énergie plus vertes et plus efficaces.

serviront à électrifier des appareils qui étaient traditionnellement alimentés au diesel, comme des appareils électroniques grand public, des outils à moteur, des véhicules de haute performance et des produits ayant des applications dans le domaine de l'aérospatiale, ce qui favorisera la transition vers des sources d'énergie plus vertes et plus efficaces. L'entreprise E-One Moli Energy ( Canada ) Ltd. est une filiale d'E-One Moli Energy Corporation, un fabricant mondial spécialisé dans les produits de cellules lithium-ion rechargeables, de qualité supérieure et à haut rendement. E-One Moli Quantum Energy ( Canada ) Ltd. est la filiale d'E-One Moli Energy ( Canada ) Ltd. qui sera responsable des activités de fabrication de la nouvelle usine une fois le projet achevé.

) Ltd. est une filiale d'E-One Moli Energy Corporation, un fabricant mondial spécialisé dans les produits de cellules lithium-ion rechargeables, de qualité supérieure et à haut rendement. E-One Moli Quantum Energy ( ) Ltd. est la filiale d'E-One Moli Energy ( ) Ltd. qui sera responsable des activités de fabrication de la nouvelle usine une fois le projet achevé. La construction de l'usine de fabrication d'E-One Moli devrait commencer en juin 2024, et l'usine devrait être pleinement en fonction en 2028.

l'usine devrait être pleinement en fonction en 2028. Le Budget 2023 consacrait 500 millions de dollars sur 10 ans au Fonds stratégique pour l'innovation afin de soutenir le développement et l'application de technologies propres. Le Fonds consacrera également jusqu'à 1,5 milliard de dollars de ses ressources existantes à des projets dans des secteurs tels que les technologies propres, les minéraux critiques et la transformation industrielle.

L'Initiative Accélérateur net zéro, qui fait partie du programme du Fonds stratégique pour l'innovation, invite les entreprises canadiennes tournées vers l'avenir à contribuer aux efforts que déploie le Canada pour devenir un leader mondial et atteindre ses ambitieuses cibles de réduction des émissions.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]