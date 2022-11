OTTAWA, ON, le 23 nov. 2022 /CNW/ - Le Canada tient à contribuer à la restauration et à l'expansion de ses forêts, d'un océan à l'autre. Les arbres jouent un rôle essentiel dans notre vie; ils absorbent du carbone, améliorent la qualité de l'air et soutiennent la faune -- ce sont des alliés dans la lutte contre les changements climatiques.

C'est pourquoi aujourd'hui le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, en compagnie du secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports, Adam van Koeverden, et du député de Guelph, Lloyd Longfield, a annoncé l'octroi de 12,7 millions de dollars à Forests Ontario pour la plantation de 7,2 millions d'arbres en trois ans dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres .

Soutenu par le programme 2 milliards d'arbres, qui vise à établir des partenariats avec les gouvernements et les organisations afin de planter deux milliards d'arbres sur une période de dix ans, ce projet de Forests Ontario augmentera le couvert forestier et améliorera l'état des forêts. Les arbres plantés offrent une solution naturelle au défi climatique en séquestrant de grandes quantités de carbone. Ils contribueront à restaurer des habitats, y compris des habitats en péril, et des espèces en péril, et procureront les innombrables avantages sociaux, culturels, environnementaux et économiques associés à leur présence et à celle des forêts.

Forests Ontario trouvera et collectera des semences d'arbres indigènes, cultivera des millions d'arbres indigènes en partenariat avec des pépinières, s'associera à des partenaires de plantation et à des propriétaires fonciers pour planter les arbres aux bons endroits, et surveillera et évaluera la survie des arbres dans les années qui suivront la plantation. Forests Ontario a tissé des liens solides avec son réseau de partenaires en prévision de projets de plantation, de sensibilisation et de mobilisation, de formation et de renforcement des capacités à réaliser en 2023 et par la suite.

L'Ontario est connu pour ses forêts, notamment pour ses épinettes noires qui se tiennent bien droites dans la forêt boréale, ses érables à sucre qui colorent le sud de la province et ses pins blancs aux longues aiguilles souples reconnaissables entre toutes. En plaçant l'environnement au centre des efforts de boisement et de restauration, ce projet nous aide à garder le cap sur notre objectif de planter deux milliards d'arbres et d'offrir un avenir plus vert et plus durable aux Canadiens.

Il contribuera à créer des emplois propres partout au pays, y compris dans les communautés autochtones. La lutte contre les changements climatiques et les efforts pour protéger notre biodiversité au Canada seraient impossibles sans une collaboration soutenue des organisations qui s'occupent de l'environnement et œuvrent à sa revitalisation.

Le Canada accueillera quelque 196 pays à Montréal du 7 au 19 décembre 2022 à l'occasion de la quinzième Conférence des parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. La COP15 nous donne l'occasion de montrer l'exemple en passant à l'action pour conserver et restaurer la nature et mettre fin à la perte de biodiversité dans le monde. Ce projet est l'une des nombreuses mesures de protection de la nature prises par le gouvernement du Canada.

Citations

« L'investissement annoncé aujourd'hui en Ontario nous rapproche de notre objectif de planter deux milliards d'arbres et d'ainsi assainir l'air, promouvoir la biodiversité et lutter contre les changements climatiques au Canada. La contribution de Forests Ontario à cet effort comprend la plantation de plus de 7,2 millions d'arbres sur trois ans pour soutenir la biodiversité à la grandeur du pays tout en créant des emplois durables. Félicitations à toutes les parties concernées. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'annonce d'aujourd'hui en appui à la plantation de 7,2 millions d'arbres en Ontario constitue un jalon important pour notre engagement de planter deux milliards d'arbres partout au pays. La présence d'arbres contribue à la santé des collectivités. Les arbres réduisent les îlots de chaleur urbains et purifient notre air. À l'approche de la COP15, nous prenons des mesures pour que la plantation d'arbres fasse partie intégrante des efforts que nous déployons afin d'assurer la santé de nos collectivités et la biodiversité de nos écosystèmes. »

Adam van Koeverden

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre des Sports

Député de Milton

« Quel plaisir de me joindre au ministre Wilkinson pour annoncer une contribution visant la plantation de plus de 7,2 millions d'arbres à l'échelle de la province. Grâce à ce programme, les Ontariens pourront profiter d'emplois durables, d'écosystèmes plus sains, d'un air plus pur et d'une meilleure biodiversité. Le programme 2 milliards d'arbres s'appuie sur des solutions fondées sur la nature pour combattre les changements climatiques, augmenter en permanence le couvert forestier et soutenir les efforts de reforestation partout au pays. »

Lloyd Longfield

Député de Guelph

« Avec nos partenaires, nous avons développé le savoir-faire et les infrastructures nécessaires pour faire pousser les arbres et surveiller leur plantation, et ce, depuis l'étape de la semence des graines jusqu'à l'établissement de magnifiques forêts. Nous sommes le seul organisme de bienfaisance canadien capable de mener ces activités. Nous ne plantons pas seulement des arbres, nous créons des forêts et nous sommes ravis de participer, en tant que partenaire, au programme 2 milliards d'arbres du gouvernement fédéral. D'un bout à l'autre du pays, les collectivités profiteront de ce programme pendant des générations. »

Rob Keen

Directeur général de Forests Ontario et forestier professionnel inscrit

Renseignements pertinents

